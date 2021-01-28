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МИД отреагировал на высказывания немецких политиков о протестах в России
МИД отреагировал на высказывания немецких политиков о протестах в России
Высказывания немецких политиков о внутренней политике России недопустимы, Москва намерены довести это до МИД ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:54
2021-01-28T18:18
россия
хайко маас
мид германии
совет европы
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Высказывания немецких политиков о внутренней политике России недопустимы, Москва намерены довести это до МИД ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал освободить задержанных в РФ участников несогласованных митингов 23 января, кто "мирно протестовал" и для задержания которых "нет оснований". Кроме того Маас заявил, что Берлин намерен следить за судебным процессом над Алексеем Навальным и затем обсудить реакцию на него в Совете Европы."Что касается заявлений, которые позволяет себе германская сторона, в частности, господин Маас и многие другие представители, но в первую очередь он – действительно, многие из них вызывают недоумение в последнее время. Могу сказать, что в ближайшее время доведем до министерства иностранных дел Германии, что считаем такие высказывания недопустимыми", - сказала Захарова на брифинге.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава министерства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210128/volkov-1594917056.html
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россия
москва
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россия, хайко маас, мид германии, совет европы, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, берлин (город), в мире

МИД отреагировал на высказывания немецких политиков о протестах в России

17:54 28.01.2021 (обновлено: 18:18 28.01.2021)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Высказывания немецких политиков о внутренней политике России недопустимы, Москва намерены довести это до МИД ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал освободить задержанных в РФ участников несогласованных митингов 23 января, кто "мирно протестовал" и для задержания которых "нет оснований". Кроме того Маас заявил, что Берлин намерен следить за судебным процессом над Алексеем Навальным и затем обсудить реакцию на него в Совете Европы.
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"Что касается заявлений, которые позволяет себе германская сторона, в частности, господин Маас и многие другие представители, но в первую очередь он – действительно, многие из них вызывают недоумение в последнее время. Могу сказать, что в ближайшее время доведем до министерства иностранных дел Германии, что считаем такие высказывания недопустимыми", - сказала Захарова на брифинге.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
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МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава министерства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
 
РоссияХайко МаасМИД ГерманииСовет ЕвропыГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваБерлин (город)В мире
 
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