https://ria.ru/20210128/sevastopol-1594939210.html

В Севастополе сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса

В Севастополе сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса

В Севастополе на заседании оперативного штаба принято решение снять часть ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает официальный портал органов... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:08

2021-01-28T13:08

2021-01-28T13:08

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Севастополе на заседании оперативного штаба принято решение снять часть ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает официальный портал органов государственной власти региона. С 1 февраля возобновят работу театры и кинотеатры, а также музеи с заполнением залов и помещений на 30 процентов. Гостиницы смогут принимать постояльцев без справок об отсутствии COVID-19."Также с 1 февраля предлагается разрешить заведениям общественного питания вернуться к обычному режиму работы, но с соблюдением всех правил Роспотребнадзора. Будет возможно проведение корпоративов и торжеств, но с ограничением численности участников до 15 человек", – отметил губернатор Михаил Развожаев.Экскурсии на открытом воздухе будут доступны без ограничений количества участников, а в закрытых помещениях — не более 30 процентов от общей вместимости зала, при условии соблюдения масочного режима, дистанции и других санитарных норм.Спортивные мероприятия могут проходить со зрителями на открытом воздухе при заполнении не более 50 процентов трибун, в закрытых помещениях – не более 30 процентов."Обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет заменяется на рекомендацию. Для этой категории людей продлевается возможность оформить больничный лист, чтобы находиться дома, до 28 февраля", – добавил губернатор.Все остальные меры, в частности, социальная дистанция, обязательное ношение масок в местах массового скопления людей, продлеваются до 10 февраля. В городе продолжает действовать режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20201019/sevastopol-1579374666.html

https://ria.ru/20210127/krym-1594814328.html

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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