Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210128/rpts-1595011912.html
РПЦ поддержала призыв ПАСЕ к справедливому распределению вакцин в мире
РПЦ поддержала призыв ПАСЕ к справедливому распределению вакцин в мире
Призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы к справедливому распределению вакцин от COVID-19 в условиях их ограниченного числа в мире, а также предостережение... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:01
2021-01-28T19:13
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
коронавирусы
русская православная церковь
воз
совет европы
европа
страсбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы к справедливому распределению вакцин от COVID-19 в условиях их ограниченного числа в мире, а также предостережение от попыток дискриминации граждан из-за их неучастия в вакцинации можно только приветствовать, говорится в коммюнике представительства Русской православной церкви в Страсбурге в связи с принятием ПАСЕ резолюции по вакцинам.Участники зимней сессии ПАСЕ ранее одобрили резолюцию "Вакцины от COVID-19: этические, правовые и практические замечания".По оценке представителя РПЦ в Страсбурге архимандрита Филиппа (Рябых), документ был принят своевременно, в условиях, когда тема вакцинации вызывает очень много острых вопросов у разных людей, а также порождает множество страхов."С сожалением следует отметить, что мы становимся свидетелями разделения государств на "привилегированные", которые первыми получили доступ к вакцинам от COVID-19 и уже сейчас приступили к вакцинации своего населения, и "другие государства", которые, согласно прогнозам, смогут закупить вакцину от COVID-19 лишь к середине 2022 - началу 2023 года. При этом основным критерием разделения стал экономический фактор... Поэтому нельзя не поддержать решение ПАСЕ указать на важность справедливого распределения вакцин в условиях их ограниченного числа - в тексте резолюции вакцина от COVID-19 названа "глобальным общим благом", - говорится в коммюнике, поступившем в РИА Новости.Участвовавший в обсуждении резолюции ПАСЕ посредством видеоконференции генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заметил, что 75% всех доз вакцин от COVID-19 до сих пор были распределены только среди 10 стран мира. Такой подход, по его словам, подвергает неоправданному риску наиболее бедных и незащищенных жителей планеты. В Европе, например, среди таких стран оказалась Украина, констатировал генсек ВОЗ.В коммюнике представительства РПЦ в Страсбурге также обращается внимание на то обстоятельство, что отказ от вакцинации (в том числе по религиозным причинам) - это право, гарантированное статьями 8 и 9 Европейской конвенции по правам человека. На то, что вакцинация в странах-членах Совета Европы должна проходить только на условиях добровольности, без принуждения, указывает и принятая резолюция ПАСЕ."Парламентарии подчеркивают недопустимость дискриминации тех, кто по каким-либо причинам решил отказаться от вакцины. Вместе с тем в резолюции говорится о необходимости проведения разъяснительной работы среди населения, направленной на развеивание мифов и неправдивой информации о вакцинах. Такая работа важна, чтобы вселить в людях уверенность в эффективности, а главное - безопасности вакцин от COVID-19", - отмечается в коммюнике.Резолюция ПАСЕ затрагивает различные аспекты разработки, закупки и использования вакцин от COVID-19 в странах-членах Совета Европы. В частности, Ассамблея призывает правительства обеспечить информирование своих граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не должен подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, если человек сам не желает этого делать. Также ПАСЕ призывает не допускать дискриминации тех лиц, которые по причинам здоровья или другим причинам не желают вакцинироваться от COVID-19. В случае введения "вакцинационных сертификатов" они, по мнению депутатов, должны использоваться только для мониторинга действенности вакцины и ее побочных эффектов.Отдельно резолюция дает рекомендации по разработке вакцины для детей и международному сотрудничеству стран в деле обеспечения равного доступа к вакцинам от коронавируса. Для защиты здоровья граждан документ ПАСЕ также призывает страны-участницы к борьбе с распространением ложной информации и мифов о "противоковидных" вакцинах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210125/vaktsiny-1594550998.html
https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589481659.html
https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585026410.html
европа
страсбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, коронавирус covid-19, коронавирусы, русская православная церковь, воз, совет европы, европа, страсбург, парламентская ассамблея совета европы

РПЦ поддержала призыв ПАСЕ к справедливому распределению вакцин в мире

18:01 28.01.2021 (обновлено: 19:13 28.01.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы к справедливому распределению вакцин от COVID-19 в условиях их ограниченного числа в мире, а также предостережение от попыток дискриминации граждан из-за их неучастия в вакцинации можно только приветствовать, говорится в коммюнике представительства Русской православной церкви в Страсбурге в связи с принятием ПАСЕ резолюции по вакцинам.
