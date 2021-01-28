https://ria.ru/20210128/navalnyy-1595051017.html

США надеются продолжить с Россией дискуссии по Навальному

США надеются продолжить с Россией дискуссии по Навальному

США рассчитывают продолжить с РФ дискуссии по делу Алексея Навального, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T23:55

2021-01-28T23:55

2021-01-28T23:56

россия

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

джо байден

германия

шереметьево (аэропорт)

сша

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США рассчитывают продолжить с РФ дискуссии по делу Алексея Навального, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По ее словам, в ходе разговора на этой неделе президент Джо Байден "без колебаний" говорил об этом с президентом России Владимиром Путиным."(Байден) передал свою обеспокоенность тем, как обращаются с Алексеем Навальным и протестующими, и мы определенно продолжим говорить об этом с русскими на многих уровнях", - сказала Псаки.Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.В субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594881677.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/mid-1594869200.html

россия

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, джо байден, германия, шереметьево (аэропорт), сша