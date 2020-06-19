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Умер французский петух Морис, выигравший в 2019 году суд
Французский петух Морис из департамента Приморская Шаранта, которому суд в 2019 году официально разрешил кукарекать с раннего утра, скончался в возрасте шести... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:49
франция
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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франция, в мире

Умер французский петух Морис, выигравший в 2019 году суд

09:45 19.06.2020 (обновлено: 09:49 19.06.2020)
1958
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПетух
Петух
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Петух. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Французский петух Морис из департамента Приморская Шаранта, которому суд в 2019 году официально разрешил кукарекать с раннего утра, скончался в возрасте шести лет, сообщает радиостанция France Bleu.
Хозяйка петуха Корин Фессо сообщила, что он скончался еще в начале мая от острого ринита, однако она "не решалась сказать об этом раньше". По ее словам, на фоне ограничений из-за коронавируса у людей "и так уже было достаточно поводов для беспокойства".
"Это разбило мне сердце. Мы купили нового петуха и назвали его тоже Морисом, он поет так же хорошо. Но он никогда не будет нашим Морисом", - говорит Фессо.
События вокруг живущего в департаменте Приморская Шаранта петуха Мориса развивались не один год. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи женщины - чета Бирон, которым мешали ранние крики птицы. Адвокат истцов требовал компенсацию в размере тысячи евро, которая будет переведена на помощь морякам, погибшим в море.
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До суда дело петуха дошло не сразу - еще весной 2017 года пенсионеры заявляли, что шуму от петуха пора положить конец. Тогда в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые поддержали почти 155 тысяч человек. Однако в июле 2019 состоялось заседание суда по делу громкой птицы. На него не явились ни истцы, ни пернатый виновник тяжбы, а вынесение вердикта было отложено до 5 сентября.
В результате 5 сентября 2019 года суд французской коммуны Рошфор отклонил иск пенсионеров к хозяйке петуха Мориса, тем самым разрешив птице возвещать на всю округу о наступлении нового дня.
Дело Мориса стало символом сложностей, которые испытывают различные социальные группы французов - настоящие жители села и те, кто переехал за город на заслуженный отдых - пытаясь ужиться вместе.
Корин Фессо и ее петух Морис
5 сентября 2019, 11:10
Суд во Франции разрешил петуху Морису кукарекать рано утром
431821
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ФранцияВ мире
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