ЕС в феврале снова рассмотрит вопрос санкций против РФ из-за Навального
АФИНЫ, 28 янв – РИА Новости. Евросоюз в феврале снова рассмотрит вопрос о введении санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.
В ходе интервью с Дендиасом журналист телеканала Euronews (текст распространила пресс-служба греческого МИД) отметил, что несмотря на призывы некоторых государств министры иностранных дел ЕС приняли решение не вводить новые санкции в отношении российских чиновников из-за задержания Навального. Он спросил у министра, согласен ли он с таким подходом, а также каким должно быть отношение Европы к России на данном этапе.
"Мы все согласны с позицией подавляющего большинства государств-членов, как выразил (глава европейской дипломатии) Жозеп Боррелль, а именно, что ЕС должен дать России возможность пересмотреть этот вопрос. И через 30 дней вопрос будет обсужден снова", - сказал Дендиас.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что многие заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.