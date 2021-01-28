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https://ria.ru/20210128/prikhodko-1594921527.html
В Москве завершилась церемония прощания с бывшим вице-премьером Приходько
В Москве завершилась церемония прощания с бывшим вице-премьером Приходько
Церемония прощания с помощником главы правительства РФ, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько состоялась в Москве, его похоронят на Троекуровском кладбище. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:50
2021-01-28T13:59
умер сергей приходько
денис мантуров
сбербанк россии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сергей приходько
втб
сергей кириенко
дмитрий козак
москва
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Церемония прощания с помощником главы правительства РФ, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько состоялась в Москве, его похоронят на Троекуровском кладбище.Приходько скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание прошло в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.Проститься с Приходько пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве. В их числе были заместитель председателя Совбеза РФ, бывший глава кабмина Дмитрий Медведев, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров.На прощание приехали и представители администрации президента, где долгое время работал Приходько. Проститься с ним пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, руководитель администрации Антон Вайно, его заместители Сергей Кириенко, Алексей Громов и Дмитрий Козак, ранее занимавший пост вице-премьера.Были и представители руководства МИД России, где Приходько начинал карьеру. На прощании присутствовали глава МИД Сергей Лавров, его заместители Сергей Рябков и Владимир Титов.Проститься с коллегой приехали бывший министр культуры, помощник президента РФ Владимир Мединский, бывший вице-премьер, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов.Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт международных отношений и до 1997 года работал в структурах МИД России. В разные годы занимал должность помощника президента РФ по международным делам, работал заместителем руководителя администрации президента, возглавлял управление президента по внешней политике.С марта 2004 года по 2012 год являлся помощником президента. После этого занимал посты первого замруководителя аппарата правительства, вице-премьера - руководителя аппарата кабмина, председателя совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования. Был первым заместителем главы аппарата правительства, а 29 января 2020 года был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.
https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594654288.html
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Прощание с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько
В Москве проходит прощание с бывшим вице-премьером Приходько
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умер сергей приходько, денис мантуров, сбербанк россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей приходько, втб, сергей кириенко, дмитрий козак, москва, политика

В Москве завершилась церемония прощания с бывшим вице-премьером Приходько

11:50 28.01.2021 (обновлено: 13:59 28.01.2021)
 
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Церемония прощания с помощником главы правительства РФ, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько состоялась в Москве, его похоронят на Троекуровском кладбище.
Приходько скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание прошло в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.
Проститься с Приходько пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве. В их числе были заместитель председателя Совбеза РФ, бывший глава кабмина Дмитрий Медведев, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров.
На прощание приехали и представители администрации президента, где долгое время работал Приходько. Проститься с ним пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, руководитель администрации Антон Вайно, его заместители Сергей Кириенко, Алексей Громов и Дмитрий Козак, ранее занимавший пост вице-премьера.
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Были и представители руководства МИД России, где Приходько начинал карьеру. На прощании присутствовали глава МИД Сергей Лавров, его заместители Сергей Рябков и Владимир Титов.
Проститься с коллегой приехали бывший министр культуры, помощник президента РФ Владимир Мединский, бывший вице-премьер, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов.
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Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт международных отношений и до 1997 года работал в структурах МИД России. В разные годы занимал должность помощника президента РФ по международным делам, работал заместителем руководителя администрации президента, возглавлял управление президента по внешней политике.
С марта 2004 года по 2012 год являлся помощником президента. После этого занимал посты первого замруководителя аппарата правительства, вице-премьера - руководителя аппарата кабмина, председателя совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования. Был первым заместителем главы аппарата правительства, а 29 января 2020 года был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.
Прощание с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько
© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета" / Перейти в фотобанк

Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.

Церемония прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
1 из 8

Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета" / Перейти в фотобанк

Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
2 из 8

Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
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© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета" / Перейти в фотобанк

"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
3 из 8

"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"  / Перейти в фотобанк

Медведев подчеркнул, что Приходько всю жизнь работал на государство. "И в этом смысле он был государственный деятель, государственный служащий в самом высшем смысле этого слова".

Церемония прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько, скончавшимся 26 января на 65-м году жизни
4 из 8

Медведев подчеркнул, что Приходько всю жизнь работал на государство. "И в этом смысле он был государственный деятель, государственный служащий в самом высшем смысле этого слова".

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
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© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"  / Перейти в фотобанк

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
5 из 8

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"  / Перейти в фотобанк

На прощание приехал бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский.

Помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
6 из 8

На прощание приехал бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"  / Перейти в фотобанк

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на прощании с Сергеем Приходько.

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
7 из 8

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на прощании с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета" / Перейти в фотобанк

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
8 из 8

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
1 из 8

Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
2 из 8

Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
3 из 8

"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
4 из 8

Медведев подчеркнул, что Приходько всю жизнь работал на государство. "И в этом смысле он был государственный деятель, государственный служащий в самом высшем смысле этого слова".

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
5 из 8

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
6 из 8

На прощание приехал бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
7 из 8

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на прощании с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
8 из 8

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
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Умер Сергей ПриходькоДенис МантуровСбербанк РоссииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Сергей ПриходькоВТБСергей КириенкоДмитрий КозакМоскваПолитика
 
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