https://ria.ru/20210128/rpts-1595011912.html

РПЦ поддержала призыв ПАСЕ к справедливому распределению вакцин в мире

РПЦ поддержала призыв ПАСЕ к справедливому распределению вакцин в мире

Призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы к справедливому распределению вакцин от COVID-19 в условиях их ограниченного числа в мире, а также предостережение... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T18:01

2021-01-28T18:01

2021-01-28T19:13

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы к справедливому распределению вакцин от COVID-19 в условиях их ограниченного числа в мире, а также предостережение от попыток дискриминации граждан из-за их неучастия в вакцинации можно только приветствовать, говорится в коммюнике представительства Русской православной церкви в Страсбурге в связи с принятием ПАСЕ резолюции по вакцинам.Участники зимней сессии ПАСЕ ранее одобрили резолюцию "Вакцины от COVID-19: этические, правовые и практические замечания".По оценке представителя РПЦ в Страсбурге архимандрита Филиппа (Рябых), документ был принят своевременно, в условиях, когда тема вакцинации вызывает очень много острых вопросов у разных людей, а также порождает множество страхов."С сожалением следует отметить, что мы становимся свидетелями разделения государств на "привилегированные", которые первыми получили доступ к вакцинам от COVID-19 и уже сейчас приступили к вакцинации своего населения, и "другие государства", которые, согласно прогнозам, смогут закупить вакцину от COVID-19 лишь к середине 2022 - началу 2023 года. При этом основным критерием разделения стал экономический фактор... Поэтому нельзя не поддержать решение ПАСЕ указать на важность справедливого распределения вакцин в условиях их ограниченного числа - в тексте резолюции вакцина от COVID-19 названа "глобальным общим благом", - говорится в коммюнике, поступившем в РИА Новости.Участвовавший в обсуждении резолюции ПАСЕ посредством видеоконференции генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заметил, что 75% всех доз вакцин от COVID-19 до сих пор были распределены только среди 10 стран мира. Такой подход, по его словам, подвергает неоправданному риску наиболее бедных и незащищенных жителей планеты. В Европе, например, среди таких стран оказалась Украина, констатировал генсек ВОЗ.В коммюнике представительства РПЦ в Страсбурге также обращается внимание на то обстоятельство, что отказ от вакцинации (в том числе по религиозным причинам) - это право, гарантированное статьями 8 и 9 Европейской конвенции по правам человека. На то, что вакцинация в странах-членах Совета Европы должна проходить только на условиях добровольности, без принуждения, указывает и принятая резолюция ПАСЕ."Парламентарии подчеркивают недопустимость дискриминации тех, кто по каким-либо причинам решил отказаться от вакцины. Вместе с тем в резолюции говорится о необходимости проведения разъяснительной работы среди населения, направленной на развеивание мифов и неправдивой информации о вакцинах. Такая работа важна, чтобы вселить в людях уверенность в эффективности, а главное - безопасности вакцин от COVID-19", - отмечается в коммюнике.Резолюция ПАСЕ затрагивает различные аспекты разработки, закупки и использования вакцин от COVID-19 в странах-членах Совета Европы. В частности, Ассамблея призывает правительства обеспечить информирование своих граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не должен подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, если человек сам не желает этого делать. Также ПАСЕ призывает не допускать дискриминации тех лиц, которые по причинам здоровья или другим причинам не желают вакцинироваться от COVID-19. В случае введения "вакцинационных сертификатов" они, по мнению депутатов, должны использоваться только для мониторинга действенности вакцины и ее побочных эффектов.Отдельно резолюция дает рекомендации по разработке вакцины для детей и международному сотрудничеству стран в деле обеспечения равного доступа к вакцинам от коронавируса. Для защиты здоровья граждан документ ПАСЕ также призывает страны-участницы к борьбе с распространением ложной информации и мифов о "противоковидных" вакцинах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/vaktsiny-1594550998.html

https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589481659.html

https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585026410.html

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новости - религия и мировоззрение, коронавирус covid-19, коронавирусы, русская православная церковь, воз, совет европы, европа, страсбург, парламентская ассамблея совета европы