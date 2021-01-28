https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html

В МИД рассказали о ходе возвращения беженцев в Карабах

В МИД рассказали о ходе возвращения беженцев в Карабах

Более 51 тысячи беженцев вернулись в Карабах с 14 ноября прошлого года при содействии России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:46

2021-01-28T16:46

2021-01-28T16:46

ситуация в нагорном карабахе

обсе

мария захарова

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871400_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_9aceecd47d3f24a7752b5d5d3d17460a.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 51 тысячи беженцев вернулись в Карабах с 14 ноября прошлого года при содействии России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."При содействии российских специалистов и миротворцев в места постоянного проживания с 14 ноября прошлого 2020 года вернулось более 51 тысячи беженцев, состоялась передача армянской и азербайджанской сторонам более 1,5 тысячи тел погибших, разминировано около 750 гектаров местности и более 230 километров дорог, обезврежено почти 24 тысячи взрывоопасных предметов", - сказала Захарова.Кроме того, по ее словам, была полностью восстановлена система электроснабжения, и около 1300 жителей получили медпомощь.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Новый виток эскалации случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210127/karabakh-1594799824.html

https://ria.ru/20210115/karabakh-1593220392.html

нагорно-карабахская республика

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, мария захарова, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире