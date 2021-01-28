Василий Лановой умер на 88-м году жизни
23:51 28.01.2021 (обновлено: 01:20 29.01.2021)
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с коронавирусом. Ранее в четверг директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что состояние Ланового ухудшилось и его перевели в реанимацию.
"Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть. <...> Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память", — написал Собянин в Instagram.
Лановой родился 16 января 1934 года. После окончания средней школы поступил в Театральное училище (ныне Театральный институт) имени Бориса Щукина. В 18 лет поступил в МГУ на факультет журналистики, но оставил учебу и вернулся в Театральное училище на курс Цецилии Мансуровой.
С 1957 года Василий Лановой работал в труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где исполнил более 50 ролей. В кино он сыграл в таких картинах, как "Алые паруса" (1961), "Коллеги" (1962), "Иду на грозу" (1965), "Анна Каренина" (1967), "Пароль не нужен" (1967), "Пятьдесят на пятьдесят" (1972), "Огарева, 6" (1980), "Петровка, 38" (1980), "Приступить к ликвидации" (1983), "Черный квадрат" (1992) и многих других. В киноэпопее "Война и мир" (1965-1966) Сергея Бондарчука Лановой исполнил роль Анатоля Курагина. Благодаря участию в фильме "Офицеры" (1971) к нему пришла слава "самого главного офицера" страны.
Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России. Актер был председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующим кафедрой сценической речи, профессором Театрального училища имени Бориса Щукина.