https://ria.ru/20210128/razryadka-1594884048.html

Специалист объяснил, как уберечь смартфон от быстрой разрядки

Специалист объяснил, как уберечь смартфон от быстрой разрядки

Активным пользователям смартфонов часто приходится ломать голову, как не посадить батарею, чтобы мобильный телефон смог "дожить" до вечера без подзарядки... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T01:17

2021-01-28T01:17

2021-01-28T01:28

цифровой гражданин

владимир гриценко

google android

apple ios

технологии

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Активным пользователям смартфонов часто приходится ломать голову, как не посадить батарею, чтобы мобильный телефон смог "дожить" до вечера без подзарядки. Неновые гаджеты пройдут такое испытание, если экономить энергию и по возможности пользоваться передачей данных через Wi-Fi вместо сотовой сети, отключать фоновое обновление программ, следить за яркостью экрана и его разрешением, - рассказывает агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.Он также советует отказаться от автояркости и использовать черные обои и темную тему оформления, если на смартфоне OLED-экран. Специалист считает, что следует лучше использовать возможности Wi-Fi. "Включите функции звонков и SMS через Wi-Fi-соединение (на Android функция называется "Звонки через Wi-Fi", на iOS – "Вызовы через Wi-Fi"): с их помощью смартфон будет осуществлять обычные голосовые звонки и отправлять SMS не через сотовую сеть, а через местный Wi-Fi. Так качество связи будет лучше, а расход энергии меньше", - отмечает Гриценко.Он перечисляет и другие способы экономии заряда. Например, можно отключить передачу данных через 4G/LTE, оставив 3G, отключить автоматическую синхронизацию приложений, смарт-часы и фитнес-трекеры.

https://ria.ru/20210126/geolokatsiya-1594563201.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цифровой гражданин, владимир гриценко, google android, apple ios, технологии