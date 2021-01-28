Политолог оценил шансы объединенной партии на выборах в Госдуму
© РИА НовостиЛидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали межпартийный манифест об объединении
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Обновленная партия "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" имеет шансы на второе место на выборах в Государственную думу, потому что она может стать реальной оппозиционной силой, считает политолог Алексей Мартынов.
В Государственном центральном музее современной истории России в четверг состоялось подписание межпартийного манифеста об объединении " Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Ранее по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения. По словам главы СР Сергея Миронова, он надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии. Предполагается, что она будет называться "Справедливая Россия-За правду".
20 января, 13:15Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России"
"Серьезный запрос общества на реализацию тех идей, которые декларирует новое партийное объединение... Я предполагаю, что действительно второе место в предстоящих парламентских выборах (возможно - ред.). Я предполагаю, что на базе этой новой партии случится реальная оппозиционная сила в конструктивном, хорошем, правильном смысле слова", - сказал Мартынов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".