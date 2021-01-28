https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594885381.html

Вирусолог обозначил сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России

Вирусолог обозначил сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России

Пандемия коронавируса постепенно подходит к концу, такое мнение в беседе с ura.ru высказал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T02:12

2021-01-28T02:12

2021-01-28T05:28

распространение коронавируса

феликс ершов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

весь мир

российская академия наук

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пандемия коронавируса постепенно подходит к концу, такое мнение в беседе с ura.ru высказал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.Как отметил ученый, окончательно пандемия завершится, когда 70-80 процентов человечества "проконтактируют" с вирусом.Немалую роль в окончании пандемии играют прививки, добавил вирусолог. Исчерпывающая информация об эффективности массовой вакцинации от коронавируса, по его словам, появится уже через несколько месяцев.Ограничения, связанные с распространением COVID-19, могут быть сняты в России уже к лету этого года, заключил Ершов.Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа SARS-CoV-2, а болезнь получила название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 99,3 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 100 миллионов.В России 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом "Спутник V" — первой в мире зарегистрированной вакциной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594880778.html

https://ria.ru/20210127/covid19-1594812315.html

весь мир

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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