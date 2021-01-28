https://ria.ru/20210128/pandemiya-1594965679.html

Путин сравнил ситуацию c COVID-19 в России и других странах

Путин сравнил ситуацию c COVID-19 в России и других странах

Пандемия постепенно отступает, заявил Владимир Путин на совещании с кабмином. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:04

2021-01-28T15:04

2021-01-28T16:00

распространение коронавируса

роман путин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пандемия постепенно отступает, заявил Владимир Путин на совещании с кабмином."Количество заболевших сокращается. Количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел", — отметил президент.Он назвал удовлетворительными показатели по летальности, "если вообще об этом можно говорить в таких категориях"."Тем не менее по сравнению с другими странами это так. На сто тысяч населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах", — подчеркнул глава государства.Он сообщил, что производство вакцин от коронавируса идет с опережением графика, и призвал выйти на темпы, сопоставимые с вакцинацией от гриппа.В недавнюю кампанию от гриппа привились 68 миллионов россиян, от коронавируса на данный момент — два миллиона.Сейчас гражданам доступна вакцина "Спутник V". Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его создали на базе хорошо изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество