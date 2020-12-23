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"Накажем всех". На что Пентагон потратит рекордный военный бюджет
"Накажем всех". На что Пентагон потратит рекордный военный бюджет
Американские сенаторы и конгрессмены одобрили проект оборонного бюджета. В 2021-м Вашингтон намерен потратить на военные нужды рекордные 740 миллиардов... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T08:00
2020-12-23T08:07
майк помпео
вооруженные силы украины
дональд трамп
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
министерство обороны сша
m1 abrams
f-35
безопасность
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Американские сенаторы и конгрессмены одобрили проект оборонного бюджета. В 2021-м Вашингтон намерен потратить на военные нужды рекордные 740 миллиардов долларов. В планах — модернизация вооруженных сил, разработка новых технологий, а также дальнейшее расширение геополитического влияния США — санкции оппонентам и помощь союзникам. Хотя Дональд Трамп пригрозил наложить на проект вето, бюджет наверняка утвердят. О том, как Пентагон распорядится этими деньгами, — в материале РИА Новости.Спор с президентомОборонный бюджет вызвал споры на высших уровнях американской власти. Пока еще действующий президент Дональд Трамп выразил недовольство сокращением численности американских войск в Афганистане, Корее и Германии. Ранее он выступал против предлагаемого законопроектом переименования военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации периода Гражданской войны, и ликвидации любой другой символики рабовладельческого Юга.Кроме того, президента не устраивает, что в документе нет пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. Напомним, у него старые счеты с Twitter, Facebook и рядом других интернет-платформ, которые часто помечают его заявления как дезинформацию и спорный контент. Трамп неоднократно обвинял их в цензуре и попытках влиять на политику. Он убежден, что соцсети и СМИ необходимо признать юридически ответственными за публикуемые материалы.Тем не менее за проект бюджета уже проголосовали 300 конгрессменов из 438. Это позволяет палате представителей преодолеть президентское вето. Когда Трамп заблокирует проект, конгресс проголосует повторно. И если документ вновь одобрят, его примут окончательно. К тому же закон поддержал сенат: 84 — за и лишь 13 против. Санкции и поддержкаОдно из главных геополитических новшеств проекта бюджета — санкции против "Северного потока — 2". Американцы старательно и последовательно пытаются подорвать позиции России на рынке углеводородов. Бюджет предусматривает наказание за содействие строительству газопровода, а также за услуги по технической модернизации трубоукладочных судов."Северный поток — 2" готов уже на 94 процента. Осталось пройти всего 76 километров. Чтобы избежать санкций, Германия пошла на хитрость и создала специальный фонд для достройки газопровода. Юридически подрядчики будут выполнять заказы этой структуры, не имея прямого отношения к "Северному потоку — 2". Американцы также собираются как следует надавить на Турцию. Бюджет предусматривает санкции за приобретение и эксплуатацию российских зенитно-ракетных систем С-400. В конце прошлой недели Госдеп опубликовал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что эта сделка ставит под угрозу безопасность американского персонала и военной техники, а также позволяет Москве получить доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности. МИД Турции пригрозил ответными мерами. С-400 — давний камень преткновения между Вашингтоном и Анкарой. Американцы уже исключили Турцию из программы самолетов пятого поколения F-35. В Пентагоне опасаются, что информация с турецких ЗРС об этих новейших истребителях попадет в Москву.Американцы продолжат финансировать восточноевропейских союзников — Прибалтику и Польшу. Эти государства для Вашингтона — плацдарм для "сдерживания России". Выделят 250 миллионов долларов и Киеву — "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, на поддержку украинским вооруженным силам". Детали не уточняются, но, вероятнее всего, речь идет о дальнейших поставках ВСУ бронеавтомобилей, противотанковых ракетных комплексов, а также малых морских судов.Тотальное перевооружениеЕстественно, США не обидят и себя. Из 740 миллиардов на базовые нужды Пентагона направят 635,5 миллиарда долларов. Остальное пойдет на программы национальной безопасности в энергетике (26,6 миллиарда) и операции за рубежом (69 миллиардов). Особо упоминается необходимость принятия на вооружение гиперзвуковых технологий в течение трех лет.На модернизацию ядерной триады выделили почти 30 миллиардов. Эти средства потратят на разработку новых систем связи и управления (Nuclear Command, Control and Communications — семь миллиардов), программу перспективных дальних бомбардировщиков B-21 Raider (2,8 миллиарда), новейшие подводные лодки с баллистическими ракетами по проекту Columbia (4,4 миллиарда). Проект крылатых ракет "воздух — земля" с ядерными боеголовками LRSO получит 474 миллиона, новые МБР программы GBSD — 1,5 миллиарда.На развитие систем противоракетной обороны направят более 20 миллиардов долларов. Закупят противоракеты морского базирования SM-3, боевую информационно-управляющую систему AEGIS, комплексы ПРО THAAD. Модернизируют ЗРК Patriot. Космическим войскам зарезервировали 15 миллиардов — на дальнейшее расширение спутниковой группировки США. Около десяти миллиардов пойдут на операции в киберпространстве — как наступательные, так и оборонительные. ВВС получат 57 миллиардов. На эти деньги закупят 79 истребителей F-35, 15 заправщиков KC-46, 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet, 52 ударных вертолета AH-64E Apache и ряд других машин. На ВМС в 2021-м потратят 32,3 миллиарда долларов: на строительство головной АПЛ нового поколения Columbia, авианосец класса Ford, подлодку класса Virginia, два эсминца Arleigh Burke, один фрегат FFG(X), десантный корабль LPD, танкер, а также два больших безэкипажных судна USV Large.Для сухопутных войск предусмотрели 13 миллиардов: приобретут более четырех тысяч легких бронеавтомобилей, 32 многоцелевых бронированных машины, 72 боевых амфибии, а также модернизируют 89 танков Abrams. Не забыли и о технологиях будущего. Так, на гиперзвуковое оружие потратят 3,2 миллиарда, на микроэлектронику — 1,5 миллиарда, а на искусственный интеллект — 841 миллион.Американский военный бюджет продолжает расти и каждый год ставит новые рекорды. Ясно, что и при новом президенте внешняя политика США вряд ли изменится и станет более миролюбивой.
https://ria.ru/20201222/tramp-1590312240.html
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майк помпео, вооруженные силы украины, дональд трамп, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), министерство обороны сша, m1 abrams, f-35, безопасность

