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Задержанный за драку с ОМОНом в Москве признал вину
Задержанный за драку с ОМОНом в Москве признал вину
Задержанный за драку с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев признал вину, рассказал РИА Новости в четверг источник в... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:38
2021-01-28T17:53
сайд-мухамад джумаев
омон россии
алексей навальный
госдума рф
адам делимханов
владимир путин
москва
псковская область
происшествия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Задержанный за драку с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев признал вину, рассказал РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.Ранее в Следственном комитете сообщили, что юноше предъявили обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым."Да, в ходе допроса у следователя молодой человек признался в содеянном", — сказал собеседник агентства. При этом неясно, признал ли он вину только по одному эпизоду, или же по другим тоже.Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, изначально распространились в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти того на связь. Родители юноши утверждали, что его действия не связаны с поддержкой Алексея Навального.Ранее следствие объявило о задержании молодого человека в Псковской области.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. СК возбудил 20 уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина &lt;…&gt; и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594913625.html
https://ria.ru/20210128/obvinenie-1594936213.html
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сайд-мухамад джумаев, омон россии, алексей навальный, госдума рф, адам делимханов, владимир путин, москва, псковская область, происшествия

Задержанный за драку с ОМОНом в Москве признал вину

13:38 28.01.2021 (обновлено: 17:53 28.01.2021)
 
Кадр видео беспорядков с участием Сайд-Мухамада Джумаева
Кадр видео беспорядков с участием Сайд-Мухамада Джумаева - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Задержанный за драку с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев признал вину, рассказал РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что юноше предъявили обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым.
Сотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Подравшегося с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченца задержали
"Да, в ходе допроса у следователя молодой человек признался в содеянном", — сказал собеседник агентства. При этом неясно, признал ли он вину только по одному эпизоду, или же по другим тоже.
Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, изначально распространились в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти того на связь. Родители юноши утверждали, что его действия не связаны с поддержкой Алексея Навального.
Ранее следствие объявило о задержании молодого человека в Псковской области.
Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 12:49
Задержанному за драку с московскими омоновцами предъявили обвинение
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. СК возбудил 20 уголовных дел.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Сайд-Мухамад ДжумаевОМОН РоссииАлексей НавальныйГосдума РФАдам ДелимхановВладимир ПутинМоскваПсковская областьПроисшествия
 
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