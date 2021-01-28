https://ria.ru/20210128/kursk-1594907414.html
В Курске перед судом предстанут почти 40 участников несогласованной акции
В Курске перед судом предстанут почти 40 участников несогласованной акции
Ленинский районный суд Курска рассмотрит и вынесет решения по 37 административным делам против участников прошедшей 23 января несогласованной акции. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:37
2021-01-28T10:37
2021-01-28T11:14
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
курск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 28 янв — РИА Новости. Ленинский районный суд Курска рассмотрит и вынесет решения по 37 административным делам против участников прошедшей 23 января несогласованной акции.Их обвиняют в нарушении "порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", а именно в невыполнении требований полиции прекратить участие в мероприятии. Санкция по этой статье предусматривает штраф от десяти до двадцати тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.По словам представителя суда, даты рассмотрения материалов пока неизвестны.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210128/tiktoker-1594881526.html
https://ria.ru/20210127/arest-1594858073.html
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, курск, происшествия