"Накажем всех". На что Пентагон потратит рекордный военный бюджет

08:00 23.12.2020 (обновлено: 08:07 23.12.2020)
 
© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Американские сенаторы и конгрессмены одобрили проект оборонного бюджета. В 2021-м Вашингтон намерен потратить на военные нужды рекордные 740 миллиардов долларов. В планах — модернизация вооруженных сил, разработка новых технологий, а также дальнейшее расширение геополитического влияния США — санкции оппонентам и помощь союзникам. Хотя Дональд Трамп пригрозил наложить на проект вето, бюджет наверняка утвердят. О том, как Пентагон распорядится этими деньгами, — в материале РИА Новости.

Спор с президентом

Оборонный бюджет вызвал споры на высших уровнях американской власти. Пока еще действующий президент Дональд Трамп выразил недовольство сокращением численности американских войск в Афганистане, Корее и Германии. Ранее он выступал против предлагаемого законопроектом переименования военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации периода Гражданской войны, и ликвидации любой другой символики рабовладельческого Юга.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 02:32Выборы президента США — 2020
Сторонники Трампа готовят для него "инаугурацию" на второй срок
Кроме того, президента не устраивает, что в документе нет пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. Напомним, у него старые счеты с Twitter, Facebook и рядом других интернет-платформ, которые часто помечают его заявления как дезинформацию и спорный контент. Трамп неоднократно обвинял их в цензуре и попытках влиять на политику. Он убежден, что соцсети и СМИ необходимо признать юридически ответственными за публикуемые материалы.
Тем не менее за проект бюджета уже проголосовали 300 конгрессменов из 438. Это позволяет палате представителей преодолеть президентское вето. Когда Трамп заблокирует проект, конгресс проголосует повторно. И если документ вновь одобрят, его примут окончательно. К тому же закон поддержал сенат: 84 — за и лишь 13 против.

