https://ria.ru/20210128/podarok-1594962828.html

На Урале блокадницам подарили сертификаты в магазин в другом городе

На Урале блокадницам подарили сертификаты в магазин в другом городе

Три блокадницы в Краснотурьинске Свердловской области в День снятия блокады Ленинграда получили в подарок от властей сертификаты в магазин "Кировский", который... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:51

2021-01-28T14:51

2021-01-28T14:51

ленинград

свердловская область

серов

краснотурьинск

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Три блокадницы в Краснотурьинске Свердловской области в День снятия блокады Ленинграда получили в подарок от властей сертификаты в магазин "Кировский", который находится в соседнем городе Серове, власти считают, что это "хороший подарок"."Надо учесть, что соседний город Серов находится в 40 километрах от нас. Подарки эти областные, эти подарки поступили из Екатеринбурга. Это централизованная сеть супермаркетов, она есть по области, но в нашем городе нет этих магазинов. Мы на это обратили внимание и при вручении предупредили родственников, потому что сами бабушки из дома не выходят уже годами, что при необходимости поможем и довезем до магазина. Тут ехать 40 минут максимум", - сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе администрации города.Собеседница агентства уточнила, что подарки получили две блокадницы и одна женщина, награжденная медалью "За оборону Ленинграда". Одной из них уже 102 года. По словам представителя мэрии, кроме сертификатов, женщинам вручили и другие подарки."Это же подарок. "Кировский" - хороший магазин, он отличается от тех супермаркетов, которые у нас здесь есть. Подарок-то хороший", - добавили в горадминистрации.

https://ria.ru/20201112/dukhi-1584276956.html

свердловская область

серов

краснотурьинск

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ленинград, свердловская область, серов, краснотурьинск, общество