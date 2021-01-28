https://ria.ru/20210128/forum-1594853357.html

Давосский форум удался: на нем прозвучали ответы на вопрос "Что делать?"

Давосский форум удался: на нем прозвучали ответы на вопрос "Что делать?"

Ставить диагноз тяжело, но не легче и подобрать лекарство. Особенно если речь о целом мире, особенно если всем ясно, что мир не просто впал в кризис — он... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T08:00

2021-01-28T08:00

2021-01-28T14:13

авторы

си цзиньпин

владимир путин

москва

китай

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Ставить диагноз тяжело, но не легче и подобрать лекарство. Особенно если речь о целом мире, особенно если всем ясно, что мир не просто впал в кризис — он переживает с мучениями смену глобальной эпохи.Виртуальный Давосский форум на этой неделе ставил (вроде бы) именно такую цель: собрать лучших и могущественных, чтобы нащупать общий для всей планеты путь к прекрасному будущему. И из всего множества выступивших там людей интереснее для нас должны быть те, которые сказали: путь такой есть, завтра должно быть не хуже, а лучше, чем вчера, и мир может это сделать.Мы за последнее время достаточно наслушались вот этих, которые заявляют нам, что "прежнего мира больше не будет", а будет полный ужас. Да вот и организатор Давоса Клаус Шваб… Но об этом позже. Сейчас все-таки — об оптимистах.Владимир Путин в своем выступлении, как и все другие, ставил диагноз, как же без того. Получилось интересно, потому что тут прозвучали цифры и факты, которые выдают хорошую коллективную работу над этим давосским выступлением и которые раньше в международном обороте идей не особо фигурировали, сидели тихо в каких-то документах. Например: "За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое".Или такие факты… Ну, ладно еще — о Китае: "Если взять уровень дохода в 5,5 доллара на человека в сутки (по паритету покупательной способности), то, по оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда в 1990 году до менее 300 миллионов в последние годы". Но дальше-то речь о России: та же статистика показывает, что численность бедных — по ту сторону от дохода в 5,5 доллара в сутки — сократилась с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка пяти миллионов в настоящее время.Общий диагноз кризиса сегодня, по Путину, такой: прежняя модель, работавшая лет 30-40, восстановлению не подлежит, пандемический кризис ускорил ее катастрофу. "Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на "золотой миллиард". Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива".Но такое — насчет того, что конец пришел — в Давосе и до Давоса в тех или иных формулировках уже как-то звучало. А вот если говорить о методах лечения, то тут Москва выдвигает четыре простые и понятные цели существования каждого народа и всех и любых обществ в предстоящую эпоху.А именно, в сокращенном изложении —Это похоже на социализм, но на самом деле ничего подобного — любая система имеет шанс на существование, если будет соответствовать вот этим простым целям, простым смыслам существования обществ и государств.А к этим четырем пунктам прилагается пятый: не деритесь, а то мир сейчас может скатиться в неуправляемую войну всех против всех. Да и поздно драться — потому что, опять же по Путину, "эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, эта эпоха завершилась. Собственно, она и не начиналась. Была предпринята только попытка в этом направлении. Но и это уже прошло. Подобная монополия просто по своей природе противоречила культурной, исторической многоликости нашей цивилизации". Дальше надо строить новую эпоху — так, чтобы "разные центры развития, со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами" конкурировали мирно.У происходящего в Давосе — разговор не только о выступлении российского президента — есть много особенностей и подводных течений. Например, к кому обращался Путин? И к кому накануне обращался китайский лидер Си Цзиньпин, по сути, говоривший о том же — о мировом "сообществе единой судьбы" и его сотрудничестве? К "золотому миллиарду" и корпорациям-гигантам, которые считают Давос своей площадкой для наметок дальнейшего курса всего человечества? Или к почти двум сотням стран нашего мира, большая часть из которых с бессильной тоской наблюдает неожиданно накатившую на них волну, грозящую смыть все достигнутое?Насчет корпораций и "золотого миллиарда" — тут есть упомянутая выше "давосская" история. Это насчет сенсационной книги того самого Клауса Шваба с соавтором "COVID-19: Великая перезагрузка", которая стала провокацией, ключевой заданной темой для нынешнего Давоса — и не только для него. А говорит там Шваб с какой-то пугающей откровенностью примерно вот что: пандемия — отличный повод подавить, морально уничтожить, запугать всю планету, все общества и государства. И пока они будут сидеть в карантинах, локдаунах и масках под нашу мантру "мир никогда не будет прежним", мы, интеллектуальные лидеры "золотого миллиарда", должны перезагрузить этот мир так, как считаем нужным.Так вот, мир может и должен стать не прежним, но лучшим, и — оказывается — есть страны и люди, показывающие направление движения к такому миру.

https://ria.ru/20210127/davos-1594798218.html

https://ria.ru/20210127/forum-1594837000.html

https://ria.ru/20210127/doverie-1594806955.html

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авторы, си цзиньпин, владимир путин, москва, китай