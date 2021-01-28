https://ria.ru/20210128/obedinenie-1594931687.html

"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединились

"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединились

Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:33

2021-01-28T12:33

2021-01-28T14:08

партия "за правду"

справедливая россия

патриоты россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594937054_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_ac5e869d0cf2b6599008aacd4bc1dc31.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении, передает корреспондент РИА Новости.Церемония подписания состоялась в Государственном центральном музее современной истории России. Эсеров представлял Сергей Миронов, "Патриотов России" — Геннадий Семигин, а партию "За правду" — Захар Прилепин.Миронов назвал подписание историческим событием, с которого начинается "позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил". Прилепин, в свою очередь, заметил, что объединенная партия готова расширяться и дальше. Семигин согласился, что союз упомянутых партий — начало более масштабной интеграции похожих партий и движений.Новая объединенная партия будет называться "Справедливая Россия — За правду". Сергей Миронов ранее заявлял, что планирует ее возглавить.

https://ria.ru/20210120/partii-1593820299.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "за правду", справедливая россия, патриоты россии, политика