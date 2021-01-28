Путин ознакомился с проектом "Без срока давности"
12:23 28.01.2021 (обновлено: 12:29 28.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с проектом "Без срока давности", направленным на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в период Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости директор Музея Победы Александр Школьник.
В среду, в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, глава государства посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа", а также познакомился с деятельностью проекта "Без срока давности".
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"Мы показали сайт проекта, который координирует поисковое движение в России - "Без срока давности". В первую очередь, мы обратили внимание президента на этот проект, потому что у него (проекта) очень важная миссия - не допустить фальсификации истории, признать действия нацистов и их пособников в период ВОВ целенаправленным геноцидом мирного населения и сформировать у нашей молодежи полное осознание и понимание того, от какого кошмара спасла Европу и мир Красная армия. Президент смог увидеть, как проект развивается, какие у него перспективы в этом году. Мне кажется, Владимир Владимирович с интересом осмотрел этот ресурс и слушал о нем, очень позитивно к этому отнесся", - сказал Школьник.
Собеседник агентства добавил, что проект "Без срока давности" продолжает развиваться: в 2021 году запланированы 50 межрегиональных и окружных мероприятий, в том числе всероссийская выставка документов, связанных с преступлениями нацистов на территории СССР, а также поисковые экспедиции. Найденные факты и документы планируют внедрять в учебный процесс.
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Проект "Без срока давности" создан с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В 2020 году в рамках проекта были изданы 23 тома архивных документов о преступлениях нацистов против населения СССР, на местах захоронения мирных жителей прошли полевые работы с передачей результатов в следственные органы, в рамках просветительского направления проекта организованы презентации и проектные школы для молодых историков и поисковиков. В 2020 году проект получил национальную премию "Победа" в номинации "Научный проект". РИА Новости в рамках проекта опубликовало целую серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.