https://ria.ru/20210128/podmoskove-1594906147.html

Почти 700 памятников ВОВ в Подмосковье требуют реконструкции

Почти 700 памятников ВОВ в Подмосковье требуют реконструкции

Почти 700 памятников Великой Отечественной войны, расположенные на территории Московской области нуждаются в реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:29

2021-01-28T10:29

2021-01-28T10:29

великая отечественная война (1941-1945)

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Почти 700 памятников Великой Отечественной войны, расположенные на территории Московской области нуждаются в реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Всего, согласно данным пресс-службы, в Подмосковье в настоящее время расположены 3015 объектов памяти Победы в Великой Отечественной войне, из которых 164 мемориальных комплекса, 341 монумент, 243 стелы, 191 памятник, 463 вечных огней, 613 братских могил."На сегодняшний день 695 объекта находятся в ненормативном состоянии и требуют ремонта. В областную программу 2021 года, которая находится в стадии формирования, внесено 23 объекта", - приводятся слова члена комитета по делам молодежи и спорта Владислава Фомичева.Он также добавил, что в ближайшее время планируется оснащать подмосковные памятники специальными QR-кодами, с помощью которого можно будет прочитать историю монумента.

https://ria.ru/20210127/uchastki-1594777487.html

московская область (подмосковье)

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великая отечественная война (1941-1945), московская область (подмосковье)