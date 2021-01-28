https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594970036.html

Мособлсуд признал арест Навального законным

Мособлсуд признал арест Навального законным

Московский областной суд признал законным 30-дневный арест Алексея Навального, задержанного после прилета в Россию из Германии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:20

2021-01-28T15:20

2021-01-28T16:06

алексей навальный

химкинский городской суд

московский областной суд

германия

московская область (подмосковье)

происшествия

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 28 янв — РИА Новости. Московский областной суд признал законным 30-дневный арест Алексея Навального, задержанного после прилета в Россию из Германии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Химкинского городского суда Московской области оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — огласил решение судья Муса Мусаев.В начале заседания суд объявил пятиминутный перерыв: об этом попросил Навальный, чтобы приватно пообщаться с адвокатами. Он обратил внимание суда на то, что в комнате для трансляции вместе с ним находятся два сотрудника ФСИН, которые снимают его на камеры."Желательно, чтобы они ушли", — сказал судья, после чего работники изолятора покинули помещение.Защита Навального просила отменить решение суда первой инстанции из-за допущенных, по ее мнению, нарушений процессуального закона. В частности, как указывают адвокаты, была нарушена тайна совещательной комнаты — заседание проводилось в отделе полиции."Я в статусе задержанного в СИЗО, но как задержанный может находиться в следственном изоляторе, а не в ИВС? Мера пресечения фактически отсутствует, но я почему-то здесь сижу", — заявил сам Навальный.Прокурор, в свою очередь, требовал оставить оспариваемое решение в силе."Скрывшийся от контроля и с места жительства осужденный может быть задержан на 48 часов, данный срок может быть продлен до 30 суток. Химкинский городской суд руководствовался нормами закона <…>. Полагаю, что решение Химкинского городского суда следует оставить без изменений", — отметил представитель надзорного ведомства.Как сообщил РИА Новости адвокат Навального Вадим Кобзев, защита продолжить обжаловать постановление о его аресте."Конечно, пойдем в кассационную инстанцию и Европейский суд по правам человека", — уточнил он.Задержание НавальногоНавальный 17 января вернулся из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. В Шереметьево его задержали и отвезли в отделение полиции в ближайший к аэропорту крупный город — подмосковные Химки. Там провели выездное заседание Химкинского городского суда, по итогам которого Навального заключили под стражу на 30 суток. В тот же день его определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина".По данным ФСИН, основателя ФБК* задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России. Навального неоднократно официально предупреждали о возможности отмены условного осуждения и замены его на реальный срок, тем не менее с августа по декабрь он не являлся на регистрацию.У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.Второго февраля в Симоновском суде Москвы должно пройти заседание, на котором решат вопрос о замене условного срока на реальный. Защита Навального считает, что его преследование носит политический характер.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/volkov-1594926604.html

германия

московская область (подмосковье)

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алексей навальный, химкинский городской суд, московский областной суд, германия, московская область (подмосковье), происшествия