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"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединились
"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединились
Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:33
2021-01-28T14:08
партия "за правду"
справедливая россия
патриоты россии
политика
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении, передает корреспондент РИА Новости.Церемония подписания состоялась в Государственном центральном музее современной истории России. Эсеров представлял Сергей Миронов, "Патриотов России" — Геннадий Семигин, а партию "За правду" — Захар Прилепин.Миронов назвал подписание историческим событием, с которого начинается "позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил". Прилепин, в свою очередь, заметил, что объединенная партия готова расширяться и дальше. Семигин согласился, что союз упомянутых партий — начало более масштабной интеграции похожих партий и движений.Новая объединенная партия будет называться "Справедливая Россия — За правду". Сергей Миронов ранее заявлял, что планирует ее возглавить.
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партия "за правду", справедливая россия, патриоты россии, политика

"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединились

12:33 28.01.2021 (обновлено: 14:08 28.01.2021)
 
© РИА НовостиЛидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали межпартийный манифест об объединении
Лидеры партий Справедливая Россия, За правду и Патриоты России подписали межпартийный манифест об объединении - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания состоялась в Государственном центральном музее современной истории России. Эсеров представлял Сергей Миронов, "Патриотов России" — Геннадий Семигин, а партию "За правду" — Захар Прилепин.
© РИА НовостиЛидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали межпартийный манифест об объединении
Лидеры партий Справедливая Россия, За правду и Патриоты России подписали межпартийный манифест об объединении - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости
Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали межпартийный манифест об объединении
Миронов назвал подписание историческим событием, с которого начинается "позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил". Прилепин, в свою очередь, заметил, что объединенная партия готова расширяться и дальше. Семигин согласился, что союз упомянутых партий — начало более масштабной интеграции похожих партий и движений.
Новая объединенная партия будет называться "Справедливая Россия — За правду". Сергей Миронов ранее заявлял, что планирует ее возглавить.
Сторонники партии Справедливая Россия на первомайской демонстрации в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 13:15
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России"
 
Партия "За правду"Справедливая РоссияПатриоты РоссииПолитика
 
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