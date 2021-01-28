https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594883850.html

ЕС в феврале снова рассмотрит вопрос санкций против РФ из-за Навального

ЕС в феврале снова рассмотрит вопрос санкций против РФ из-за Навального

Евросоюз в феврале снова рассмотрит вопрос о введении санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщил министр иностранных дел Греции Никос... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T01:21

2021-01-28T01:21

2021-01-28T01:21

россия

алексей навальный

евросоюз

греция

в мире

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АФИНЫ, 28 янв – РИА Новости. Евросоюз в феврале снова рассмотрит вопрос о введении санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.В ходе интервью с Дендиасом журналист телеканала Euronews (текст распространила пресс-служба греческого МИД) отметил, что несмотря на призывы некоторых государств министры иностранных дел ЕС приняли решение не вводить новые санкции в отношении российских чиновников из-за задержания Навального. Он спросил у министра, согласен ли он с таким подходом, а также каким должно быть отношение Европы к России на данном этапе.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что многие заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594881677.html

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россия, алексей навальный, евросоюз, греция, в мире