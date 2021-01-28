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Наука
https://ria.ru/20210128/filtr-1594894378.html
Российские ученые придумали фильтры для масок из нановолокон
Российские ученые придумали фильтры для масок из нановолокон
Молодые ученые из Красноярского научного центра СО РАН (КНЦ СО РАН) придумали сменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов, которые задерживают... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:38
2021-01-28T09:32
наука
российская академия наук
красноярск
наука
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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Молодые ученые из Красноярского научного центра СО РАН (КНЦ СО РАН) придумали сменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов, которые задерживают инфекционные частицы размером менее 100 нанометров, сообщает пресс-служба Федерального исследовательского центра (КНЦ СО РАН).По ее данным, проект под руководством аспирантки, младшей научной сотрудницы КНЦ Айрааны Куулар получил 500 тысяч рублей на конкурсе "Умник" Фонда содействия инновациям.По данным разработчиков, самоочищающиеся фильтры для масок делают в виде витражной структуры, которая не пропустит вирусы и обеспечит защиту органов дыхания на 99%. Фильтр из нановолокон, соединенных с металлической микросеткой, помещается в маску-респиратор. Это позволяет проводить по ней электрический импульс, что очищает поверхность мембраны. Для подачи электричества в фильтре размещен нагревательный элемент, работающий при напряжении в 5 вольт.Сам же фильтр отличается нанопористостью и микронной толщиной пористого слоя, что дает ему возможность задерживать мельчайшие частицы и не создавать при этом большого сопротивления дыханию."Большинство аэрозольных фильтров конкурентов способны задерживать частицы размером 2,5 микрометра. Однако такие фильтры не препятствуют прохождению частиц с меньшими диаметрами, например, вирусов или сажи. Именно поэтому возникла идея создания нашей разработки, способной задерживать частицы размером менее 100 нанометров", - цитирует пресс-служба куратора проекта Айраану Куулар."Такая маска станет отличным средством защиты для врачей и пациентов не только в период гриппа и острых вирусных инфекций, но и для шахтеров, которые постоянно нуждаются в респираторной защите", – отметила Куулар.На данный момент исследователи создали первую партию инновационных фильтров. Авторы уже получили патент на промышленный образец изобретения.
https://ria.ru/20210126/maski-1594687196.html
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российская академия наук, красноярск, наука

Российские ученые придумали фильтры для масок из нановолокон

08:38 28.01.2021 (обновлено: 09:32 28.01.2021)
 
© Фото : КНЦ СО РАНСменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов
Сменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : КНЦ СО РАН
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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Молодые ученые из Красноярского научного центра СО РАН (КНЦ СО РАН) придумали сменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов, которые задерживают инфекционные частицы размером менее 100 нанометров, сообщает пресс-служба Федерального исследовательского центра (КНЦ СО РАН).
По ее данным, проект под руководством аспирантки, младшей научной сотрудницы КНЦ Айрааны Куулар получил 500 тысяч рублей на конкурсе "Умник" Фонда содействия инновациям.
© Фото : КНЦ СО РАНСменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов
Сменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : КНЦ СО РАН
Сменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов
По данным разработчиков, самоочищающиеся фильтры для масок делают в виде витражной структуры, которая не пропустит вирусы и обеспечит защиту органов дыхания на 99%. Фильтр из нановолокон, соединенных с металлической микросеткой, помещается в маску-респиратор. Это позволяет проводить по ней электрический импульс, что очищает поверхность мембраны. Для подачи электричества в фильтре размещен нагревательный элемент, работающий при напряжении в 5 вольт.
Сам же фильтр отличается нанопористостью и микронной толщиной пористого слоя, что дает ему возможность задерживать мельчайшие частицы и не создавать при этом большого сопротивления дыханию.
"Большинство аэрозольных фильтров конкурентов способны задерживать частицы размером 2,5 микрометра. Однако такие фильтры не препятствуют прохождению частиц с меньшими диаметрами, например, вирусов или сажи. Именно поэтому возникла идея создания нашей разработки, способной задерживать частицы размером менее 100 нанометров", - цитирует пресс-служба куратора проекта Айраану Куулар.
"Такая маска станет отличным средством защиты для врачей и пациентов не только в период гриппа и острых вирусных инфекций, но и для шахтеров, которые постоянно нуждаются в респираторной защите", – отметила Куулар.
На данный момент исследователи создали первую партию инновационных фильтров. Авторы уже получили патент на промышленный образец изобретения.
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