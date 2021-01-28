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В Петербурге планируют снять ряд ограничений по коронавирусу
В Петербурге планируют снять ряд ограничений по коронавирусу
Ряд ограничений, веденных из-за ситуации с коронавирусом, могут отменить в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-28T22:39
2021-01-28T22:39
2021-01-29T02:08
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здоровье - общество
александр беглов
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распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Ряд ограничений, веденных из-за ситуации с коронавирусом, могут отменить в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов."Мы планируем снимать существующие ограничения. Буквально завтра мы по этому поводу соберемся с Роспотребнадзором. Еще раз посмотрим, как будет развиваться ситуация, наши прогнозы", - сказал он в эфире телеканала "78"."Все зависит от нас самих. Если мы будем соблюдать правила безопасности – это маски, перчатки, дистанция, стараться не попадать, где большое количество людей. Проблема в том, что большое количество людей переносят болезнь бессимптомно. Но они являются переносчиками", - добавил губернатор.Он отметил, что пока "нельзя расслабляться"."Надо ответственно относиться. Мы должны понять, что мы можем жить без ограничительных мер, но при соблюдении всех необходимых правил", - сказал Беглов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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