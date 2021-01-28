https://ria.ru/20210128/lanovoy-1595050907.html

Василий Лановой умер на 88-м году жизни

Василий Лановой умер на 88-м году жизни

Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-28T23:51

2021-01-28T23:51

2021-01-29T01:20

культура

умер василий лановой

россия

кирилл крок

евгений вахтангов

театральный институт имени бориса щукина

сергей собянин

москва

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595019204_0:131:3071:1858_1920x0_80_0_0_1e8da262980d2609b1feb5afaa3da996.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с коронавирусом. Ранее в четверг директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что состояние Ланового ухудшилось и его перевели в реанимацию.Лановой родился 16 января 1934 года. После окончания средней школы поступил в Театральное училище (ныне Театральный институт) имени Бориса Щукина. В 18 лет поступил в МГУ на факультет журналистики, но оставил учебу и вернулся в Театральное училище на курс Цецилии Мансуровой.С 1957 года Василий Лановой работал в труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где исполнил более 50 ролей. В кино он сыграл в таких картинах, как "Алые паруса" (1961), "Коллеги" (1962), "Иду на грозу" (1965), "Анна Каренина" (1967), "Пароль не нужен" (1967), "Пятьдесят на пятьдесят" (1972), "Огарева, 6" (1980), "Петровка, 38" (1980), "Приступить к ликвидации" (1983), "Черный квадрат" (1992) и многих других. В киноэпопее "Война и мир" (1965-1966) Сергея Бондарчука Лановой исполнил роль Анатоля Курагина. Благодаря участию в фильме "Офицеры" (1971) к нему пришла слава "самого главного офицера" страны.Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России. Актер был председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующим кафедрой сценической речи, профессором Театрального училища имени Бориса Щукина.

россия

москва

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой. 2021-01-28T23:51 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, умер василий лановой, россия, кирилл крок, евгений вахтангов, театральный институт имени бориса щукина, сергей собянин, москва, ссср, василий лановой