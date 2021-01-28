https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594984563.html

МИД прокомментировал заявления Запада по Навальному

МИД прокомментировал заявления Запада по Навальному

Заявления западных стран по ситуации с Алексеем Навальным и несогласованным акциям в России являются срежиссированными, они выпущены как под копирку, заявила... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:15

2021-01-28T16:15

2021-01-28T16:21

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Заявления западных стран по ситуации с Алексеем Навальным и несогласованным акциям в России являются срежиссированными, они выпущены как под копирку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Странно слышать подобные заявления от стран, в которых полиция не стесняется применять спецсредства - это отнюдь не только дубинки, а слезоточивый газ, водометы, резиновые пули, в отношении мирных граждан, которые вышли выразить свой демократический протест - будь то демонстрации "желтых жилетов", поход на Капитолий, не говоря уже о многочисленных столкновениях при разгоне местным западным спецназом представителей гражданского общества, которые выступают против коронавирусных ограничений, практически во всех странах Старого света", - добавила она.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура РФ ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/navalnyy-1594974207.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, в мире