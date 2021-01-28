https://ria.ru/20210128/oboronka-1594973029.html

Параметры оборонных бюджетов России, Китая, США и НАТО

Параметры оборонных бюджетов России, Китая, США и НАТО

Военный (оборонный) бюджет – часть государственного бюджета, расходуемая на военные нужды. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:49

2021-01-28T15:49

2021-01-28T15:51

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Военный (оборонный) бюджет – часть государственного бюджета, расходуемая на военные нужды. Согласно докладу информационно-аналитического центра Jane's, мировые расходы на оборону в 2020 году составили 1,93 триллиона долларов, что на 1,9% больше, чем в 2019 году.Эксперты отмечают, что рост затрат на нужды военных ведомств фиксируется седьмой год подряд, в 2010 году они составляли 1,75 триллиона долларов. При этом в ближайшие пару лет под влиянием пандемии коронавируса рост замедлится, особенно последствия будут заметны в 2022 году, но к 2030 году расходы достигнут 2,23 триллиона.В 2020 году больше других регионов оборонные траты нарастила Европа – плюс 5,6%. Но в абсолютных цифрах вне конкуренции находится Северная Америка, на долю которой приходится 40% средств. Далее идут страны Азиатско-Тихоокеанского региона (28%) и Западная Европа (15%).Россия и страны СНГ отвечают за 2% мировых расходов на оборону (3% в 2010 году), сколько же у Восточной Европы. Доля Ближнего Востока и Северной Африки составляет 9%, а Латинской Америки – 3%. На страны Африки к югу от Сахары приходится только 1%.В 2030 году, как полагают в Jane's, баланс существенно сместится в сторону АТР. В целом на регион будет приходиться 37% оборонных расходов мира, а на Северную Америку – 33%. В апреле 2020 года эксперты независимого Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) в своем ежегодном докладе сообщили, что в 2019 году страны мира потратили на военные расходы в сумме почти два триллиона долларов (1,92 триллиона). Военные расходы увеличились на 3,6% по сравнению с 2018 годом – наибольший годовой прирост с 2010 года. Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия вошли в первую пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире. На них приходилось 62% мировых военных расходов. Впервые две страны Азии одновременно попали в топ-3 стран с крупнейшими военными расходами. В 2019 году мировые военные расходы составили 2,2% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), или 249 долларов на человека. РоссияСогласно оценкам SIPRI, Россия находится на четвертом месте в списке стран с самыми высокими военными расходами. В 2019 году военные расходы России выросли на 4,5% и составили 65,1 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что военные расходы составили 3,9% ВВП, это один из самых высоких показателей в Европе. При этом в Минобороны РФ отмечают, что на фоне общего уменьшения оборонного бюджета с 2017 по 2019 год на 19% наблюдается снижение доли военных расходов в бюджете страны на 2,3% и валовом внутреннем продукте на 0,5%. Доля бюджета Минобороны России в валовом внутреннем продукте в 2019 году – 2,9%, в 2018 году – 2,9%, в 2017 году – 3,4%.В федеральном бюджете в 2020 году на национальную оборону было выделено 3,3 миллиарда рублей, в 2021 году на нацоборону предусмотрено 3,113 триллиона рублей, в 2022 году – 3,231 триллиона и в 2023 году 3,257 триллиона рублей.При этом отмечается, что доля расходов на оборону по отношению к объему ВВП страны составят соответственно в 2021 году 2,7%, в 2022 году – 2,6%, в 2023 году – 2,5%.Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Национальная обороны" в 2021 и 2023 годах по сравнению с 2020 годом (13,9%) увеличится и составит 14,5%, в 2022 году увеличится и составит 15,1%.При этом на текущее содержание Вооруженных сил предусмотрено увеличение ассигнований в 2021 году на 5,141 миллиарда рублей, в 2022 году – на 8,593 миллиарда рублей и в 2023 году – на 35,727 миллиарда рублей.Документ также предусматривает выделение бюджетных средств в 2022-2023 годах 2,3 миллиарда рублей ежегодно на создание системы базирования Черноморского флота.СШАВ настоящее время США занимают первое место в мире по размеру оборонного бюджета.