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https://ria.ru/20210128/frantsiya-1594780856.html
Во Франции от туристов будут защищать звуки и запахи деревни
Во Франции от туристов будут защищать звуки и запахи деревни
Французский парламент принял закон, защищающий от жалоб туристов неотъемлемые атрибуты сельской жизни, вроде пения петуха в пять утра или запах из коровника,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T00:47
2021-01-28T00:47
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Французский парламент принял закон, защищающий от жалоб туристов неотъемлемые атрибуты сельской жизни, вроде пения петуха в пять утра или запах из коровника, сообщает ЕвроПульс.Теперь они получили статус "сенсорное наследие" и стали частью национальной культуры. Поводом для принятия закона послужила история петуха Мориса, который живет в частном доме неподалеку от отеля в деревне на острове Олерон. Постояльцы гостиницы часто жаловались на раннее пробуждение из-за кукарекания птицы, и владельцы отеля подали на его хозяйку в суд. Она в свою очередь, как сообщало издание, пробовала звукоизолировать стены курятника картоном. Потом стала запирать своего питомца в клетке, чтобы он не начинал петь с первыми лучами солнца. Но эта мера тоже не помогла.В итоге в 2019 году суд признал право петуха кукарекать по утрам. В 2020 году Морис умер. Но он стал символом борьбы французской деревни за свою самобытность. Были и другие случаи, когда гости и жители деревни подавали жалобы на хозяев "раздражающих" животных. Суды эти иски не удовлетворяли.В 2019 году мэрия небольшой деревни Гайяк предложила включить звуки сельской жизни в список национального культурного наследия. Теперь, когда они, как и запахи, получили такой статус, подавать в суд на их источник стало незаконным.
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животные, туризм, отели, туристы, новости - туризм, франция

Во Франции от туристов будут защищать звуки и запахи деревни

00:47 28.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПетух
Петух - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Французский парламент принял закон, защищающий от жалоб туристов неотъемлемые атрибуты сельской жизни, вроде пения петуха в пять утра или запах из коровника, сообщает ЕвроПульс.
Теперь они получили статус "сенсорное наследие" и стали частью национальной культуры.
Поводом для принятия закона послужила история петуха Мориса, который живет в частном доме неподалеку от отеля в деревне на острове Олерон.
Постояльцы гостиницы часто жаловались на раннее пробуждение из-за кукарекания птицы, и владельцы отеля подали на его хозяйку в суд. Она в свою очередь, как сообщало издание, пробовала звукоизолировать стены курятника картоном. Потом стала запирать своего питомца в клетке, чтобы он не начинал петь с первыми лучами солнца. Но эта мера тоже не помогла.
В итоге в 2019 году суд признал право петуха кукарекать по утрам. В 2020 году Морис умер. Но он стал символом борьбы французской деревни за свою самобытность.
Были и другие случаи, когда гости и жители деревни подавали жалобы на хозяев "раздражающих" животных. Суды эти иски не удовлетворяли.
В 2019 году мэрия небольшой деревни Гайяк предложила включить звуки сельской жизни в список национального культурного наследия. Теперь, когда они, как и запахи, получили такой статус, подавать в суд на их источник стало незаконным.
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