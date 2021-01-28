https://ria.ru/20210128/proekt-1594929283.html

Путин ознакомился с проектом "Без срока давности"

Путин ознакомился с проектом "Без срока давности"

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с проектом "Без срока давности", направленным на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:23

2021-01-28T12:23

2021-01-28T12:29

75 лет великой победы

без срока давности

музей победы

ленинград

владимир путин

европа

ссср

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с проектом "Без срока давности", направленным на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в период Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости директор Музея Победы Александр Школьник.В среду, в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, глава государства посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа", а также познакомился с деятельностью проекта "Без срока давности"."Мы показали сайт проекта, который координирует поисковое движение в России - "Без срока давности". В первую очередь, мы обратили внимание президента на этот проект, потому что у него (проекта) очень важная миссия - не допустить фальсификации истории, признать действия нацистов и их пособников в период ВОВ целенаправленным геноцидом мирного населения и сформировать у нашей молодежи полное осознание и понимание того, от какого кошмара спасла Европу и мир Красная армия. Президент смог увидеть, как проект развивается, какие у него перспективы в этом году. Мне кажется, Владимир Владимирович с интересом осмотрел этот ресурс и слушал о нем, очень позитивно к этому отнесся", - сказал Школьник.Собеседник агентства добавил, что проект "Без срока давности" продолжает развиваться: в 2021 году запланированы 50 межрегиональных и окружных мероприятий, в том числе всероссийская выставка документов, связанных с преступлениями нацистов на территории СССР, а также поисковые экспедиции. Найденные факты и документы планируют внедрять в учебный процесс.Проект "Без срока давности" создан с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В 2020 году в рамках проекта были изданы 23 тома архивных документов о преступлениях нацистов против населения СССР, на местах захоронения мирных жителей прошли полевые работы с передачей результатов в следственные органы, в рамках просветительского направления проекта организованы презентации и проектные школы для молодых историков и поисковиков. В 2020 году проект получил национальную премию "Победа" в номинации "Научный проект". РИА Новости в рамках проекта опубликовало целую серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.

https://ria.ru/20201210/premiya-1588611380.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/genotsid-1594801906.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, музей победы, ленинград, владимир путин, европа, ссср, общество