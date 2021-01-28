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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html
В МИД рассказали о ходе возвращения беженцев в Карабах
В МИД рассказали о ходе возвращения беженцев в Карабах
Более 51 тысячи беженцев вернулись в Карабах с 14 ноября прошлого года при содействии России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:46
2021-01-28T16:46
ситуация в нагорном карабахе
обсе
мария захарова
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 51 тысячи беженцев вернулись в Карабах с 14 ноября прошлого года при содействии России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."При содействии российских специалистов и миротворцев в места постоянного проживания с 14 ноября прошлого 2020 года вернулось более 51 тысячи беженцев, состоялась передача армянской и азербайджанской сторонам более 1,5 тысячи тел погибших, разминировано около 750 гектаров местности и более 230 километров дорог, обезврежено почти 24 тысячи взрывоопасных предметов", - сказала Захарова.Кроме того, по ее словам, была полностью восстановлена система электроснабжения, и около 1300 жителей получили медпомощь.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Новый виток эскалации случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210127/karabakh-1594799824.html
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обсе, мария захарова, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

В МИД рассказали о ходе возвращения беженцев в Карабах

16:46 28.01.2021
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 51 тысячи беженцев вернулись в Карабах с 14 ноября прошлого года при содействии России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"При содействии российских специалистов и миротворцев в места постоянного проживания с 14 ноября прошлого 2020 года вернулось более 51 тысячи беженцев, состоялась передача армянской и азербайджанской сторонам более 1,5 тысячи тел погибших, разминировано около 750 гектаров местности и более 230 километров дорог, обезврежено почти 24 тысячи взрывоопасных предметов", - сказала Захарова.
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Кроме того, по ее словам, была полностью восстановлена система электроснабжения, и около 1300 жителей получили медпомощь.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Новый виток эскалации случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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