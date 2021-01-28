https://ria.ru/20210128/istoriya-1594892061.html

ФСБ показала материалы "Киевского Нюрнберга"

ФСБ показала материалы "Киевского Нюрнберга"

Федеральная служба безопасности России обнародовала материалы приговора, вынесенного ровно 75 лет назад военным трибуналом Киевского военного округа нацистам,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T08:16

2021-01-28T08:16

2021-01-28T15:03

александр бородянский

великая отечественная война (1941-1945)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

днепропетровская область

харьковская область

украина

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обнародовала материалы приговора, вынесенного ровно 75 лет назад военным трибуналом Киевского военного округа нацистам, ответственным за геноцид мирного населения на украинской земле в годы Великой Отечественной войны.На Киевском процессе суд разбирал злодеяния, совершенные оккупантами во многих областях Украины. Трибунал работал с 17 по 28 января 1946 года в окружном Доме офицеров. "Киевский Нюрнберг" был открытым, ход суда подробно освещала пресса — центральные советские газеты "Правда" и "Известия", местная печать, работали фотографы и кинооператоры. Изуверские приказыНа судебной скамье оказались 15 гитлеровцев — от начальников до исполнителей чудовищных замыслов.Среди них был группенфюрер СС Пауль Шеер, начальник охранной полиции и жандармерии Киевской и Полтавской областей. Он организовывал облавы, после которых в немецкое рабство попали 142 тысячи киевлян, карательные акции против партизан и мирного населения. Шеер руководил массовыми расстрелами в Бабьем Яру, где погибло около 150 тысяч советских граждан, главным образом евреев. Еще один фигурант — группенфюрер СС Карл Буркхардт — бывший комендант тыла 6-й армии на территории Сталинской (позже Донецкой) и Днепропетровской областей, военный комендант Киева. Был организатором шести лагерей военнопленных, где в нечеловеческих условиях умерли сотни заключенных; отвечал за уничтожение мирного населения и насильственную отправку в Германию 25 тысяч женщин и трех тысяч горняков.Бригаденфюрер СС Эккарт Ганс фон Чаммер унд Остен командовал 213-й охранной дивизией, действовавшей в Полтавской области УССР, позднее — комендант главной полевой комендатуры № 392. Отвечал за пытки и массовые расстрелы мирного населения, организатор лагеря для военнопленных в Кременчуге. Оберштурмбаннфюрер СС, окружной комиссар Георг Хейниш считался одним из главных организаторов репрессий, признан виновным в убийстве пяти тысяч советских граждан. По его приказу расстреляли три тысячи детей в Мелитополе. Подполковника Георга Труккенброда, военного коменданта Первомайска, Коростышева, Коростеня, обвинили в арестах, пытках и расстрелах советских граждан (около четырех тысяч евреев).Гауптштурмфюрера СС Оскара Валлизера, местного коменданта Бородянской межрайонной комендатуры Киевской области, обвинили в организации пыток и массовых расстрелов мирного населения села Бородянки и окрестных сел (более трех тысяч мирных граждан), сожжении людей заживо в селе Мирча, карательных экспедициях. Зондерфюрер Фриц Беккенгоф — сельскохозяйственный комендант Бородянского района Киевской области. Организовал конфискацию продовольствия у мирного населения (пяти тысяч тонн хлеба, десяти тысяч тонн картофеля, трех тысяч коров), организовывал грабежи и разбои.Обер-лейтенант, командир взвода полевой жандармерии Эмиль Фридрих Иогшат в окрестностях Артемовска лично расстрелял от десяти до 15 групп советских граждан, среди которых были старики, женщины и дети. Лейтенант полевой жандармерии, командир полевой жандармерии 44-й пехотной дивизии Эмиль Кноль, будучи комендантом лагеря военнопленных в селе Андреевка Балаклеевского района Харьковской области, вместе со своими подчиненными систематически расстреливал военнопленных и гражданских лиц, создал для заключенных невыносимые условия, приводившие к их неизбежной гибели.Обер-ефрейтор, военнослужащий дивизии СС "Викинг" Ганс Изенман участвовал в расстрелах советских граждан во Львове, Бердичеве, Тараще. Только во Львове лично расстрелял около 120 человек. Обершарфюрер СС, начальник службы безопасности СД Днепродзержинского района Днепропетровской области Вильгельм Геллерфорт лично пытал и истязал арестованных. По его приказам были арестованы, избиты и расстреляны около 300 человек. Унтер-офицер, командир роты 323-го отдельного охранного батальона Вилли Майер вместе со своим "боевым отрядом" участвовал в расстреле 14 тысяч жителей города Сарны, из них 220 человек он убил лично.Среди подсудимых были также обер-ефрейтор, военнослужащий 73-го отдельного батальона 1-й немецкой танковой армии Иоганн Пауль Лауэр (при участии которого расстреляли 100 человек во Львове и 400 — в Виннице), обер-ефрейтор, бывший начальник канцелярии Бородянской межрайонной ортскомендатуры Август Шадель и вахмистр полиции, бывший заместитель командира роты полицейского батальона "Остланд" Борис Драхенфельс-Кальювери.Показания на суде других гитлеровцев доказали, что нацисты ставили цель уничтожить мирное население на занятых территориях Украины. Валлизер признавался, что убивал и отдавал приказы "для обеспечения немцам более широкого жизненного пространства". Иогшат объяснял умерщвление детей тем, что те оставались без уже убитых родителей и поэтому им трудно было бы жить. Изенман рассказывал подробности расстрелов: "Примерно 45-50 человек подводились к ямам. Они стояли лицом к нам, и так мы их расстреливали из пулеметов, автоматов и карабинов".Прилюдное возмездиеДвадцать восьмого января председательствующий на процессе полковник юстиции Терентий Сытенко огласил приговор. Трибунал признал вину всех 15 подсудимых "в совершении массовых расстрелов, зверств и насилий над мирными советскими гражданами и военнопленными, разрушений городов и сел, ограблении населения и угоне в рабство", то есть в преступлениях, предусмотренных указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года о наказаниях для нацистских преступников.Шеера, Буркхардта, фон Чаммер унд Остена, Хейниша, Валлизера, Труккенброда, Геллерфорта, Кноля, Беккенгофа, Изенмана, Иогшата и Майера суд приговорил к смертной казни через повешение. Лауэр получил 20 лет, а Шадель и Драхенфельс-Кальювери — по 15 лет каторжных работ.Публичная казнь состоялась на следующий день, 29 января, в 17 часов. Деревянный эшафот возвели в центре Киева, на площади Калинина. Теперь это площадь Независимости (майдан Незалежности), где сейчас регулярно проходят факельные шествия украинских националистов.На площади и прилегающей к ней улице Крещатик собралось свыше 200 тысяч горожан. Кадры документальной кинохроники, запечатлевшей процедуру повешения, принадлежат Российскому государственному архиву кинофотодокументов и опубликованы на сайте журнала "Родина".

https://ria.ru/20210127/genotsid-1594789248.html

https://ria.ru/20210125/zverstva-1594425317.html

https://ria.ru/20201224/voyna-1590676996.html

https://ria.ru/20201224/memorial-1590671752.html

https://ria.ru/20201208/zakhoronenie-1588225053.html

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александр бородянский, великая отечественная война (1941-1945), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), днепропетровская область, харьковская область, украина, общество