Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html
Так кто же на самом деле здесь власть?
Так кто же на самом деле здесь власть?
Попытки раскачать ситуацию в России с помощь протестных митингов в защиту Навального продолжатся — уже в эти выходные москвичей призывают снова выйти на улицы... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:04
2021-01-28T08:04
россия
алексей навальный
авторы
мнение - авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594286349_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_7424c3b49846f3d84d9f4b0c69bde980.jpg
Попытки раскачать ситуацию в России с помощь протестных митингов в защиту Навального продолжатся — уже в эти выходные москвичей призывают снова выйти на улицы. При этом ставка на провоцирование власти на жестокость при разгоне несанкционированных акций уже играет против проекта "Навальный" — консолидируется только ядро самых отмороженных сторонников (то есть те, кто ради мечты о свержении Путина готов на любые "великие потрясения"), а многие сочувствующие смотрят на провокации с явным неодобрением. Не говоря уже о том, что подавляющее большинство, и так негативно относившееся к Навальному, теперь оценивает его еще хуже. Так зачем же делается ставка на эскалацию ситуации — если вместо роста популярности в обществе Навальный становится все более непопулярным?Может быть, причина в безвыходности ситуации — после ареста Навального решили пойти ва-банк, поставить все на кон? Нет, операторы проекта прекрасно понимали, что он с большой долей вероятности будет арестован. Более того, они ускорили его возвращение в Россию для того, чтобы запустить новый сезон сериала "Битва добра со злом". Внешнеполитические мотивы (использовать тему "незаконного ареста" для давления на Россию) тут, конечно, важны, однако все же вторичны — главным в проекте была и остается внутрироссийская составляющая. То есть стремление дестабилизировать ситуацию — но на чем основана уверенность в способности Навального сделать это? Против него большинство народа, а уличные провокации власть в целом уже научилась аккуратно пресекать, то есть и они не дают возможности раскачать ситуацию.Все просто — авторы проекта "Навальный" делают ставку на переворот. Да, причем сами этого не скрывают. Нет, не они должны быть его авторами — они расчитывают на верхушечный переворот, то есть нечто похожее на смену власти в России в феврале — марте 1917-го, получившую название "Февральская революция". Надеются на раскол власти, на внутренний заговор, в результате которого Путина уберут его же соратники. Вот что говорит в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung правая рука Навального Леонид Волков, глава его штаба, давно уже перебравшийся в Европу:То есть все предельно откровенно: ставка на то, что система власти, выстроенная Путиным, отторгнет Путина, ударит ему в спину. Роль Навального в этой схеме — создать условия для этого переворота, напугать власть так сильно, чтобы в ней созрел заговор по устранению первого лица. В подобных построениях нет ничего нового — по ним работают едва ли не с самого начала президентства Путина, после того как он лишил власти и влияния на нее олигархов. После ареста Ходорковского в 2003-м, после перемещения Путина в кресло премьера в 2008-м, накануне его выдвижения в президенты в 2011-м, после Крыма в 2014-м — всегда делалась ставка на раскол власти. То есть вся уличная протестная активность, все разоблачения "тайн" и "злодеяний" Путина, все санкции как против России в целом, так и против чиновников и бизнесменов преследовали только одну цель — расколоть власть, сформировать внутри нее условия для заговора и избавиться от Путина.Так было, например, в ходе Первой мировой войны — когда либеральная и великосветская оппозиция рассказывала союзникам (англичанам и французам) о том, как бездарно руководит страной император Николай, в какие сети немецкой разведки попало его окружение и он сам. И о том, что лучшие люди готовы взять на себя ответственность за страну, — на что английские и французские "братья" понимающе кивали и всячески одобряли. Но откровенно давить на императора — главнокомандующего союзной им армией — Лондону и Парижу было не с руки, поэтому внутрироссийский верхушечный заговор созрел лишь при тайной поддержке друзей из Антанты. После победы "революции" видные борцы с режимом Гучков и Милюков пришли к власти, но уже через несколько месяцев потеряли ее, а к концу года лишились и страны.