https://ria.ru/20210128/razin-1594942087.html

"Как крыса": Разин раскритиковал Шнурова из-за конфликта с Пригожиным

"Как крыса": Разин раскритиковал Шнурова из-за конфликта с Пригожиным

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин резко раскритиковал Сергея Шнурова, написавшего заявление в полицию на Иосифа Пригожина. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:12

2021-01-28T13:12

2021-01-28T13:44

шоубиз

андрей разин

знаменитости

ласковый май

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин резко раскритиковал Сергея Шнурова, написавшего заявление в полицию на Иосифа Пригожина.Ранее адвокат музыканта Алексей Добрынин сообщил, что Шнуров обратился в правоохранительные органы из-за "угроз" со стороны продюсера и мужа певицы Валерии. Он призвал Шнурова "жить спокойно" и прекратить оскорблять и унижать людей.Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера о бедственном положении артистов из-за отмены выступлений на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Шнуров в стихах назвал продюсера цирковым заступником и раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Пригожин в ответ написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику.

https://ria.ru/20201229/shnurov-1591329701.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, знаменитости, ласковый май, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)