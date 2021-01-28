В Центре Гамалеи назвали число привитых "Спутником V" россиян
11:40 28.01.2021 (обновлено: 12:25 28.01.2021)
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Более двух миллионов россиян уже привились от коронавируса "Спутником V" вне клинических испытаний вакцины, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи, кандидат биологических наук Дарья Егорова.
"В плане гуморального иммунного ответа она (эффективность. — Прим. ред.) превышает 98% <...> и по клеточному иммунитету она стремится к 100%", — добавила эксперт на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и онкологические заболевания" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Гуморальный иммунитет отвечает за удаление патогена с помощью выработанных антител, клеточный — за уничтожение его клетками организма.
"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат создали на базе хорошо изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19