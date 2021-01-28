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https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594881677.html
Госсекретарь США не исключил принятия мер против России из-за Навального
Госсекретарь США не исключил принятия мер против России из-за Навального
США глубоко обеспокоены безопасностью Алексея Навального и не исключают введения мер против России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T00:30
2021-01-28T05:03
россия
алексей навальный
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. США глубоко обеспокоены безопасностью Алексея Навального и не исключают введения мер против России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в среду.Его спросили о том, что является "красной линией" в отношении безопасности Навального, за которой последует введение санкций в отношении России.Он повторил позицию администрации о том, что Вашингтон изучит весь спектр существующих вопросов в отношении России, но отказался "забегать вперед" в отношении дальнейших шагов администрации. "Мы не исключаем никаких мер, но мы хотим завершить анализ и после будем принимать решения", - сказал новый госсекретарь США.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Во среду МИД РФ назвал заявление G7 по Навальному грубым вмешательством во внутренние дела России и откровенно недружественным шагом. Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало каждому из государств "Группы семи" и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с РФ.
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594881080.html
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россия, алексей навальный, сша, в мире

Госсекретарь США не исключил принятия мер против России из-за Навального

00:30 28.01.2021 (обновлено: 05:03 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Инсаф Басиров / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в салоне самолета авиакомпании "Победа"
Алексей Навальный в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Инсаф Басиров
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ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. США глубоко обеспокоены безопасностью Алексея Навального и не исключают введения мер против России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в среду.
"Мы глубоко озабочены безопасностью Навального, и еще более важно то, что его голос – это голос многих-многих русских и он должен быть услышан", - сказал Блинкен на пресс-конференции в госдепартаменте США.
Его спросили о том, что является "красной линией" в отношении безопасности Навального, за которой последует введение санкций в отношении России.
Он повторил позицию администрации о том, что Вашингтон изучит весь спектр существующих вопросов в отношении России, но отказался "забегать вперед" в отношении дальнейших шагов администрации. "Мы не исключаем никаких мер, но мы хотим завершить анализ и после будем принимать решения", - сказал новый госсекретарь США.
Олег Навальный - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
00:11
Директор ФБК сообщил о задержании брата Навального
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Во среду МИД РФ назвал заявление G7 по Навальному грубым вмешательством во внутренние дела России и откровенно недружественным шагом. Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало каждому из государств "Группы семи" и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с РФ.
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