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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/maski-1595015243.html
Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от масок
Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от масок
Есть надежда на то, что россияне уже в этом году смогут отказаться от ношения масок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:18
2021-01-28T19:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Есть надежда на то, что россияне уже в этом году смогут отказаться от ношения масок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что сегодня подтверждается предположение о сезонности коронавируса. По ее словам, сейчас инфекция понемногу отступает.Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что эпидемиологическая ситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60 процентов россиян. В середине января доля граждан с иммунитетом, по ее словам, составляла не менее 25 процентов от населения во всех регионах.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона", а в начале апреля начнется применение "Ковивака" Центра имени Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале, рассказала ранее Попова.На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале этого года в медицинские учреждения поступит еще более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить порядка 20 миллионов россиян.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от масок

18:18 28.01.2021 (обновлено: 19:44 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры на эскалаторе станции метро "Парк Культуры" московского метрополитена
Пассажиры на эскалаторе станции метро Парк Культуры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Есть надежда на то, что россияне уже в этом году смогут отказаться от ношения масок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Надежда, безусловно, есть. Эта надежда основывается на том, что мы уже показали, что научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся", — сказала Попова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, есть ли надежда, что уже в этом году можно будет отказаться от масок.

Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Она уточнила, что сегодня подтверждается предположение о сезонности коронавируса. По ее словам, сейчас инфекция понемногу отступает.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что эпидемиологическая ситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60 процентов россиян. В середине января доля граждан с иммунитетом, по ее словам, составляла не менее 25 процентов от населения во всех регионах.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.
К доктору в торговый центр: массовая вакцинация от коронавируса
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вакцинация от коронавируса в России бесплатная и добровольная.

Очередь на вакцинацию от СOVID-19 в ТЦ Океания
1 из 12

Вакцинация от коронавируса в России бесплатная и добровольная.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Чтобы получить вакцину, с собой нужно взять паспорт и полис.

Девушка во время вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания
2 из 12

Чтобы получить вакцину, с собой нужно взять паспорт и полис.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Перед прививкой пациент подписывает информированное согласие. Вакцину вводят только тем, у кого нет противопоказаний.

Девушка во время вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания
3 из 12

Перед прививкой пациент подписывает информированное согласие. Вакцину вводят только тем, у кого нет противопоказаний.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

После получения вакцины пациента сопровождают в зону отдыха, где он проводит 30 минут под наблюдением медика.

Медицинский работник во время вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания
4 из 12

После получения вакцины пациента сопровождают в зону отдыха, где он проводит 30 минут под наблюдением медика.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

После всех процедур человеку выдают сертификат и записывают на вторую дозу препарата.

Девушки держат в руках сертификат о вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания
5 из 12

После всех процедур человеку выдают сертификат и записывают на вторую дозу препарата.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В Москве 20 января заработали шесть выездных пунктов вакцинации.

Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
6 из 12

В Москве 20 января заработали шесть выездных пунктов вакцинации.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сделать прививку теперь можно в "Геликон-опере", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" ЦАО и популярных торговых центрах.

Измерение температуры при входе в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
7 из 12

Сделать прививку теперь можно в "Геликон-опере", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" ЦАО и популярных торговых центрах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник.

Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
8 из 12

Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Бригады будут работать с трехнедельным интервалом, чтобы люди могли получить второй компонент вакцины в том же пункте, где и первый.

Люди возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
9 из 12

Бригады будут работать с трехнедельным интервалом, чтобы люди могли получить второй компонент вакцины в том же пункте, где и первый.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Чтобы остановить коронавирус, нужно привить 60 процентов населения старше 18 лет, и это без учета переболевших COVID-19.

Мужчине делают прививку от коронавируса
10 из 12

Чтобы остановить коронавирус, нужно привить 60 процентов населения старше 18 лет, и это без учета переболевших COVID-19.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанк

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — "Спутник V" института имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

Пациенты и врачи в районной больнице в Мошковском районе Новосибирской области
11 из 12

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — "Спутник V" института имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Еще одну вакцину разрабатывает научный центр имени Чумакова, ее регистрация ожидается в феврале.

Житель Мурманска прививается от коронавируса вакциной Спутник-V в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи
12 из 12

Еще одну вакцину разрабатывает научный центр имени Чумакова, ее регистрация ожидается в феврале.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Вакцинация от коронавируса в России бесплатная и добровольная.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Чтобы получить вакцину, с собой нужно взять паспорт и полис.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Перед прививкой пациент подписывает информированное согласие. Вакцину вводят только тем, у кого нет противопоказаний.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 12

После получения вакцины пациента сопровождают в зону отдыха, где он проводит 30 минут под наблюдением медика.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 12

После всех процедур человеку выдают сертификат и записывают на вторую дозу препарата.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 12

В Москве 20 января заработали шесть выездных пунктов вакцинации.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 12

Сделать прививку теперь можно в "Геликон-опере", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" ЦАО и популярных торговых центрах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 12

Бригады будут работать с трехнедельным интервалом, чтобы люди могли получить второй компонент вакцины в том же пункте, где и первый.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Чтобы остановить коронавирус, нужно привить 60 процентов населения старше 18 лет, и это без учета переболевших COVID-19.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 12

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — "Спутник V" института имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Еще одну вакцину разрабатывает научный центр имени Чумакова, ее регистрация ожидается в феврале.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона", а в начале апреля начнется применение "Ковивака" Центра имени Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале, рассказала ранее Попова.
На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале этого года в медицинские учреждения поступит еще более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить порядка 20 миллионов россиян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
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