https://ria.ru/20210128/proisshestviya-1594947200.html

Задержанный за драку с ОМОНом в Москве признал вину

Задержанный за драку с ОМОНом в Москве признал вину

Задержанный за драку с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев признал вину, рассказал РИА Новости в четверг источник в... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:38

2021-01-28T13:38

2021-01-28T17:53

сайд-мухамад джумаев

омон россии

алексей навальный

госдума рф

адам делимханов

владимир путин

москва

псковская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594952955_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b7043bd5beba61be68f79dae275cf5c0.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Задержанный за драку с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев признал вину, рассказал РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.Ранее в Следственном комитете сообщили, что юноше предъявили обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым."Да, в ходе допроса у следователя молодой человек признался в содеянном", — сказал собеседник агентства. При этом неясно, признал ли он вину только по одному эпизоду, или же по другим тоже.Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, изначально распространились в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти того на связь. Родители юноши утверждали, что его действия не связаны с поддержкой Алексея Навального.Ранее следствие объявило о задержании молодого человека в Псковской области.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. СК возбудил 20 уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594913625.html

https://ria.ru/20210128/obvinenie-1594936213.html

https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594892810.html

москва

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сайд-мухамад джумаев, омон россии, алексей навальный, госдума рф, адам делимханов, владимир путин, москва, псковская область, происшествия