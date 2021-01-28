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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210128/podmoskove-1594906147.html
Почти 700 памятников ВОВ в Подмосковье требуют реконструкции
Почти 700 памятников ВОВ в Подмосковье требуют реконструкции
Почти 700 памятников Великой Отечественной войны, расположенные на территории Московской области нуждаются в реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:29
2021-01-28T10:29
великая отечественная война (1941-1945)
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Почти 700 памятников Великой Отечественной войны, расположенные на территории Московской области нуждаются в реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Всего, согласно данным пресс-службы, в Подмосковье в настоящее время расположены 3015 объектов памяти Победы в Великой Отечественной войне, из которых 164 мемориальных комплекса, 341 монумент, 243 стелы, 191 памятник, 463 вечных огней, 613 братских могил."На сегодняшний день 695 объекта находятся в ненормативном состоянии и требуют ремонта. В областную программу 2021 года, которая находится в стадии формирования, внесено 23 объекта", - приводятся слова члена комитета по делам молодежи и спорта Владислава Фомичева.Он также добавил, что в ближайшее время планируется оснащать подмосковные памятники специальными QR-кодами, с помощью которого можно будет прочитать историю монумента.
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московская область (подмосковье)
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великая отечественная война (1941-1945), московская область (подмосковье)

Почти 700 памятников ВОВ в Подмосковье требуют реконструкции

10:29 28.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийБлагоустройство памятника павшим воинам к 75-летию Победы в селе Ильинское городского округа Красногорск Московской области
Благоустройство памятника павшим воинам к 75-летию Победы в селе Ильинское городского округа Красногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КРАСНОГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Почти 700 памятников Великой Отечественной войны, расположенные на территории Московской области нуждаются в реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Всего, согласно данным пресс-службы, в Подмосковье в настоящее время расположены 3015 объектов памяти Победы в Великой Отечественной войне, из которых 164 мемориальных комплекса, 341 монумент, 243 стелы, 191 памятник, 463 вечных огней, 613 братских могил.
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"На сегодняшний день 695 объекта находятся в ненормативном состоянии и требуют ремонта. В областную программу 2021 года, которая находится в стадии формирования, внесено 23 объекта", - приводятся слова члена комитета по делам молодежи и спорта Владислава Фомичева.
Он также добавил, что в ближайшее время планируется оснащать подмосковные памятники специальными QR-кодами, с помощью которого можно будет прочитать историю монумента.
 
Новости ПодмосковьяВеликая Отечественная война (1941-1945)Московская область (Подмосковье)
 
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