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https://ria.ru/20210128/forum-1594853357.html
Давосский форум удался: на нем прозвучали ответы на вопрос "Что делать?"
Давосский форум удался: на нем прозвучали ответы на вопрос "Что делать?"
Ставить диагноз тяжело, но не легче и подобрать лекарство. Особенно если речь о целом мире, особенно если всем ясно, что мир не просто впал в кризис — он... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:00
2021-01-28T14:13
авторы
си цзиньпин
владимир путин
москва
китай
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Ставить диагноз тяжело, но не легче и подобрать лекарство. Особенно если речь о целом мире, особенно если всем ясно, что мир не просто впал в кризис — он переживает с мучениями смену глобальной эпохи.Виртуальный Давосский форум на этой неделе ставил (вроде бы) именно такую цель: собрать лучших и могущественных, чтобы нащупать общий для всей планеты путь к прекрасному будущему. И из всего множества выступивших там людей интереснее для нас должны быть те, которые сказали: путь такой есть, завтра должно быть не хуже, а лучше, чем вчера, и мир может это сделать.Мы за последнее время достаточно наслушались вот этих, которые заявляют нам, что "прежнего мира больше не будет", а будет полный ужас. Да вот и организатор Давоса Клаус Шваб… Но об этом позже. Сейчас все-таки — об оптимистах.Владимир Путин в своем выступлении, как и все другие, ставил диагноз, как же без того. Получилось интересно, потому что тут прозвучали цифры и факты, которые выдают хорошую коллективную работу над этим давосским выступлением и которые раньше в международном обороте идей не особо фигурировали, сидели тихо в каких-то документах. Например: "За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое".Или такие факты… Ну, ладно еще — о Китае: "Если взять уровень дохода в 5,5 доллара на человека в сутки (по паритету покупательной способности), то, по оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда в 1990 году до менее 300 миллионов в последние годы". Но дальше-то речь о России: та же статистика показывает, что численность бедных — по ту сторону от дохода в 5,5 доллара в сутки — сократилась с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка пяти миллионов в настоящее время.Общий диагноз кризиса сегодня, по Путину, такой: прежняя модель, работавшая лет 30-40, восстановлению не подлежит, пандемический кризис ускорил ее катастрофу. "Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на "золотой миллиард". Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива".Но такое — насчет того, что конец пришел — в Давосе и до Давоса в тех или иных формулировках уже как-то звучало. А вот если говорить о методах лечения, то тут Москва выдвигает четыре простые и понятные цели существования каждого народа и всех и любых обществ в предстоящую эпоху.А именно, в сокращенном изложении —Это похоже на социализм, но на самом деле ничего подобного — любая система имеет шанс на существование, если будет соответствовать вот этим простым целям, простым смыслам существования обществ и государств.А к этим четырем пунктам прилагается пятый: не деритесь, а то мир сейчас может скатиться в неуправляемую войну всех против всех. Да и поздно драться — потому что, опять же по Путину, "эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, эта эпоха завершилась. Собственно, она и не начиналась. Была предпринята только попытка в этом направлении. Но и это уже прошло. Подобная монополия просто по своей природе противоречила культурной, исторической многоликости нашей цивилизации". Дальше надо строить новую эпоху — так, чтобы "разные центры развития, со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами" конкурировали мирно.У происходящего в Давосе — разговор не только о выступлении российского президента — есть много особенностей и подводных течений. Например, к кому обращался Путин? И к кому накануне обращался китайский лидер Си Цзиньпин, по сути, говоривший о том же — о мировом "сообществе единой судьбы" и его сотрудничестве? К "золотому миллиарду" и корпорациям-гигантам, которые считают Давос своей площадкой для наметок дальнейшего курса всего человечества? Или к почти двум сотням стран нашего мира, большая часть из которых с бессильной тоской наблюдает неожиданно накатившую на них волну, грозящую смыть все достигнутое?Насчет корпораций и "золотого миллиарда" — тут есть упомянутая выше "давосская" история. Это насчет сенсационной книги того самого Клауса Шваба с соавтором "COVID-19: Великая перезагрузка", которая стала провокацией, ключевой заданной темой для нынешнего Давоса — и не только для него. А говорит там Шваб с какой-то пугающей откровенностью примерно вот что: пандемия — отличный повод подавить, морально уничтожить, запугать всю планету, все общества и государства. И пока они будут сидеть в карантинах, локдаунах и масках под нашу мантру "мир никогда не будет прежним", мы, интеллектуальные лидеры "золотого миллиарда", должны перезагрузить этот мир так, как считаем нужным.Так вот, мир может и должен стать не прежним, но лучшим, и — оказывается — есть страны и люди, показывающие направление движения к такому миру.
https://ria.ru/20210127/davos-1594798218.html
https://ria.ru/20210127/forum-1594837000.html
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
1
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96
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7 495 645-6601
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авторы, си цзиньпин, владимир путин, москва, китай

Давосский форум удался: на нем прозвучали ответы на вопрос "Что делать?"

