https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594919295.html

В Центре Гамалеи назвали число привитых "Спутником V" россиян

В Центре Гамалеи назвали число привитых "Спутником V" россиян

Более двух миллионов россиян уже привились от коронавируса "Спутником V" вне клинических испытаний вакцины, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:40

2021-01-28T11:40

2021-01-28T12:25

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Более двух миллионов россиян уже привились от коронавируса "Спутником V" вне клинических испытаний вакцины, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи, кандидат биологических наук Дарья Егорова.Гуморальный иммунитет отвечает за удаление патогена с помощью выработанных антител, клеточный — за уничтожение его клетками организма."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат создали на базе хорошо изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество