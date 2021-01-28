https://ria.ru/20210128/navalnyy-1595044196.html

Захарова рассказала об ответах Германии на запросы по анализам Навального

Захарова рассказала об ответах Германии на запросы по анализам Навального

Алексей Навальный не разрешил Германии передать российской стороне биоматериалы и результаты его анализов, говорится в ответах ФРГ на запросы Москвы. Об этом в... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T21:52

2021-01-28T21:52

2021-01-28T22:56

россия

мария захарова

алексей навальный

москва

германия

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594055984_0:151:3209:1956_1920x0_80_0_0_357afbec19caadb9742e2c34bbe344de.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Алексей Навальный не разрешил Германии передать российской стороне биоматериалы и результаты его анализов, говорится в ответах ФРГ на запросы Москвы. Об этом в эфире телеканала "Дождь" сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Почему они не передают эти материалы? Они не передают, потому что им Навальный не разрешил", — сказала она.Захарова подчеркнула, что немецкая сторона написала об этом в двух официальных письмах."В двух ответах — один из них был направлен нам 28 октября прошлого года, а второй 13 января текущего года <...> — сказано, что Навальный запретил, не дал разрешение, не согласовал. Он против того, чтобы эти материалы передавать российской стороне", — добавила дипломат.Госпитализация НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. Еще в день госпитализации свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.ОЗХО подтвердила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом субстанции нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. *Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/zakharova-1594999757.html

https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594828703.html

россия

москва

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, алексей навальный, москва, германия, берлин (город), в мире