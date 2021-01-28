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Специалист объяснил, как уберечь смартфон от быстрой разрядки
Специалист объяснил, как уберечь смартфон от быстрой разрядки
Активным пользователям смартфонов часто приходится ломать голову, как не посадить батарею, чтобы мобильный телефон смог "дожить" до вечера без подзарядки... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T01:17
2021-01-28T01:28
цифровой гражданин
владимир гриценко
google android
apple ios
технологии
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Активным пользователям смартфонов часто приходится ломать голову, как не посадить батарею, чтобы мобильный телефон смог "дожить" до вечера без подзарядки. Неновые гаджеты пройдут такое испытание, если экономить энергию и по возможности пользоваться передачей данных через Wi-Fi вместо сотовой сети, отключать фоновое обновление программ, следить за яркостью экрана и его разрешением, - рассказывает агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.Он также советует отказаться от автояркости и использовать черные обои и темную тему оформления, если на смартфоне OLED-экран. Специалист считает, что следует лучше использовать возможности Wi-Fi. "Включите функции звонков и SMS через Wi-Fi-соединение (на Android функция называется "Звонки через Wi-Fi", на iOS – "Вызовы через Wi-Fi"): с их помощью смартфон будет осуществлять обычные голосовые звонки и отправлять SMS не через сотовую сеть, а через местный Wi-Fi. Так качество связи будет лучше, а расход энергии меньше", - отмечает Гриценко.Он перечисляет и другие способы экономии заряда. Например, можно отключить передачу данных через 4G/LTE, оставив 3G, отключить автоматическую синхронизацию приложений, смарт-часы и фитнес-трекеры.
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цифровой гражданин, владимир гриценко, google android, apple ios, технологии

Специалист объяснил, как уберечь смартфон от быстрой разрядки

01:17 28.01.2021 (обновлено: 01:28 28.01.2021)
 
© Fotolia / radeboj11Зарядка смартфона
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Fotolia / radeboj11
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Активным пользователям смартфонов часто приходится ломать голову, как не посадить батарею, чтобы мобильный телефон смог "дожить" до вечера без подзарядки. Неновые гаджеты пройдут такое испытание, если экономить энергию и по возможности пользоваться передачей данных через Wi-Fi вместо сотовой сети, отключать фоновое обновление программ, следить за яркостью экрана и его разрешением, - рассказывает агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
"Если у вас Android-смартфон одно- или двухлетней давности, проверьте частоту обновления экрана: обновление на частоте 120 или 90 герц приятнее глазу при скроллинге ленты, но заметно быстрее сажает батарею. Включите 60 герц и максимально снизьте разрешение. Это существенно влияет на время работы", - рекомендует эксперт.
Он также советует отказаться от автояркости и использовать черные обои и темную тему оформления, если на смартфоне OLED-экран.
Специалист считает, что следует лучше использовать возможности Wi-Fi. "Включите функции звонков и SMS через Wi-Fi-соединение (на Android функция называется "Звонки через Wi-Fi", на iOS – "Вызовы через Wi-Fi"): с их помощью смартфон будет осуществлять обычные голосовые звонки и отправлять SMS не через сотовую сеть, а через местный Wi-Fi. Так качество связи будет лучше, а расход энергии меньше", - отмечает Гриценко.
Он перечисляет и другие способы экономии заряда. Например, можно отключить передачу данных через 4G/LTE, оставив 3G, отключить автоматическую синхронизацию приложений, смарт-часы и фитнес-трекеры.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 01:13
Специалист рассказал, как найти любой смартфон без геолокации
 
Цифровой гражданинВладимир ГриценкоGoogle AndroidApple iOSТехнологии
 
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