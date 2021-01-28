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МИД прокомментировал заявления Запада по Навальному
МИД прокомментировал заявления Запада по Навальному
Заявления западных стран по ситуации с Алексеем Навальным и несогласованным акциям в России являются срежиссированными, они выпущены как под копирку, заявила... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:15
2021-01-28T16:21
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Заявления западных стран по ситуации с Алексеем Навальным и несогласованным акциям в России являются срежиссированными, они выпущены как под копирку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Странно слышать подобные заявления от стран, в которых полиция не стесняется применять спецсредства - это отнюдь не только дубинки, а слезоточивый газ, водометы, резиновые пули, в отношении мирных граждан, которые вышли выразить свой демократический протест - будь то демонстрации "желтых жилетов", поход на Капитолий, не говоря уже о многочисленных столкновениях при разгоне местным западным спецназом представителей гражданского общества, которые выступают против коронавирусных ограничений, практически во всех странах Старого света", - добавила она.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура РФ ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, в мире

МИД прокомментировал заявления Запада по Навальному

16:15 28.01.2021 (обновлено: 16:21 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Заявления западных стран по ситуации с Алексеем Навальным и несогласованным акциям в России являются срежиссированными, они выпущены как под копирку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на срежиссированные и практически выпущенные синхронно как под копирку заявления западных политиков по ситуации вокруг незаконных акций, которые проходили на территории нашей страны, и по другим российским внутренним вопросам. Многие, особенно западные официальные лица, явно упражнялись в составлении каких-то красивых фраз, причем они были все очень похожими", - сказала Захарова на брифинге.
"Странно слышать подобные заявления от стран, в которых полиция не стесняется применять спецсредства - это отнюдь не только дубинки, а слезоточивый газ, водометы, резиновые пули, в отношении мирных граждан, которые вышли выразить свой демократический протест - будь то демонстрации "желтых жилетов", поход на Капитолий, не говоря уже о многочисленных столкновениях при разгоне местным западным спецназом представителей гражданского общества, которые выступают против коронавирусных ограничений, практически во всех странах Старого света", - добавила она.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура РФ ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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