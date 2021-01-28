В Москве завершилась церемония прощания с бывшим вице-премьером Приходько

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Церемония прощания с помощником главы правительства РФ, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько состоялась в Москве, его похоронят на Троекуровском кладбище.Приходько скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание прошло в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.Проститься с Приходько пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве. В их числе были заместитель председателя Совбеза РФ, бывший глава кабмина Дмитрий Медведев, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров.На прощание приехали и представители администрации президента, где долгое время работал Приходько. Проститься с ним пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, руководитель администрации Антон Вайно, его заместители Сергей Кириенко, Алексей Громов и Дмитрий Козак, ранее занимавший пост вице-премьера.Были и представители руководства МИД России, где Приходько начинал карьеру. На прощании присутствовали глава МИД Сергей Лавров, его заместители Сергей Рябков и Владимир Титов.Проститься с коллегой приехали бывший министр культуры, помощник президента РФ Владимир Мединский, бывший вице-премьер, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов.Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт международных отношений и до 1997 года работал в структурах МИД России. В разные годы занимал должность помощника президента РФ по международным делам, работал заместителем руководителя администрации президента, возглавлял управление президента по внешней политике.С марта 2004 года по 2012 год являлся помощником президента. После этого занимал посты первого замруководителя аппарата правительства, вице-премьера - руководителя аппарата кабмина, председателя совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования. Был первым заместителем главы аппарата правительства, а 29 января 2020 года был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.
https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594654288.html
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353
60
Прощание с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько
В Москве проходит прощание с бывшим вице-премьером Приходько
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Церемония прощания с помощником главы правительства РФ, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько состоялась в Москве, его похоронят на Троекуровском кладбище.
Приходько скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание прошло в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.
Проститься с Приходько пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве. В их числе были заместитель председателя Совбеза РФ, бывший глава кабмина Дмитрий Медведев, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров.
На прощание приехали и представители администрации президента, где долгое время работал Приходько. Проститься с ним пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, руководитель администрации Антон Вайно, его заместители Сергей Кириенко, Алексей Громов и Дмитрий Козак, ранее занимавший пост вице-премьера.
Были и представители руководства МИД России, где Приходько начинал карьеру. На прощании присутствовали глава МИД Сергей Лавров, его заместители Сергей Рябков и Владимир Титов.
Проститься с коллегой приехали бывший министр культуры, помощник президента РФ Владимир Мединский, бывший вице-премьер, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов.
Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт международных отношений и до 1997 года работал в структурах МИД России. В разные годы занимал должность помощника президента РФ по международным делам, работал заместителем руководителя администрации президента, возглавлял управление президента по внешней политике.
С марта 2004 года по 2012 год являлся помощником президента. После этого занимал посты первого замруководителя аппарата правительства, вице-премьера - руководителя аппарата кабмина, председателя совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования. Был первым заместителем главы аппарата правительства, а 29 января 2020 года был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.
Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.
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Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.
Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.
2 из 8
Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.
"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.
3 из 8
"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.
Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.
Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.
"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.
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