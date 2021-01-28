https://ria.ru/20210128/maski-1595015243.html

Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от масок

Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от масок

Есть надежда на то, что россияне уже в этом году смогут отказаться от ношения масок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T18:18

2021-01-28T18:18

2021-01-28T19:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Есть надежда на то, что россияне уже в этом году смогут отказаться от ношения масок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что сегодня подтверждается предположение о сезонности коронавируса. По ее словам, сейчас инфекция понемногу отступает.Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что эпидемиологическая ситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60 процентов россиян. В середине января доля граждан с иммунитетом, по ее словам, составляла не менее 25 процентов от населения во всех регионах.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона", а в начале апреля начнется применение "Ковивака" Центра имени Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале, рассказала ранее Попова.На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале этого года в медицинские учреждения поступит еще более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить порядка 20 миллионов россиян.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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