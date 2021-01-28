https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594948969.html

Навальный примет участие в рассмотрении жалоб на арест по видеосвязи

Навальный примет участие в рассмотрении жалоб на арест по видеосвязи

Алексей Навальный примет участие в рассмотрении жалоб на его 30-дневный арест из СИЗО "Матросская тишина", общаться с судом он будет посредством... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:47

2021-01-28T13:47

2021-01-28T14:03

матросская тишина

алексей навальный

московский областной суд

москва

германия

шереметьево (аэропорт)

химки

происшествия

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 28 янв - РИА Новости. Алексей Навальный примет участие в рассмотрении жалоб на его 30-дневный арест из СИЗО "Матросская тишина", общаться с судом он будет посредством видеоконференцсвязи, передает корреспондент РИА Новости из Мособлсуда.Трансляция заседания организована для прессы в большом конференц-зале в здании Мособлсуда. На экраны уже транслируется картинка из следственного изолятора, Навального в комнату с трансляцией пока не завели.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением, за многократные нарушения испытательного срока условно осужденным. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Заседание, на котором решат, будет ли условный срок Навальному заменен на реальный, запланировано на 2 февраля в Симоновском суде Москвы. Защита считает, что его преследование носит политический характер.

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594881080.html

москва

германия

химки

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матросская тишина, алексей навальный, московский областной суд, москва, германия, шереметьево (аэропорт), химки, происшествия