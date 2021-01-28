https://ria.ru/20210128/obedinenie-1594931687.html
"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединились
"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединились
Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:33
2021-01-28T12:33
2021-01-28T14:08
партия "за правду"
справедливая россия
патриоты россии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594937054_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_ac5e869d0cf2b6599008aacd4bc1dc31.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении, передает корреспондент РИА Новости.Церемония подписания состоялась в Государственном центральном музее современной истории России. Эсеров представлял Сергей Миронов, "Патриотов России" — Геннадий Семигин, а партию "За правду" — Захар Прилепин.Миронов назвал подписание историческим событием, с которого начинается "позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил". Прилепин, в свою очередь, заметил, что объединенная партия готова расширяться и дальше. Семигин согласился, что союз упомянутых партий — начало более масштабной интеграции похожих партий и движений.Новая объединенная партия будет называться "Справедливая Россия — За правду". Сергей Миронов ранее заявлял, что планирует ее возглавить.
https://ria.ru/20210120/partii-1593820299.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594937054_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1d6738690af0ad953c7640f05b442170.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
партия "за правду", справедливая россия, патриоты россии, политика
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Лидеры партий "Справедливая Россия"
, "За правду"
и "Патриоты России"
подписали манифест об объединении, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания состоялась в Государственном центральном музее современной истории России. Эсеров представлял Сергей Миронов, "Патриотов России" — Геннадий Семигин, а партию "За правду" — Захар Прилепин.
Миронов назвал подписание историческим событием, с которого начинается "позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил". Прилепин, в свою очередь, заметил, что объединенная партия готова расширяться и дальше. Семигин согласился, что союз упомянутых партий — начало более масштабной интеграции похожих партий и движений.
Новая объединенная партия будет называться "Справедливая Россия — За правду". Сергей Миронов ранее заявлял, что планирует ее возглавить.