Начиная с 1960-х годов военный бюджет США, за исключением нескольких временных промежутков (начала и конца 1990-х, а также 2011-2015 годов) демонстрировал стабильный рост. Самый большой скачок пришелся на террористические атаки 2001 года, после чего всего за 10 лет военный бюджет увеличился более, чем вдвое – с 331,8 миллиарда долларов до 752,3 миллиарда долларов в 2011 году (по данным SIPRI). Эксперты отмечают, что среднегодовое увеличение военных расходов в США за последние 20 лет составило 2,38% – это в 1,8 раза выше, чем среднегодовой прирост за 40 лет "холодной войны".По данным Минобороны РФ, увеличение американского военного бюджета с 2017 до 2019 года превысило общий годовой бюджет министерства обороны России более чем в два раза.По мнению Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), на долю США в 2019 году пришлось 38% всех военных расходов, что составило 732 миллиарда долларов, рост военных расходов составил 5,3%. Эксперты отмечают, что рост военных расходов США в значительной степени основан на предполагаемом возвращении конкуренции между великими державами.По мнению экспертов, значительная часть расходов оборонного бюджета США идет на содержание американских военных баз по всему миру, а также на ведение боевых действий за рубежом.В 2020 году оборонный бюджет США был утвержден в размере 738 миллиардов долларов, что на 20% больше показателей 2019 года.В 2021 году Вашингтон намерен потратить на военные нужды рекордные 740 миллиардов долларов. В планах – модернизация вооруженных сил, разработка новых технологий, а также дальнейшее расширение геополитического влияния США – санкции оппонентам и помощь союзникам. Из 740 миллиардов на базовые нужды Пентагона направят 635,5 миллиарда долларов. Остальное пойдет на программы национальной безопасности в энергетике (26,6 миллиарда) и операции за рубежом (69 миллиардов). НАТОВ 2014 году страны НАТО на саммите в Уэльсе обязались в течение 10 лет стремиться к увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП, однако особый импульс этим усилиям придало избрание Дональда Трампа президентом США. В ходе предвыборной кампании, и после победы на выборах Трамп критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону.Суммарные военные расходы государств НАТО в 2020 году оцениваются в 1 092,5 миллиарда долларов (данные на октябрь 2020 года), что почти на 61 миллиард долларов больше, чем в 2019 году (1,031 миллиарда долларов).Из этих денег оборонные расходы США – 784,95 миллиарда долларов, расходы государств Европы и Канады – 307,53 миллиарда долларов. В 2019 объем военных расходов Европы и Канады составлял 301,38 миллиарда долларов.В числе стран, оборонный бюджет которых достиг показателя 2% ВВП, – США (3,875), Греция – (2,58%), Великобритания (2,43%), Румыния (2,38%), Эстония (2,38%), Латвия (2,32%), Польша (2,3%), Литва (2,28%), Франция (2,11%), Норвегия (2,03). Эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) оценили военные расходы государств-членов НАТО в 2019 году в 1035 миллиардов долларов. Военный бюджет стран НАТО на 2021 год согласован в размере 1,61 миллиарда евро, что на 5% больше показателей 2020 года. Военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры, программ, миссий и операций по всему миру. В 2021 году 254,9 миллиона евро из военного бюджета пойдет на финансирование миссий и операций НАТО.Военный бюджет НАТО формируется за счет взносов стран – членов альянса в соответствии с согласованной формулой распределения затрат, основанной на валовом национальном доходе.Китай Китай ежегодно увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США.Официальный военный бюджет страны с начала 1990 года до 2019 года вырос менее чем с десяти миллиардов долларов до 177 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что он все еще недотягивает до четверти американского, но в несколько раз превышает российский.Однако ряд аналитиков утверждают, что реальные расходы Китая на оборону гораздо больше заявляемых цифр. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2019 году они составили 261 миллиард долларов, что на 5,1% больше по сравнению с 2018 годом.Согласно экспертным оценкам, траты КНР на военные нужды растут в течение четверти века и на сегодняшний день составляют 14% от общемировых оборонных ассигнований. За последние десять лет военный бюджет Китая показал рост на 85%.В 2020 году официальный военный бюджет Китая был утвержден в размере 1,27 триллиона юаней (178,8 миллиарда долларов), что на 6,6% больше показателей 2019 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, китай, сша, справки