08:00 28.01.2021 (обновлено: 14:13 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Ставить диагноз тяжело, но не легче и подобрать лекарство. Особенно если речь о целом мире, особенно если всем ясно, что мир не просто впал в кризис — он переживает с мучениями смену глобальной эпохи.
Виртуальный Давосский форум на этой неделе ставил (вроде бы) именно такую цель: собрать лучших и могущественных, чтобы нащупать общий для всей планеты путь к прекрасному будущему. И из всего множества выступивших там людей интереснее для нас должны быть те, которые сказали: путь такой есть, завтра должно быть не хуже, а лучше, чем вчера, и мир может это сделать.
Мы за последнее время достаточно наслушались вот этих, которые заявляют нам, что "прежнего мира больше не будет", а будет полный ужас. Да вот и организатор Давоса Клаус Шваб… Но об этом позже. Сейчас все-таки — об оптимистах.
Владимир Путин в своем выступлении, как и все другие, ставил диагноз, как же без того. Получилось интересно, потому что тут прозвучали цифры и факты, которые выдают хорошую коллективную работу над этим давосским выступлением и которые раньше в международном обороте идей не особо фигурировали, сидели тихо в каких-то документах. Например: "За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое".
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 14:59
"Есть риск борьбы всех против всех". Путин выступил на Давосском форуме
Или такие факты… Ну, ладно еще — о Китае: "Если взять уровень дохода в 5,5 доллара на человека в сутки (по паритету покупательной способности), то, по оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда в 1990 году до менее 300 миллионов в последние годы". Но дальше-то речь о России: та же статистика показывает, что численность бедных — по ту сторону от дохода в 5,5 доллара в сутки — сократилась с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка пяти миллионов в настоящее время.
Общий диагноз кризиса сегодня, по Путину, такой: прежняя модель, работавшая лет 30-40, восстановлению не подлежит, пандемический кризис ускорил ее катастрофу. "Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на "золотой миллиард". Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива".
Но такое — насчет того, что конец пришел — в Давосе и до Давоса в тех или иных формулировках уже как-то звучало. А вот если говорить о методах лечения, то тут Москва выдвигает четыре простые и понятные цели существования каждого народа и всех и любых обществ в предстоящую эпоху.
Логотип Всемирного экономического форума на экране в Ситуационном центре Кремля - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 17:39
Политологи оценили заявления Путина на форуме в Давосе
А именно, в сокращенном изложении —
  1. 1
    Первое. У человека должна быть комфортная среда для жизни. Это жилье и доступная инфраструктура: транспортная, энергетическая, коммунальная. И конечно, экологическое благополучие.
  2. 2
    Второе. Человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая даст устойчиво растущий доход и, соответственно, достойный уровень жизни.
  3. 3
    Третье. Человек должен быть уверен, что он получит качественную, эффективную медицинскую помощь, когда это требуется, что система здравоохранения в любом случае гарантирует ему доступ к современному уровню услуг.
  4. 4
    Четвертое. Независимо от дохода семьи дети должны иметь возможность получить достойное образование и реализовать свой потенциал. Только так можно будет гарантировать наиболее эффективное развитие современной экономики. Экономики, где люди — не средство, а цель.
Это похоже на социализм, но на самом деле ничего подобного — любая система имеет шанс на существование, если будет соответствовать вот этим простым целям, простым смыслам существования обществ и государств.
А к этим четырем пунктам прилагается пятый: не деритесь, а то мир сейчас может скатиться в неуправляемую войну всех против всех. Да и поздно драться — потому что, опять же по Путину, "эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, эта эпоха завершилась. Собственно, она и не начиналась. Была предпринята только попытка в этом направлении. Но и это уже прошло. Подобная монополия просто по своей природе противоречила культурной, исторической многоликости нашей цивилизации". Дальше надо строить новую эпоху — так, чтобы "разные центры развития, со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами" конкурировали мирно.
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 15:20
Путин рассказал, как можно укрепить доверие между странами
У происходящего в Давосе — разговор не только о выступлении российского президента — есть много особенностей и подводных течений. Например, к кому обращался Путин? И к кому накануне обращался китайский лидер Си Цзиньпин, по сути, говоривший о том же — о мировом "сообществе единой судьбы" и его сотрудничестве? К "золотому миллиарду" и корпорациям-гигантам, которые считают Давос своей площадкой для наметок дальнейшего курса всего человечества? Или к почти двум сотням стран нашего мира, большая часть из которых с бессильной тоской наблюдает неожиданно накатившую на них волну, грозящую смыть все достигнутое?
Насчет корпораций и "золотого миллиарда" — тут есть упомянутая выше "давосская" история. Это насчет сенсационной книги того самого Клауса Шваба с соавтором "COVID-19: Великая перезагрузка", которая стала провокацией, ключевой заданной темой для нынешнего Давоса — и не только для него. А говорит там Шваб с какой-то пугающей откровенностью примерно вот что: пандемия — отличный повод подавить, морально уничтожить, запугать всю планету, все общества и государства. И пока они будут сидеть в карантинах, локдаунах и масках под нашу мантру "мир никогда не будет прежним", мы, интеллектуальные лидеры "золотого миллиарда", должны перезагрузить этот мир так, как считаем нужным.
Так вот, мир может и должен стать не прежним, но лучшим, и — оказывается — есть страны и люди, показывающие направление движения к такому миру.
 
АвторыСи ЦзиньпинВладимир ПутинМоскваКитай
 
Политика
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