Санкции и поддержка

Одно из главных геополитических новшеств проекта бюджета — санкции против "Северного потока — 2". Американцы старательно и последовательно пытаются подорвать позиции России на рынке углеводородов. Бюджет предусматривает наказание за содействие строительству газопровода, а также за услуги по технической модернизации трубоукладочных судов.
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
"Северный поток — 2" готов уже на 94 процента. Осталось пройти всего 76 километров. Чтобы избежать санкций, Германия пошла на хитрость и создала специальный фонд для достройки газопровода. Юридически подрядчики будут выполнять заказы этой структуры, не имея прямого отношения к "Северному потоку — 2".
Американцы также собираются как следует надавить на Турцию. Бюджет предусматривает санкции за приобретение и эксплуатацию российских зенитно-ракетных систем С-400. В конце прошлой недели Госдеп опубликовал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что эта сделка ставит под угрозу безопасность американского персонала и военной техники, а также позволяет Москве получить доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности. МИД Турции пригрозил ответными мерами. С-400 — давний камень преткновения между Вашингтоном и Анкарой. Американцы уже исключили Турцию из программы самолетов пятого поколения F-35. В Пентагоне опасаются, что информация с турецких ЗРС об этих новейших истребителях попадет в Москву.
© Минобороны РФПоставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Минобороны РФ
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Американцы продолжат финансировать восточноевропейских союзников — Прибалтику и Польшу. Эти государства для Вашингтона — плацдарм для "сдерживания России". Выделят 250 миллионов долларов и Киеву — "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, на поддержку украинским вооруженным силам". Детали не уточняются, но, вероятнее всего, речь идет о дальнейших поставках ВСУ бронеавтомобилей, противотанковых ракетных комплексов, а также малых морских судов.

Тотальное перевооружение

Естественно, США не обидят и себя. Из 740 миллиардов на базовые нужды Пентагона направят 635,5 миллиарда долларов. Остальное пойдет на программы национальной безопасности в энергетике (26,6 миллиарда) и операции за рубежом (69 миллиардов). Особо упоминается необходимость принятия на вооружение гиперзвуковых технологий в течение трех лет.
Генерал армии США Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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На модернизацию ядерной триады выделили почти 30 миллиардов. Эти средства потратят на разработку новых систем связи и управления (Nuclear Command, Control and Communications — семь миллиардов), программу перспективных дальних бомбардировщиков B-21 Raider (2,8 миллиарда), новейшие подводные лодки с баллистическими ракетами по проекту Columbia (4,4 миллиарда). Проект крылатых ракет "воздух — земля" с ядерными боеголовками LRSO получит 474 миллиона, новые МБР программы GBSD — 1,5 миллиарда.
На развитие систем противоракетной обороны направят более 20 миллиардов долларов. Закупят противоракеты морского базирования SM-3, боевую информационно-управляющую систему AEGIS, комплексы ПРО THAAD. Модернизируют ЗРК Patriot. Космическим войскам зарезервировали 15 миллиардов — на дальнейшее расширение спутниковой группировки США. Около десяти миллиардов пойдут на операции в киберпространстве — как наступательные, так и оборонительные.
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile TrainingАмериканский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training
Американский противоракетный комплекс системы THAAD
ВВС получат 57 миллиардов. На эти деньги закупят 79 истребителей F-35, 15 заправщиков KC-46, 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet, 52 ударных вертолета AH-64E Apache и ряд других машин. На ВМС в 2021-м потратят 32,3 миллиарда долларов: на строительство головной АПЛ нового поколения Columbia, авианосец класса Ford, подлодку класса Virginia, два эсминца Arleigh Burke, один фрегат FFG(X), десантный корабль LPD, танкер, а также два больших безэкипажных судна USV Large.
Для сухопутных войск предусмотрели 13 миллиардов: приобретут более четырех тысяч легких бронеавтомобилей, 32 многоцелевых бронированных машины, 72 боевых амфибии, а также модернизируют 89 танков Abrams. Не забыли и о технологиях будущего. Так, на гиперзвуковое оружие потратят 3,2 миллиарда, на микроэлектронику — 1,5 миллиарда, а на искусственный интеллект — 841 миллион.
© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon CookАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon Cook
Американский танк M1A2 Abrams
Американский военный бюджет продолжает расти и каждый год ставит новые рекорды. Ясно, что и при новом президенте внешняя политика США вряд ли изменится и станет более миролюбивой.
 
Майк ПомпеоВооруженные силы УкраиныДональд ТрампПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Министерство обороны СШАM1 AbramsF-35Безопасность
 
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