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Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России
Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об "агрессивных действиях" России. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T04:06
2021-01-28T04:06
россия
сергей лавров
нато
алексей пушков
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об "агрессивных действиях" России.Ранее Столтенберг на заседании военного комитета НАТО призвал союзников по альянсу продолжать увеличивать расходы на оборону для противодействия "агрессивным действиям" России."Столтенбергу пора осознать, что его "миру, основанному на правилах", выработанным в трех-четырех западных столицах, приходит конец", - написал Пушков в Twitter.По его словам, осталось слишком мало желающих следовать этим правилам, "не опирающимся на международное право, а (опирающимся. – прим. ред.) лишь на право сильного". "Тем более на право бывшего сильного", - подчеркнул сенатор.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
https://ria.ru/20210122/estoniya-1594236492.html
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россия, сергей лавров, нато, алексей пушков, йенс столтенберг, в мире

Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России

04:06 28.01.2021
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об "агрессивных действиях" России.
Ранее Столтенберг на заседании военного комитета НАТО призвал союзников по альянсу продолжать увеличивать расходы на оборону для противодействия "агрессивным действиям" России.
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"Столтенбергу пора осознать, что его "миру, основанному на правилах", выработанным в трех-четырех западных столицах, приходит конец", - написал Пушков в Twitter.
По его словам, осталось слишком мало желающих следовать этим правилам, "не опирающимся на международное право, а (опирающимся. – прим. ред.) лишь на право сильного".
"Тем более на право бывшего сильного", - подчеркнул сенатор.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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