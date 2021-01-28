https://ria.ru/20210128/shtamm-1595029787.html

В США выявили случаи заражения "южноафриканским" вариантом коронавируса

В США выявили случаи заражения "южноафриканским" вариантом коронавируса

Первые случаи заражения "южноафриканским" вариантом коронавируса выявили в Соединенных Штатах, сообщили в департаменте здравоохранения и контроля за состоянием... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T19:40

2021-01-28T19:40

2021-01-28T20:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

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сша

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения "южноафриканским" вариантом коронавируса выявили в Соединенных Штатах, сообщили в департаменте здравоохранения и контроля за состоянием окружающей среды штата Южная Каролина."Департамент здравоохранения и контроля за состоянием окружающей среды Южной Каролины сегодня объявил о выявлении двух случаев, связанных с вариантом SARS-CoV-2, который недавно появился в ЮАР. Это первые два случая в США", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Личности зараженных и данные об их недавних поездках не разглашаются.Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре прошлого года. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирующей формы вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/shtamm-1594865084.html

южная каролина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, южная каролина, сша, в мире