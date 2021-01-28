https://ria.ru/20210128/frantsiya-1594780856.html
Во Франции от туристов будут защищать звуки и запахи деревни
Во Франции от туристов будут защищать звуки и запахи деревни
Французский парламент принял закон, защищающий от жалоб туристов неотъемлемые атрибуты сельской жизни, вроде пения петуха в пять утра или запах из коровника,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T00:47
2021-01-28T00:47
2021-01-28T00:47
животные
туризм
туризм
отели
туристы
новости - туризм
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155623/86/1556238699_0:408:2761:1961_1920x0_80_0_0_521f5f32eeabd153c1ea9ebb86c94773.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Французский парламент принял закон, защищающий от жалоб туристов неотъемлемые атрибуты сельской жизни, вроде пения петуха в пять утра или запах из коровника, сообщает ЕвроПульс.Теперь они получили статус "сенсорное наследие" и стали частью национальной культуры. Поводом для принятия закона послужила история петуха Мориса, который живет в частном доме неподалеку от отеля в деревне на острове Олерон. Постояльцы гостиницы часто жаловались на раннее пробуждение из-за кукарекания птицы, и владельцы отеля подали на его хозяйку в суд. Она в свою очередь, как сообщало издание, пробовала звукоизолировать стены курятника картоном. Потом стала запирать своего питомца в клетке, чтобы он не начинал петь с первыми лучами солнца. Но эта мера тоже не помогла.В итоге в 2019 году суд признал право петуха кукарекать по утрам. В 2020 году Морис умер. Но он стал символом борьбы французской деревни за свою самобытность. Были и другие случаи, когда гости и жители деревни подавали жалобы на хозяев "раздражающих" животных. Суды эти иски не удовлетворяли.В 2019 году мэрия небольшой деревни Гайяк предложила включить звуки сельской жизни в список национального культурного наследия. Теперь, когда они, как и запахи, получили такой статус, подавать в суд на их источник стало незаконным.
https://ria.ru/20210125/kolomna-1593999515.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155623/86/1556238699_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_bb86ba45aba2dda8762e8196e1ac00a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, туризм, отели, туристы, новости - туризм, франция
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Французский парламент принял закон, защищающий от жалоб туристов неотъемлемые атрибуты сельской жизни, вроде пения петуха в пять утра или запах из коровника, сообщает
ЕвроПульс.
Теперь они получили статус "сенсорное наследие" и стали частью национальной культуры.
Поводом для принятия закона послужила история петуха Мориса, который живет в частном доме неподалеку от отеля в деревне на острове Олерон.
Постояльцы гостиницы часто жаловались на раннее пробуждение из-за кукарекания птицы, и владельцы отеля подали на его хозяйку в суд. Она в свою очередь, как сообщало
издание, пробовала звукоизолировать стены курятника картоном. Потом стала запирать своего питомца в клетке, чтобы он не начинал петь с первыми лучами солнца. Но эта мера тоже не помогла.
В итоге в 2019 году суд признал
право петуха кукарекать по утрам. В 2020 году Морис умер
. Но он стал символом борьбы французской деревни за свою самобытность.
Были и другие случаи, когда гости и жители деревни подавали жалобы на хозяев "раздражающих" животных. Суды эти иски не удовлетворяли.
В 2019 году мэрия небольшой деревни Гайяк предложила включить звуки сельской жизни в список национального культурного наследия. Теперь, когда они, как и запахи, получили такой статус, подавать в суд на их источник стало незаконным.