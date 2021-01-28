https://ria.ru/20210128/partiya-1595003318.html

Политолог оценил шансы объединенной партии на выборах в Госдуму

Политолог оценил шансы объединенной партии на выборах в Госдуму

Обновленная партия "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" имеет шансы на второе место на выборах в Государственную думу, потому что она может... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:29

2021-01-28T17:29

2021-01-28T17:29

партия "за правду"

справедливая россия

патриоты россии

политика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Обновленная партия "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" имеет шансы на второе место на выборах в Государственную думу, потому что она может стать реальной оппозиционной силой, считает политолог Алексей Мартынов.В Государственном центральном музее современной истории России в четверг состоялось подписание межпартийного манифеста об объединении " Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Ранее по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения. По словам главы СР Сергея Миронова, он надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии. Предполагается, что она будет называться "Справедливая Россия-За правду"."Серьезный запрос общества на реализацию тех идей, которые декларирует новое партийное объединение... Я предполагаю, что действительно второе место в предстоящих парламентских выборах (возможно - ред.). Я предполагаю, что на базе этой новой партии случится реальная оппозиционная сила в конструктивном, хорошем, правильном смысле слова", - сказал Мартынов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210120/partii-1593820299.html

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партия "за правду", справедливая россия, патриоты россии, политика