А откровенно подрывной работой в России тогда занимались страны, с которыми мы воевали, — Германия и Австро-Венгрия. Талантливому публицисту и теоретику, переквалифицировавшемуся в авантюристы и агенты спецслужб, Парвусу (жалкой пародией на которого является Волков) давали деньги на издание большевистских газет, на стачки и забастовки. Пломбированный вагон с Лениным был позже — когда царя свергли, а смута уже разгоралась в России.Этот исторический опыт греет сердца англосаксонских стратегов — тем более что в глобализированном мире и возможности влияния возросли.Вот и работают уже долгие годы по накатаной схеме — слушают сначала Березовского, потом Ходорковского, теперь Навального, а заодно и сотни, даже тысячи поддерживающих их "лучших людей", что в эмиграции, что в России. Те рассказывают им о том, как падает поддержка Путина в народе, как сильны противоречия в российских элитах в целом и между башнями Кремля в частности, как надо еще надавить и поднажать...И так продолжается уже очень много лет — безо всякого результата. Точнее, даже с прямо противоположным результатом: Путин за эти годы стал только опытнее и сильнее, доверие к нему прошло испытание временем, Россия окрепла и получила пусть и не полный, но заметный иммунитет от внешнего влияния. Однако ставка на раскол продолжается — может быть, потому, что наши противники никуда не торопятся?Нет, они просто не понимают природу власти в России. И западные "партнеры", и наши "борцы с режимом" делают ставку на раскол власти, но не понимают, что такое власть в России. Путают власть и элиту. На Западе правят элиты — которых, конечно, волнует фамилия канцлера Германии или президента США (но только если это несогласованный выскочка Трамп), однако за многовековую историю их родов сменилось уже много разного вида "властей" и даже государств. В постсоветской России власть тоже изначально взяли "элиты" — смесь самозванцев, нуворишей и проходимцев активно оттесняла даже остатки разгромленного и ослабленного чиновничества.Но с приходом Путина начался процесс вытеснения "элит" от власти, которая постепенно стала концентрироваться в руках служивых людей, то есть сословия государственных служащих. Даже супербогатые главы госкорпораций — по сути своей государственные служащие, и они это хорошо понимают. Потому что Путин ставил их на корпорации не ради их личного обогащения, а для наведения порядка в этих до того фактически приватизированных монополиях, для того, чтобы они наполняли бюджет и работали на развитие страны.Класс "государевых людей" пока что далек от идеала, кадровая работа с ним только выстраивается в систему, но он формируется как национальный и государственно мыслящий. В нынешнем составе служивого класса могут быть самые разные взгляды на управление страной, могут быть люди самых разных деловых и личных качеств, однако никакого раскола и заговора в его рядах (тем более если брать высший уровень) не будет. Не только потому, что служивые люди понимают роль и вклад Путина в восстановление и укрепление России, но и потому, что они прекрасно видят, кто именно делает ставку на раскол и предательство во власти. Эти так называемые элиты — даже не просто офшорная аристократия, а уже откровенная пятая колонна, мечтающая вернуть свое золотое время, годы, когда они правили разваливающейся Россией. Ни народ, ни его власть не дадут им ни одного шанса на это.
https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594616782.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/1594625014.html
https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594709021.html
https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html
https://ria.ru/20210127/bednost-1594791659.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594286349_0:120:2431:1943_1920x0_80_0_0_0839609f6dc97667f571ca4ffb36bbf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей навальный, авторы, мнение - авторы

