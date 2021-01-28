https://ria.ru/20210128/prikhodko-1594921527.html

В Москве завершилась церемония прощания с бывшим вице-премьером Приходько

В Москве завершилась церемония прощания с бывшим вице-премьером Приходько

Церемония прощания с помощником главы правительства РФ, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько состоялась в Москве, его похоронят на Троекуровском кладбище. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:50

2021-01-28T11:50

2021-01-28T13:59

умер сергей приходько

денис мантуров

сбербанк россии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сергей приходько

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Церемония прощания с помощником главы правительства РФ, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько состоялась в Москве, его похоронят на Троекуровском кладбище.Приходько скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание прошло в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.Проститься с Приходько пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве. В их числе были заместитель председателя Совбеза РФ, бывший глава кабмина Дмитрий Медведев, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров.На прощание приехали и представители администрации президента, где долгое время работал Приходько. Проститься с ним пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, руководитель администрации Антон Вайно, его заместители Сергей Кириенко, Алексей Громов и Дмитрий Козак, ранее занимавший пост вице-премьера.Были и представители руководства МИД России, где Приходько начинал карьеру. На прощании присутствовали глава МИД Сергей Лавров, его заместители Сергей Рябков и Владимир Титов.Проститься с коллегой приехали бывший министр культуры, помощник президента РФ Владимир Мединский, бывший вице-премьер, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов.Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт международных отношений и до 1997 года работал в структурах МИД России. В разные годы занимал должность помощника президента РФ по международным делам, работал заместителем руководителя администрации президента, возглавлял управление президента по внешней политике.С марта 2004 года по 2012 год являлся помощником президента. После этого занимал посты первого замруководителя аппарата правительства, вице-премьера - руководителя аппарата кабмина, председателя совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования. Был первым заместителем главы аппарата правительства, а 29 января 2020 года был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.

https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594654288.html

https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594641683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Прощание с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько В Москве проходит прощание с бывшим вице-премьером Приходько 2021-01-28T11:50 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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