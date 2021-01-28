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https://ria.ru/20210128/sevastopol-1594939210.html
В Севастополе сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса
В Севастополе сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса
В Севастополе на заседании оперативного штаба принято решение снять часть ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает официальный портал органов... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:08
2021-01-28T13:08
коронавирус в россии
туризм
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Севастополе на заседании оперативного штаба принято решение снять часть ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает официальный портал органов государственной власти региона. С 1 февраля возобновят работу театры и кинотеатры, а также музеи с заполнением залов и помещений на 30 процентов. Гостиницы смогут принимать постояльцев без справок об отсутствии COVID-19."Также с 1 февраля предлагается разрешить заведениям общественного питания вернуться к обычному режиму работы, но с соблюдением всех правил Роспотребнадзора. Будет возможно проведение корпоративов и торжеств, но с ограничением численности участников до 15 человек", – отметил губернатор Михаил Развожаев.Экскурсии на открытом воздухе будут доступны без ограничений количества участников, а в закрытых помещениях — не более 30 процентов от общей вместимости зала, при условии соблюдения масочного режима, дистанции и других санитарных норм.Спортивные мероприятия могут проходить со зрителями на открытом воздухе при заполнении не более 50 процентов трибун, в закрытых помещениях – не более 30 процентов."Обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет заменяется на рекомендацию. Для этой категории людей продлевается возможность оформить больничный лист, чтобы находиться дома, до 28 февраля", – добавил губернатор.Все остальные меры, в частности, социальная дистанция, обязательное ношение масок в местах массового скопления людей, продлеваются до 10 февраля. В городе продолжает действовать режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20201019/sevastopol-1579374666.html
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коронавирус в россии, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, туристы, михаил развожаев, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), севастополь

В Севастополе сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса

13:08 28.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Севастополе на заседании оперативного штаба принято решение снять часть ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает официальный портал органов государственной власти региона.
С 1 февраля возобновят работу театры и кинотеатры, а также музеи с заполнением залов и помещений на 30 процентов. Гостиницы смогут принимать постояльцев без справок об отсутствии COVID-19.
"Также с 1 февраля предлагается разрешить заведениям общественного питания вернуться к обычному режиму работы, но с соблюдением всех правил Роспотребнадзора. Будет возможно проведение корпоративов и торжеств, но с ограничением численности участников до 15 человек", – отметил губернатор Михаил Развожаев.
Экскурсии на открытом воздухе будут доступны без ограничений количества участников, а в закрытых помещениях — не более 30 процентов от общей вместимости зала, при условии соблюдения масочного режима, дистанции и других санитарных норм.
Спортивные мероприятия могут проходить со зрителями на открытом воздухе при заполнении не более 50 процентов трибун, в закрытых помещениях – не более 30 процентов.
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"Обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет заменяется на рекомендацию. Для этой категории людей продлевается возможность оформить больничный лист, чтобы находиться дома, до 28 февраля", – добавил губернатор.
Все остальные меры, в частности, социальная дистанция, обязательное ношение масок в местах массового скопления людей, продлеваются до 10 февраля. В городе продолжает действовать режим повышенной готовности.
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