Участники зимней сессии ПАСЕ ранее одобрили резолюцию "Вакцины от COVID-19: этические, правовые и практические замечания".
По оценке представителя РПЦ в Страсбурге архимандрита Филиппа (Рябых), документ был принят своевременно, в условиях, когда тема вакцинации вызывает очень много острых вопросов у разных людей, а также порождает множество страхов.
"С сожалением следует отметить, что мы становимся свидетелями разделения государств на "привилегированные", которые первыми получили доступ к вакцинам от COVID-19 и уже сейчас приступили к вакцинации своего населения, и "другие государства", которые, согласно прогнозам, смогут закупить вакцину от COVID-19 лишь к середине 2022 - началу 2023 года. При этом основным критерием разделения стал экономический фактор... Поэтому нельзя не поддержать решение ПАСЕ указать на важность справедливого распределения вакцин в условиях их ограниченного числа - в тексте резолюции вакцина от COVID-19 названа "глобальным общим благом", - говорится в коммюнике, поступившем в РИА Новости.
Сотрудницы в физико-химической лаборатории отдела контроля качества на предприятии Фармасинтез в Иркутске - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 20:59Распространение коронавируса
ВОЗ оценила ущерб от национализма в области вакцин для мировой экономики
Участвовавший в обсуждении резолюции ПАСЕ посредством видеоконференции генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заметил, что 75% всех доз вакцин от COVID-19 до сих пор были распределены только среди 10 стран мира. Такой подход, по его словам, подвергает неоправданному риску наиболее бедных и незащищенных жителей планеты. В Европе, например, среди таких стран оказалась Украина, констатировал генсек ВОЗ.
В коммюнике представительства РПЦ в Страсбурге также обращается внимание на то обстоятельство, что отказ от вакцинации (в том числе по религиозным причинам) - это право, гарантированное статьями 8 и 9 Европейской конвенции по правам человека. На то, что вакцинация в странах-членах Совета Европы должна проходить только на условиях добровольности, без принуждения, указывает и принятая резолюция ПАСЕ.
"Парламентарии подчеркивают недопустимость дискриминации тех, кто по каким-либо причинам решил отказаться от вакцины. Вместе с тем в резолюции говорится о необходимости проведения разъяснительной работы среди населения, направленной на развеивание мифов и неправдивой информации о вакцинах. Такая работа важна, чтобы вселить в людях уверенность в эффективности, а главное - безопасности вакцин от COVID-19", - отмечается в коммюнике.
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 13:34Наука
Ученые назвали число людей в мире, которым не хватит вакцины от COVID-19
Резолюция ПАСЕ затрагивает различные аспекты разработки, закупки и использования вакцин от COVID-19 в странах-членах Совета Европы. В частности, Ассамблея призывает правительства обеспечить информирование своих граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не должен подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, если человек сам не желает этого делать. Также ПАСЕ призывает не допускать дискриминации тех лиц, которые по причинам здоровья или другим причинам не желают вакцинироваться от COVID-19. В случае введения "вакцинационных сертификатов" они, по мнению депутатов, должны использоваться только для мониторинга действенности вакцины и ее побочных эффектов.
Отдельно резолюция дает рекомендации по разработке вакцины для детей и международному сотрудничеству стран в деле обеспечения равного доступа к вакцинам от коронавируса. Для защиты здоровья граждан документ ПАСЕ также призывает страны-участницы к борьбе с распространением ложной информации и мифов о "противоковидных" вакцинах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 08:00
Настоящий "вакцинный национализм" Израиля и Венгрии
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19КоронавирусыРусская православная церковьВОЗСовет ЕвропыЕвропаСтрасбургПарламентская ассамблея Совета Европы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09Эксперты дали советы начинающим инвесторам
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
Лента новостейМолния