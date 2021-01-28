https://ria.ru/20210128/mutatsii-1594957135.html

Мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцин, заявили в НИИ гриппа

Мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцин, заявили в НИИ гриппа

Новые возбудители коронавирусной инфекции не влияют на эффективность вакцин, разработанных в России и за рубежом, заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:27

2021-01-28T14:27

2021-01-28T14:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нии гриппа минздрава

вакцины

коронавирусы

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юар

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новые возбудители коронавирусной инфекции не влияют на эффективность вакцин, разработанных в России и за рубежом, заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов."Пока те вакцинные препараты (от коронавируса – ред.), которые сегодня доступны и у нас в стране, и за рубежом, они эффективны, новые возбудители не влияют на их эффективность", - сказал Лиознов на онлайн-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня".В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Специалисты японского Национального института инфекционных болезней ранее также сообщили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. При этом ими отмечалось, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594919295.html

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

великобритания

юар

бразилия

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