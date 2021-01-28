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Василий Лановой умер на 88-м году жизни
Василий Лановой умер на 88-м году жизни
Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-28T23:51
2021-01-29T01:20
культура
умер василий лановой
россия
кирилл крок
евгений вахтангов
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сергей собянин
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с коронавирусом. Ранее в четверг директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что состояние Ланового ухудшилось и его перевели в реанимацию.Лановой родился 16 января 1934 года. После окончания средней школы поступил в Театральное училище (ныне Театральный институт) имени Бориса Щукина. В 18 лет поступил в МГУ на факультет журналистики, но оставил учебу и вернулся в Театральное училище на курс Цецилии Мансуровой.С 1957 года Василий Лановой работал в труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где исполнил более 50 ролей. В кино он сыграл в таких картинах, как "Алые паруса" (1961), "Коллеги" (1962), "Иду на грозу" (1965), "Анна Каренина" (1967), "Пароль не нужен" (1967), "Пятьдесят на пятьдесят" (1972), "Огарева, 6" (1980), "Петровка, 38" (1980), "Приступить к ликвидации" (1983), "Черный квадрат" (1992) и многих других. В киноэпопее "Война и мир" (1965-1966) Сергея Бондарчука Лановой исполнил роль Анатоля Курагина. Благодаря участию в фильме "Офицеры" (1971) к нему пришла слава "самого главного офицера" страны.Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России. Актер был председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующим кафедрой сценической речи, профессором Театрального училища имени Бориса Щукина.
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Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.
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видео, умер василий лановой, россия, кирилл крок, евгений вахтангов, театральный институт имени бориса щукина, сергей собянин, москва, ссср, василий лановой
Василий Лановой умер на 88-м году жизни
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Василий Лановой умер на 88-м году жизни

23:51 28.01.2021 (обновлено: 01:20 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с коронавирусом. Ранее в четверг директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что состояние Ланового ухудшилось и его перевели в реанимацию.
"Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть. <...> Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память", — написал Собянин в Instagram.
Лановой родился 16 января 1934 года. После окончания средней школы поступил в Театральное училище (ныне Театральный институт) имени Бориса Щукина. В 18 лет поступил в МГУ на факультет журналистики, но оставил учебу и вернулся в Театральное училище на курс Цецилии Мансуровой.
С 1957 года Василий Лановой работал в труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где исполнил более 50 ролей. В кино он сыграл в таких картинах, как "Алые паруса" (1961), "Коллеги" (1962), "Иду на грозу" (1965), "Анна Каренина" (1967), "Пароль не нужен" (1967), "Пятьдесят на пятьдесят" (1972), "Огарева, 6" (1980), "Петровка, 38" (1980), "Приступить к ликвидации" (1983), "Черный квадрат" (1992) и многих других. В киноэпопее "Война и мир" (1965-1966) Сергея Бондарчука Лановой исполнил роль Анатоля Курагина. Благодаря участию в фильме "Офицеры" (1971) к нему пришла слава "самого главного офицера" страны.
Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России. Актер был председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующим кафедрой сценической речи, профессором Театрального училища имени Бориса Щукина.
 
КультураУмер Василий ЛановойРоссияКирилл КрокЕвгений ВахтанговТеатральный институт имени Бориса ЩукинаСергей СобянинМоскваСССРВасилий Лановой
 
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