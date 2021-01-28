https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

Так кто же на самом деле здесь власть?

Так кто же на самом деле здесь власть?

Попытки раскачать ситуацию в России с помощь протестных митингов в защиту Навального продолжатся — уже в эти выходные москвичей призывают снова выйти на улицы... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T08:04

2021-01-28T08:04

2021-01-28T08:04

россия

алексей навальный

авторы

мнение - авторы

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Попытки раскачать ситуацию в России с помощь протестных митингов в защиту Навального продолжатся — уже в эти выходные москвичей призывают снова выйти на улицы. При этом ставка на провоцирование власти на жестокость при разгоне несанкционированных акций уже играет против проекта "Навальный" — консолидируется только ядро самых отмороженных сторонников (то есть те, кто ради мечты о свержении Путина готов на любые "великие потрясения"), а многие сочувствующие смотрят на провокации с явным неодобрением. Не говоря уже о том, что подавляющее большинство, и так негативно относившееся к Навальному, теперь оценивает его еще хуже. Так зачем же делается ставка на эскалацию ситуации — если вместо роста популярности в обществе Навальный становится все более непопулярным?Может быть, причина в безвыходности ситуации — после ареста Навального решили пойти ва-банк, поставить все на кон? Нет, операторы проекта прекрасно понимали, что он с большой долей вероятности будет арестован. Более того, они ускорили его возвращение в Россию для того, чтобы запустить новый сезон сериала "Битва добра со злом". Внешнеполитические мотивы (использовать тему "незаконного ареста" для давления на Россию) тут, конечно, важны, однако все же вторичны — главным в проекте была и остается внутрироссийская составляющая. То есть стремление дестабилизировать ситуацию — но на чем основана уверенность в способности Навального сделать это? Против него большинство народа, а уличные провокации власть в целом уже научилась аккуратно пресекать, то есть и они не дают возможности раскачать ситуацию.Все просто — авторы проекта "Навальный" делают ставку на переворот. Да, причем сами этого не скрывают. Нет, не они должны быть его авторами — они расчитывают на верхушечный переворот, то есть нечто похожее на смену власти в России в феврале — марте 1917-го, получившую название "Февральская революция". Надеются на раскол власти, на внутренний заговор, в результате которого Путина уберут его же соратники. Вот что говорит в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung правая рука Навального Леонид Волков, глава его штаба, давно уже перебравшийся в Европу:То есть все предельно откровенно: ставка на то, что система власти, выстроенная Путиным, отторгнет Путина, ударит ему в спину. Роль Навального в этой схеме — создать условия для этого переворота, напугать власть так сильно, чтобы в ней созрел заговор по устранению первого лица. В подобных построениях нет ничего нового — по ним работают едва ли не с самого начала президентства Путина, после того как он лишил власти и влияния на нее олигархов. После ареста Ходорковского в 2003-м, после перемещения Путина в кресло премьера в 2008-м, накануне его выдвижения в президенты в 2011-м, после Крыма в 2014-м — всегда делалась ставка на раскол власти. То есть вся уличная протестная активность, все разоблачения "тайн" и "злодеяний" Путина, все санкции как против России в целом, так и против чиновников и бизнесменов преследовали только одну цель — расколоть власть, сформировать внутри нее условия для заговора и избавиться от Путина.Так было, например, в ходе Первой мировой войны — когда либеральная и великосветская оппозиция рассказывала союзникам (англичанам и французам) о том, как бездарно руководит страной император Николай, в какие сети немецкой разведки попало его окружение и он сам. И о том, что лучшие люди готовы взять на себя ответственность за страну, — на что английские и французские "братья" понимающе кивали и всячески одобряли. Но откровенно давить на императора — главнокомандующего союзной им армией — Лондону и Парижу было не с руки, поэтому внутрироссийский верхушечный заговор созрел лишь при тайной поддержке друзей из Антанты. После победы "революции" видные борцы с режимом Гучков и Милюков пришли к власти, но уже через несколько месяцев потеряли ее, а к концу года лишились и страны.А откровенно подрывной работой в России тогда занимались страны, с которыми мы воевали, — Германия и Австро-Венгрия. Талантливому публицисту и теоретику, переквалифицировавшемуся в авантюристы и агенты спецслужб, Парвусу (жалкой пародией на которого является Волков) давали деньги на издание большевистских газет, на стачки и забастовки. Пломбированный вагон с Лениным был позже — когда царя свергли, а смута уже разгоралась в России.Этот исторический опыт греет сердца англосаксонских стратегов — тем более что в глобализированном мире и возможности влияния возросли.Вот и работают уже долгие годы по накатаной схеме — слушают сначала Березовского, потом Ходорковского, теперь Навального, а заодно и сотни, даже тысячи поддерживающих их "лучших людей", что в эмиграции, что в России. Те рассказывают им о том, как падает поддержка Путина в народе, как сильны противоречия в российских элитах в целом и между башнями Кремля в частности, как надо еще надавить и поднажать...И так продолжается уже очень много лет — безо всякого результата. Точнее, даже с прямо противоположным результатом: Путин за эти годы стал только опытнее и сильнее, доверие к нему прошло испытание временем, Россия окрепла и получила пусть и не полный, но заметный иммунитет от внешнего влияния. Однако ставка на раскол продолжается — может быть, потому, что наши противники никуда не торопятся?Нет, они просто не понимают природу власти в России. И западные "партнеры", и наши "борцы с режимом" делают ставку на раскол власти, но не понимают, что такое власть в России. Путают власть и элиту. На Западе правят элиты — которых, конечно, волнует фамилия канцлера Германии или президента США (но только если это несогласованный выскочка Трамп), однако за многовековую историю их родов сменилось уже много разного вида "властей" и даже государств. В постсоветской России власть тоже изначально взяли "элиты" — смесь самозванцев, нуворишей и проходимцев активно оттесняла даже остатки разгромленного и ослабленного чиновничества.Но с приходом Путина начался процесс вытеснения "элит" от власти, которая постепенно стала концентрироваться в руках служивых людей, то есть сословия государственных служащих. Даже супербогатые главы госкорпораций — по сути своей государственные служащие, и они это хорошо понимают. Потому что Путин ставил их на корпорации не ради их личного обогащения, а для наведения порядка в этих до того фактически приватизированных монополиях, для того, чтобы они наполняли бюджет и работали на развитие страны.Класс "государевых людей" пока что далек от идеала, кадровая работа с ним только выстраивается в систему, но он формируется как национальный и государственно мыслящий. В нынешнем составе служивого класса могут быть самые разные взгляды на управление страной, могут быть люди самых разных деловых и личных качеств, однако никакого раскола и заговора в его рядах (тем более если брать высший уровень) не будет. Не только потому, что служивые люди понимают роль и вклад Путина в восстановление и укрепление России, но и потому, что они прекрасно видят, кто именно делает ставку на раскол и предательство во власти. Эти так называемые элиты — даже не просто офшорная аристократия, а уже откровенная пятая колонна, мечтающая вернуть свое золотое время, годы, когда они правили разваливающейся Россией. Ни народ, ни его власть не дадут им ни одного шанса на это.

https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594616782.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/1594625014.html

https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594709021.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

https://ria.ru/20210127/bednost-1594791659.html

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