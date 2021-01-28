Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210128/serialy-1594922214.html
"Содержанок" и "Хорошего человека" покажут в Австралии и Новой Зеландии
"Содержанок" и "Хорошего человека" покажут в Австралии и Новой Зеландии
Рейтинговые российские сериалы "Содержанки" и "Хороший человек" покажут зрителям в Австралии и Новой Зеландии, сообщила в четверг пресс-служба сервиса Start. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:42
2021-01-28T12:42
культура
никита ефремов
дарья мороз
кино и сериалы
новости культуры
константин богомолов
новая зеландия
ирландия
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564061596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de100a50d10bba7351d1f8915afc3498.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Рейтинговые российские сериалы "Содержанки" и "Хороший человек" покажут зрителям в Австралии и Новой Зеландии, сообщила в четверг пресс-служба сервиса Start."Видеосервис Start подписал соглашение с французской компанией Oble: теперь дистрибьютор будет эксклюзивно представлять права на показ и формат "Содержанок" по всему миру. Уже состоялась первая сделка: права на показ "Содержанок", а также сериала "Хороший человек" проданы платформе Walter Presents для показа в Австралии и Новой Зеландии", - сообщила пресс-служба.Также права на показ "Содержанок" приобрел один из крупнейших южнокорейских медиахолдингов CJE&amp;M."Мы с самого начала твердо верили в международный потенциал "Содержанок". "Хороший человек" уже дышит им в спину: это невероятно хорошо проработанный и спродюсированный сериал с отличным сценарием... Мы очень рады, что теперь эти эффектные драмы смогут увидеть зрители в англоязычных странах благодаря партнерству с Walter Presents и в Южной Корее — благодаря CJ&amp;EM", — цитирует пресс-служба соосновательницу Oble Катю Сол."Напряженный, захватывающий и еще более страшный, когда понимаешь, что он основан на реальных событиях, "Хороший человек" — увлекательный психологический триллер по мотивам истории поимки самого кровавого российского серийного убийцы", — добавляет основатель Walter Presents Уолтер Юззолино.Ранее права на показ сериала "Содержанки" приобрели платформа Walter Presents в Великобритании и Ирландии, а также сервис Amazon Prime. Первый сезон "Содержанок" Константина Богомолова — киносериала о московском следователе Лене (Дарья Мороз) и провинциальной карьеристке Даше (Софья Эрнст) — вышел в сети в марте 2019 года. Второй сезон, режиссером которого стала Дарья Жук, стартовал в январе 2020, в октябре 2020 года было объявлено о старте съемок третьего сезона "Содержанок", режиссером которого стал Юрий Мороз. Премьера третьего сезона намечена на первое полугодие 2021 года, сообщила пресс-службаТриллер Константина Богомолова "Хороший человек" с Никитой Ефремовым в главной роли вышел осенью 2020 года. Сериал снят по мотивам реальной истории поимки ангарского маньяка Михаила Попкова.
https://ria.ru/20210128/konchalovskiy-1594906385.html
новая зеландия
ирландия
южная корея
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564061596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_095bec3d4c3306b4f82b4b620a9f83a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никита ефремов, дарья мороз, кино и сериалы, новости культуры, константин богомолов, новая зеландия, ирландия, южная корея, австралия

"Содержанок" и "Хорошего человека" покажут в Австралии и Новой Зеландии

12:42 28.01.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой STARTКадр из второго сезона сериала "Содержанки"
Кадр из второго сезона сериала Содержанки - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой START
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Рейтинговые российские сериалы "Содержанки" и "Хороший человек" покажут зрителям в Австралии и Новой Зеландии, сообщила в четверг пресс-служба сервиса Start.
"Видеосервис Start подписал соглашение с французской компанией Oble: теперь дистрибьютор будет эксклюзивно представлять права на показ и формат "Содержанок" по всему миру. Уже состоялась первая сделка: права на показ "Содержанок", а также сериала "Хороший человек" проданы платформе Walter Presents для показа в Австралии и Новой Зеландии", - сообщила пресс-служба.
Также права на показ "Содержанок" приобрел один из крупнейших южнокорейских медиахолдингов CJE&M.
"Мы с самого начала твердо верили в международный потенциал "Содержанок". "Хороший человек" уже дышит им в спину: это невероятно хорошо проработанный и спродюсированный сериал с отличным сценарием... Мы очень рады, что теперь эти эффектные драмы смогут увидеть зрители в англоязычных странах благодаря партнерству с Walter Presents и в Южной Корее — благодаря CJ&EM", — цитирует пресс-служба соосновательницу Oble Катю Сол.
© STARTСкриншот трейлера киносериала "Хороший человек"
Скриншот трейлера киносериала Хороший человек - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© START
Скриншот трейлера киносериала "Хороший человек"
"Напряженный, захватывающий и еще более страшный, когда понимаешь, что он основан на реальных событиях, "Хороший человек" — увлекательный психологический триллер по мотивам истории поимки самого кровавого российского серийного убийцы", — добавляет основатель Walter Presents Уолтер Юззолино.
Ранее права на показ сериала "Содержанки" приобрели платформа Walter Presents в Великобритании и Ирландии, а также сервис Amazon Prime. Первый сезон "Содержанок" Константина Богомолова — киносериала о московском следователе Лене (Дарья Мороз) и провинциальной карьеристке Даше (Софья Эрнст) — вышел в сети в марте 2019 года. Второй сезон, режиссером которого стала Дарья Жук, стартовал в январе 2020, в октябре 2020 года было объявлено о старте съемок третьего сезона "Содержанок", режиссером которого стал Юрий Мороз. Премьера третьего сезона намечена на первое полугодие 2021 года, сообщила пресс-служба
Триллер Константина Богомолова "Хороший человек" с Никитой Ефремовым в главной роли вышел осенью 2020 года. Сериал снят по мотивам реальной истории поимки ангарского маньяка Михаила Попкова.
Кадр из фильма Дорогие товарищи! - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 10:30Культура
Кинокритики США внесли "Дорогие товарищи!" в топ-5 иностранных фильмов
 
КультураНикита ЕфремовДарья МорозКино и сериалыНовости культурыКонстантин БогомоловНовая ЗеландияИрландияЮжная КореяАвстралия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09Эксперты дали советы начинающим инвесторам
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
Лента новостейМолния