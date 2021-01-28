https://ria.ru/20210128/serialy-1594922214.html

"Содержанок" и "Хорошего человека" покажут в Австралии и Новой Зеландии

"Содержанок" и "Хорошего человека" покажут в Австралии и Новой Зеландии

Рейтинговые российские сериалы "Содержанки" и "Хороший человек" покажут зрителям в Австралии и Новой Зеландии, сообщила в четверг пресс-служба сервиса Start. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:42

2021-01-28T12:42

2021-01-28T12:42

культура

никита ефремов

дарья мороз

кино и сериалы

новости культуры

константин богомолов

новая зеландия

ирландия

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564061596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de100a50d10bba7351d1f8915afc3498.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Рейтинговые российские сериалы "Содержанки" и "Хороший человек" покажут зрителям в Австралии и Новой Зеландии, сообщила в четверг пресс-служба сервиса Start."Видеосервис Start подписал соглашение с французской компанией Oble: теперь дистрибьютор будет эксклюзивно представлять права на показ и формат "Содержанок" по всему миру. Уже состоялась первая сделка: права на показ "Содержанок", а также сериала "Хороший человек" проданы платформе Walter Presents для показа в Австралии и Новой Зеландии", - сообщила пресс-служба.Также права на показ "Содержанок" приобрел один из крупнейших южнокорейских медиахолдингов CJE&M."Мы с самого начала твердо верили в международный потенциал "Содержанок". "Хороший человек" уже дышит им в спину: это невероятно хорошо проработанный и спродюсированный сериал с отличным сценарием... Мы очень рады, что теперь эти эффектные драмы смогут увидеть зрители в англоязычных странах благодаря партнерству с Walter Presents и в Южной Корее — благодаря CJ&EM", — цитирует пресс-служба соосновательницу Oble Катю Сол."Напряженный, захватывающий и еще более страшный, когда понимаешь, что он основан на реальных событиях, "Хороший человек" — увлекательный психологический триллер по мотивам истории поимки самого кровавого российского серийного убийцы", — добавляет основатель Walter Presents Уолтер Юззолино.Ранее права на показ сериала "Содержанки" приобрели платформа Walter Presents в Великобритании и Ирландии, а также сервис Amazon Prime. Первый сезон "Содержанок" Константина Богомолова — киносериала о московском следователе Лене (Дарья Мороз) и провинциальной карьеристке Даше (Софья Эрнст) — вышел в сети в марте 2019 года. Второй сезон, режиссером которого стала Дарья Жук, стартовал в январе 2020, в октябре 2020 года было объявлено о старте съемок третьего сезона "Содержанок", режиссером которого стал Юрий Мороз. Премьера третьего сезона намечена на первое полугодие 2021 года, сообщила пресс-службаТриллер Константина Богомолова "Хороший человек" с Никитой Ефремовым в главной роли вышел осенью 2020 года. Сериал снят по мотивам реальной истории поимки ангарского маньяка Михаила Попкова.

https://ria.ru/20210128/konchalovskiy-1594906385.html

новая зеландия

ирландия

южная корея

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита ефремов, дарья мороз, кино и сериалы, новости культуры, константин богомолов, новая зеландия, ирландия, южная корея, австралия