США надеются продолжить с Россией дискуссии по Навальному
23:55 28.01.2021 (обновлено: 23:56 28.01.2021)
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США рассчитывают продолжить с РФ дискуссии по делу Алексея Навального, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, в ходе разговора на этой неделе президент Джо Байден "без колебаний" говорил об этом с президентом России Владимиром Путиным.
"(Байден) передал свою обеспокоенность тем, как обращаются с Алексеем Навальным и протестующими, и мы определенно продолжим говорить об этом с русскими на многих уровнях", - сказала Псаки.
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
В субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".