Так кто же на самом деле здесь власть?

08:04 28.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Попытки раскачать ситуацию в России с помощь протестных митингов в защиту Навального продолжатся — уже в эти выходные москвичей призывают снова выйти на улицы. При этом ставка на провоцирование власти на жестокость при разгоне несанкционированных акций уже играет против проекта "Навальный" — консолидируется только ядро самых отмороженных сторонников (то есть те, кто ради мечты о свержении Путина готов на любые "великие потрясения"), а многие сочувствующие смотрят на провокации с явным неодобрением. Не говоря уже о том, что подавляющее большинство, и так негативно относившееся к Навальному, теперь оценивает его еще хуже. Так зачем же делается ставка на эскалацию ситуации — если вместо роста популярности в обществе Навальный становится все более непопулярным?
Может быть, причина в безвыходности ситуации — после ареста Навального решили пойти ва-банк, поставить все на кон? Нет, операторы проекта прекрасно понимали, что он с большой долей вероятности будет арестован. Более того, они ускорили его возвращение в Россию для того, чтобы запустить новый сезон сериала "Битва добра со злом". Внешнеполитические мотивы (использовать тему "незаконного ареста" для давления на Россию) тут, конечно, важны, однако все же вторичны — главным в проекте была и остается внутрироссийская составляющая. То есть стремление дестабилизировать ситуацию — но на чем основана уверенность в способности Навального сделать это? Против него большинство народа, а уличные провокации власть в целом уже научилась аккуратно пресекать, то есть и они не дают возможности раскачать ситуацию.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 12:50
Решение в отношении Навального может принять только суд, заявил Песков
Все просто — авторы проекта "Навальный" делают ставку на переворот. Да, причем сами этого не скрывают. Нет, не они должны быть его авторами — они расчитывают на верхушечный переворот, то есть нечто похожее на смену власти в России в феврале — марте 1917-го, получившую название "Февральская революция". Надеются на раскол власти, на внутренний заговор, в результате которого Путина уберут его же соратники. Вот что говорит в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung правая рука Навального Леонид Волков, глава его штаба, давно уже перебравшийся в Европу:

"В режиме Путина есть некоторое разнообразие. Он играет в изощренную игру за власть. У него много подручных и приятелей, которые отвечают за одно или за другое. Их интересы он уравновешивает так, чтобы каждому было выгодно быть частью этой системы равновесия. Это сразу прекратит функционировать, когда Путина больше не будет. Поэтому мы весьма уверены, что добьемся успеха. Сценарий, согласно которому нам придется ждать, пока он умрет, является для нас наиболее неблагоприятным. Есть и другие модели. Например, может произойти переворот. <...> Равновесие выгоды и ущерба при Путине как верховном третейском судье меняется. В настоящий момент у каждого игрока есть выгода. Но если один из подручных заметит, что с Путиным он находится в тупике, что он больше не может перемещаться и что Путин требует от него все больше, этот человек задастся вопросом о том, действительно ли ему нужен Путин. И тогда он может начать искать единомышленников. <...> Все подручные конкурируют друг с другом. Они ненавидят друг друга. Поэтому я думаю, что, если Путин выйдет из уравнения, система потеряет равновесие — и у нас появится шанс".

То есть все предельно откровенно: ставка на то, что система власти, выстроенная Путиным, отторгнет Путина, ударит ему в спину. Роль Навального в этой схеме — создать условия для этого переворота, напугать власть так сильно, чтобы в ней созрел заговор по устранению первого лица.
Навальный и показная добродетель Запада - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 13:04Инопанорама
Навальный и показная добродетель Запада
В подобных построениях нет ничего нового — по ним работают едва ли не с самого начала президентства Путина, после того как он лишил власти и влияния на нее олигархов. После ареста Ходорковского в 2003-м, после перемещения Путина в кресло премьера в 2008-м, накануне его выдвижения в президенты в 2011-м, после Крыма в 2014-м — всегда делалась ставка на раскол власти. То есть вся уличная протестная активность, все разоблачения "тайн" и "злодеяний" Путина, все санкции как против России в целом, так и против чиновников и бизнесменов преследовали только одну цель — расколоть власть, сформировать внутри нее условия для заговора и избавиться от Путина.

Для реваншистов из числа олигархов, потерявших посты чиновников и эмигрантов (из обоих групп) это была личная война с президентом. Для Запада (то есть для части атлантических элит) это была часть работы по сдерживанию и ослаблению России. Ничего личного — если люди из России рассказывают вам о том, как можно убрать вашего сильного противника, вы как минимум внимательно их выслушаете. А как максимум будете всячески помогать им — более того, начнете выстраивать свою стратегию по их рекомендациям.

