В США выявили случаи заражения "южноафриканским" вариантом коронавируса
19:40 28.01.2021 (обновлено: 20:01 28.01.2021)
© REUTERS / Callaghan O'HareМедицинские работники в отделении для пациентов с коронавирусом в Медицинском центре United Memorial в Хьюстоне, США
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения "южноафриканским" вариантом коронавируса выявили в Соединенных Штатах, сообщили в департаменте здравоохранения и контроля за состоянием окружающей среды штата Южная Каролина.
"Департамент здравоохранения и контроля за состоянием окружающей среды Южной Каролины сегодня объявил о выявлении двух случаев, связанных с вариантом SARS-CoV-2, который недавно появился в ЮАР. Это первые два случая в США", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Личности зараженных и данные об их недавних поездках не разглашаются.
Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре прошлого года. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирующей формы вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
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