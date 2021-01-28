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Политолог оценил шансы объединенной партии на выборах в Госдуму
Политолог оценил шансы объединенной партии на выборах в Госдуму
Обновленная партия "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" имеет шансы на второе место на выборах в Государственную думу, потому что она может... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:29
2021-01-28T17:29
партия "за правду"
справедливая россия
патриоты россии
политика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Обновленная партия "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" имеет шансы на второе место на выборах в Государственную думу, потому что она может стать реальной оппозиционной силой, считает политолог Алексей Мартынов.В Государственном центральном музее современной истории России в четверг состоялось подписание межпартийного манифеста об объединении " Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Ранее по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения. По словам главы СР Сергея Миронова, он надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии. Предполагается, что она будет называться "Справедливая Россия-За правду"."Серьезный запрос общества на реализацию тех идей, которые декларирует новое партийное объединение... Я предполагаю, что действительно второе место в предстоящих парламентских выборах (возможно - ред.). Я предполагаю, что на базе этой новой партии случится реальная оппозиционная сила в конструктивном, хорошем, правильном смысле слова", - сказал Мартынов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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партия "за правду", справедливая россия, патриоты россии, политика

Политолог оценил шансы объединенной партии на выборах в Госдуму

17:29 28.01.2021
 
© РИА НовостиЛидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали межпартийный манифест об объединении
Лидеры партий Справедливая Россия, За правду и Патриоты России подписали межпартийный манифест об объединении - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Обновленная партия "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" имеет шансы на второе место на выборах в Государственную думу, потому что она может стать реальной оппозиционной силой, считает политолог Алексей Мартынов.
В Государственном центральном музее современной истории России в четверг состоялось подписание межпартийного манифеста об объединении " Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Ранее по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения. По словам главы СР Сергея Миронова, он надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии. Предполагается, что она будет называться "Справедливая Россия-За правду".
Сторонники партии Справедливая Россия на первомайской демонстрации в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 13:15
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России"
"Серьезный запрос общества на реализацию тех идей, которые декларирует новое партийное объединение... Я предполагаю, что действительно второе место в предстоящих парламентских выборах (возможно - ред.). Я предполагаю, что на базе этой новой партии случится реальная оппозиционная сила в конструктивном, хорошем, правильном смысле слова", - сказал Мартынов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
 
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