Так было, например, в ходе Первой мировой войны — когда либеральная и великосветская оппозиция рассказывала союзникам (англичанам и французам) о том, как бездарно руководит страной император Николай, в какие сети немецкой разведки попало его окружение и он сам. И о том, что лучшие люди готовы взять на себя ответственность за страну, — на что английские и французские "братья" понимающе кивали и всячески одобряли. Но откровенно давить на императора — главнокомандующего союзной им армией — Лондону и Парижу было не с руки, поэтому внутрироссийский верхушечный заговор созрел лишь при тайной поддержке друзей из Антанты. После победы "революции" видные борцы с режимом Гучков и Милюков пришли к власти, но уже через несколько месяцев потеряли ее, а к концу года лишились и страны.
А откровенно подрывной работой в России тогда занимались страны, с которыми мы воевали, — Германия и Австро-Венгрия. Талантливому публицисту и теоретику, переквалифицировавшемуся в авантюристы и агенты спецслужб, Парвусу (жалкой пародией на которого является Волков) давали деньги на издание большевистских газет, на стачки и забастовки. Пломбированный вагон с Лениным был позже — когда царя свергли, а смута уже разгоралась в России.
Этот исторический опыт греет сердца англосаксонских стратегов — тем более что в глобализированном мире и возможности влияния возросли.
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 21:56
Главы МИД стран G7 призвали освободить Навального
Вот и работают уже долгие годы по накатаной схеме — слушают сначала Березовского, потом Ходорковского, теперь Навального, а заодно и сотни, даже тысячи поддерживающих их "лучших людей", что в эмиграции, что в России. Те рассказывают им о том, как падает поддержка Путина в народе, как сильны противоречия в российских элитах в целом и между башнями Кремля в частности, как надо еще надавить и поднажать...
И так продолжается уже очень много лет — безо всякого результата. Точнее, даже с прямо противоположным результатом: Путин за эти годы стал только опытнее и сильнее, доверие к нему прошло испытание временем, Россия окрепла и получила пусть и не полный, но заметный иммунитет от внешнего влияния. Однако ставка на раскол продолжается — может быть, потому, что наши противники никуда не торопятся?
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 08:00
"Потеряли мы молодежь": России и всему миру предстоит настоящее испытание
Нет, они просто не понимают природу власти в России. И западные "партнеры", и наши "борцы с режимом" делают ставку на раскол власти, но не понимают, что такое власть в России. Путают власть и элиту. На Западе правят элиты — которых, конечно, волнует фамилия канцлера Германии или президента США (но только если это несогласованный выскочка Трамп), однако за многовековую историю их родов сменилось уже много разного вида "властей" и даже государств. В постсоветской России власть тоже изначально взяли "элиты" — смесь самозванцев, нуворишей и проходимцев активно оттесняла даже остатки разгромленного и ослабленного чиновничества.
Но с приходом Путина начался процесс вытеснения "элит" от власти, которая постепенно стала концентрироваться в руках служивых людей, то есть сословия государственных служащих. Даже супербогатые главы госкорпораций — по сути своей государственные служащие, и они это хорошо понимают. Потому что Путин ставил их на корпорации не ради их личного обогащения, а для наведения порядка в этих до того фактически приватизированных монополиях, для того, чтобы они наполняли бюджет и работали на развитие страны.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 14:31
Путин назвал выход из бедности основной задачей
Класс "государевых людей" пока что далек от идеала, кадровая работа с ним только выстраивается в систему, но он формируется как национальный и государственно мыслящий. В нынешнем составе служивого класса могут быть самые разные взгляды на управление страной, могут быть люди самых разных деловых и личных качеств, однако никакого раскола и заговора в его рядах (тем более если брать высший уровень) не будет. Не только потому, что служивые люди понимают роль и вклад Путина в восстановление и укрепление России, но и потому, что они прекрасно видят, кто именно делает ставку на раскол и предательство во власти. Эти так называемые элиты — даже не просто офшорная аристократия, а уже откровенная пятая колонна, мечтающая вернуть свое золотое время, годы, когда они правили разваливающейся Россией. Ни народ, ни его власть не дадут им ни одного шанса на это.
 
РоссияАлексей НавальныйАвторыМнение - Авторы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
02:10Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
Лента новостейМолния