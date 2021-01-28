https://ria.ru/20210128/frantsiya-1594780856.html

Во Франции от туристов будут защищать звуки и запахи деревни

Во Франции от туристов будут защищать звуки и запахи деревни

Французский парламент принял закон, защищающий от жалоб туристов неотъемлемые атрибуты сельской жизни, вроде пения петуха в пять утра или запах из коровника,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T00:47

2021-01-28T00:47

2021-01-28T00:47

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Французский парламент принял закон, защищающий от жалоб туристов неотъемлемые атрибуты сельской жизни, вроде пения петуха в пять утра или запах из коровника, сообщает ЕвроПульс.Теперь они получили статус "сенсорное наследие" и стали частью национальной культуры. Поводом для принятия закона послужила история петуха Мориса, который живет в частном доме неподалеку от отеля в деревне на острове Олерон. Постояльцы гостиницы часто жаловались на раннее пробуждение из-за кукарекания птицы, и владельцы отеля подали на его хозяйку в суд. Она в свою очередь, как сообщало издание, пробовала звукоизолировать стены курятника картоном. Потом стала запирать своего питомца в клетке, чтобы он не начинал петь с первыми лучами солнца. Но эта мера тоже не помогла.В итоге в 2019 году суд признал право петуха кукарекать по утрам. В 2020 году Морис умер. Но он стал символом борьбы французской деревни за свою самобытность. Были и другие случаи, когда гости и жители деревни подавали жалобы на хозяев "раздражающих" животных. Суды эти иски не удовлетворяли.В 2019 году мэрия небольшой деревни Гайяк предложила включить звуки сельской жизни в список национального культурного наследия. Теперь, когда они, как и запахи, получили такой статус, подавать в суд на их источник стало незаконным.

https://ria.ru/20210125/kolomna-1593999515.html

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животные, туризм, отели, туристы, новости - туризм, франция