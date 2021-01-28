Задержанный за драку с ОМОНом в Москве признал вину
13:38 28.01.2021 (обновлено: 17:53 28.01.2021)
Кадр видео беспорядков с участием Сайд-Мухамада Джумаева
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Задержанный за драку с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев признал вину, рассказал РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что юноше предъявили обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым.
"Да, в ходе допроса у следователя молодой человек признался в содеянном", — сказал собеседник агентства. При этом неясно, признал ли он вину только по одному эпизоду, или же по другим тоже.
Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, изначально распространились в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти того на связь. Родители юноши утверждали, что его действия не связаны с поддержкой Алексея Навального.
Ранее следствие объявило о задержании молодого человека в Псковской области.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. СК возбудил 20 уголовных дел.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".