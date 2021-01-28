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Росгвардия не направляла оружейным магазинам рекомендаций о закрытии
Росгвардия не направляла оружейным магазинам рекомендаций о закрытии
Росгвардия не направляла в оружейные магазины Москвы рекомендации закрыться из-за несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:52
2021-01-28T15:52
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
татьяна потяева
москва
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Росгвардия не направляла в оружейные магазины Москвы рекомендации закрыться из-за несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Telegram-канал Baza написал, что якобы по распоряжению Росгвардии в Москве в ближайшие выходные будут закрыты все оружейные магазины из-за вновь намечающихся несанкционированных акций."Росгвардия никаких рекомендаций в оружейные магазины не направляла", - сказал собеседник агентства.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
https://ria.ru/20210128/aktsii-1594958646.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), татьяна потяева, москва

Росгвардия не направляла оружейным магазинам рекомендаций о закрытии

15:52 28.01.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа
Сотрудники ОМОНа - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Росгвардия не направляла в оружейные магазины Москвы рекомендации закрыться из-за несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Telegram-канал Baza написал, что якобы по распоряжению Росгвардии в Москве в ближайшие выходные будут закрыты все оружейные магазины из-за вновь намечающихся несанкционированных акций.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции
"Росгвардия никаких рекомендаций в оружейные магазины не направляла", - сказал собеседник агентства.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 15:23
Полиция будет пресекать попытки провести незаконную акцию в Москве
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Татьяна ПотяеваМосква
 
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