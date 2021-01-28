Специалист объяснил, как уберечь смартфон от быстрой разрядки
01:17 28.01.2021 (обновлено: 01:28 28.01.2021)
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Активным пользователям смартфонов часто приходится ломать голову, как не посадить батарею, чтобы мобильный телефон смог "дожить" до вечера без подзарядки. Неновые гаджеты пройдут такое испытание, если экономить энергию и по возможности пользоваться передачей данных через Wi-Fi вместо сотовой сети, отключать фоновое обновление программ, следить за яркостью экрана и его разрешением, - рассказывает агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
"Если у вас Android-смартфон одно- или двухлетней давности, проверьте частоту обновления экрана: обновление на частоте 120 или 90 герц приятнее глазу при скроллинге ленты, но заметно быстрее сажает батарею. Включите 60 герц и максимально снизьте разрешение. Это существенно влияет на время работы", - рекомендует эксперт.
Он также советует отказаться от автояркости и использовать черные обои и темную тему оформления, если на смартфоне OLED-экран.
Специалист считает, что следует лучше использовать возможности Wi-Fi. "Включите функции звонков и SMS через Wi-Fi-соединение (на Android функция называется "Звонки через Wi-Fi", на iOS – "Вызовы через Wi-Fi"): с их помощью смартфон будет осуществлять обычные голосовые звонки и отправлять SMS не через сотовую сеть, а через местный Wi-Fi. Так качество связи будет лучше, а расход энергии меньше", - отмечает Гриценко.
Он перечисляет и другие способы экономии заряда. Например, можно отключить передачу данных через 4G/LTE, оставив 3G, отключить автоматическую синхронизацию приложений, смарт-часы и фитнес-трекеры.
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