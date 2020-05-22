Военный бюджет Китая в 2020 году вырастет на 6,6%

"Расходы на национальную оборону составят 1,268 триллиона юаней, рост на 6,6% (по сравнению с прошлым годом – ред.)", - говорится в документе, представленном на рассмотрение заксобрания страны, ежегодная сессия которого открылась в пятницу в Пекине.