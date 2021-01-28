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https://ria.ru/20210128/razin-1594942087.html
"Как крыса": Разин раскритиковал Шнурова из-за конфликта с Пригожиным
"Как крыса": Разин раскритиковал Шнурова из-за конфликта с Пригожиным
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин резко раскритиковал Сергея Шнурова, написавшего заявление в полицию на Иосифа Пригожина. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:12
2021-01-28T13:44
шоубиз
андрей разин
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ласковый май
иосиф пригожин
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин резко раскритиковал Сергея Шнурова, написавшего заявление в полицию на Иосифа Пригожина.Ранее адвокат музыканта Алексей Добрынин сообщил, что Шнуров обратился в правоохранительные органы из-за "угроз" со стороны продюсера и мужа певицы Валерии. Он призвал Шнурова "жить спокойно" и прекратить оскорблять и унижать людей.Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера о бедственном положении артистов из-за отмены выступлений на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Шнуров в стихах назвал продюсера цирковым заступником и раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Пригожин в ответ написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику.
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андрей разин, знаменитости, ласковый май, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)

"Как крыса": Разин раскритиковал Шнурова из-за конфликта с Пригожиным

13:12 28.01.2021 (обновлено: 13:44 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин резко раскритиковал Сергея Шнурова, написавшего заявление в полицию на Иосифа Пригожина.
Ранее адвокат музыканта Алексей Добрынин сообщил, что Шнуров обратился в правоохранительные органы из-за "угроз" со стороны продюсера и мужа певицы Валерии.

"Я всегда говорил, что Шнуров — это трусливый подлец, который исподтишка наносит удары, оскорбляет людей, а сам, как крыса, прячется за погонами и боится, что его прихватят и набьют рожу", — написал Разин в инстаграме.

Он призвал Шнурова "жить спокойно" и прекратить оскорблять и унижать людей.
Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера о бедственном положении артистов из-за отмены выступлений на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Шнуров в стихах назвал продюсера цирковым заступником и раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Пригожин в ответ написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику.
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ШоубизАндрей РазинЗнаменитостиЛасковый майИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)
 
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