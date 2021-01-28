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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594885381.html
Вирусолог обозначил сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России
Вирусолог обозначил сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России
Пандемия коронавируса постепенно подходит к концу, такое мнение в беседе с ura.ru высказал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T02:12
2021-01-28T05:28
распространение коронавируса
феликс ершов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
весь мир
российская академия наук
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пандемия коронавируса постепенно подходит к концу, такое мнение в беседе с ura.ru высказал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.Как отметил ученый, окончательно пандемия завершится, когда 70-80 процентов человечества "проконтактируют" с вирусом.Немалую роль в окончании пандемии играют прививки, добавил вирусолог. Исчерпывающая информация об эффективности массовой вакцинации от коронавируса, по его словам, появится уже через несколько месяцев.Ограничения, связанные с распространением COVID-19, могут быть сняты в России уже к лету этого года, заключил Ершов.Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа SARS-CoV-2, а болезнь получила название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 99,3 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 100 миллионов.В России 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом "Спутник V" — первой в мире зарегистрированной вакциной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594880778.html
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феликс ершов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, весь мир, российская академия наук

Вирусолог обозначил сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России

02:12 28.01.2021 (обновлено: 05:28 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНезанятые больничные койки в палатах временного госпиталя COVID-19
Незанятые больничные койки в палатах временного госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пандемия коронавируса постепенно подходит к концу, такое мнение в беседе с ura.ru высказал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.
Как отметил ученый, окончательно пандемия завершится, когда 70-80 процентов человечества "проконтактируют" с вирусом.
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Немалую роль в окончании пандемии играют прививки, добавил вирусолог. Исчерпывающая информация об эффективности массовой вакцинации от коронавируса, по его словам, появится уже через несколько месяцев.
Ограничения, связанные с распространением COVID-19, могут быть сняты в России уже к лету этого года, заключил Ершов.
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По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 99,3 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 100 миллионов.
В России 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом "Спутник V" — первой в мире зарегистрированной вакциной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаФеликс ЕршовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Весь мирРоссийская академия наук
 
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