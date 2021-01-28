Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594948969.html
Навальный примет участие в рассмотрении жалоб на арест по видеосвязи
Навальный примет участие в рассмотрении жалоб на арест по видеосвязи
Алексей Навальный примет участие в рассмотрении жалоб на его 30-дневный арест из СИЗО "Матросская тишина", общаться с судом он будет посредством... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:47
2021-01-28T14:03
матросская тишина
алексей навальный
московский областной суд
москва
германия
шереметьево (аэропорт)
химки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592917227_401:0:3224:1588_1920x0_80_0_0_59f9d240e1aedaf9fcfaf181e1bccc0d.jpg
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 28 янв - РИА Новости. Алексей Навальный примет участие в рассмотрении жалоб на его 30-дневный арест из СИЗО "Матросская тишина", общаться с судом он будет посредством видеоконференцсвязи, передает корреспондент РИА Новости из Мособлсуда.Трансляция заседания организована для прессы в большом конференц-зале в здании Мособлсуда. На экраны уже транслируется картинка из следственного изолятора, Навального в комнату с трансляцией пока не завели.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением, за многократные нарушения испытательного срока условно осужденным. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Заседание, на котором решат, будет ли условный срок Навальному заменен на реальный, запланировано на 2 февраля в Симоновском суде Москвы. Защита считает, что его преследование носит политический характер.
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594881080.html
москва
германия
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592917227_381:0:2840:1844_1920x0_80_0_0_03836557de807dd7a41de9421ea387a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
матросская тишина, алексей навальный, московский областной суд, москва, германия, шереметьево (аэропорт), химки, происшествия

Навальный примет участие в рассмотрении жалоб на арест по видеосвязи

13:47 28.01.2021 (обновлено: 14:03 28.01.2021)
 
© REUTERS / @NAVALNYАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© REUTERS / @NAVALNY
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 28 янв - РИА Новости. Алексей Навальный примет участие в рассмотрении жалоб на его 30-дневный арест из СИЗО "Матросская тишина", общаться с судом он будет посредством видеоконференцсвязи, передает корреспондент РИА Новости из Мособлсуда.
Трансляция заседания организована для прессы в большом конференц-зале в здании Мособлсуда. На экраны уже транслируется картинка из следственного изолятора, Навального в комнату с трансляцией пока не завели.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением, за многократные нарушения испытательного срока условно осужденным. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
Заседание, на котором решат, будет ли условный срок Навальному заменен на реальный, запланировано на 2 февраля в Симоновском суде Москвы. Защита считает, что его преследование носит политический характер.
Олег Навальный - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 00:11
Директор ФБК сообщил о задержании брата Навального
 
Матросская тишинаАлексей НавальныйМосковский областной судМоскваГерманияШереметьево (аэропорт)ХимкиПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
02:10Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
Лента новостейМолния