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В Петербурге планируют снять ряд ограничений по коронавирусу

В Петербурге планируют снять ряд ограничений по коронавирусу

Ряд ограничений, веденных из-за ситуации с коронавирусом, могут отменить в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-28T22:39

2021-01-28T22:39

2021-01-29T02:08

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здоровье - общество

александр беглов

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Ряд ограничений, веденных из-за ситуации с коронавирусом, могут отменить в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов."Мы планируем снимать существующие ограничения. Буквально завтра мы по этому поводу соберемся с Роспотребнадзором. Еще раз посмотрим, как будет развиваться ситуация, наши прогнозы", - сказал он в эфире телеканала "78"."Все зависит от нас самих. Если мы будем соблюдать правила безопасности – это маски, перчатки, дистанция, стараться не попадать, где большое количество людей. Проблема в том, что большое количество людей переносят болезнь бессимптомно. Но они являются переносчиками", - добавил губернатор.Он отметил, что пока "нельзя расслабляться"."Надо ответственно относиться. Мы должны понять, что мы можем жить без ограничительных мер, но при соблюдении всех необходимых правил", - сказал Беглов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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