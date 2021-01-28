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В НАТО объяснили заход американского эсминца в Черное море
В НАТО объяснили заход американского эсминца в Черное море
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала заход эсминца ВМС США "Портер" в Черное море и объяснила проводимые союзниками по альянсу учебные... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T21:45
2021-01-28T21:45
оана лунгеску
военно-морские силы сша
сергей лавров
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сша
грузия
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала заход эсминца ВМС США "Портер" в Черное море и объяснила проводимые союзниками по альянсу учебные операции в регионе "продолжающимся наращиванием военной мощи" России."Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала развертывание, заявив: "Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника – Болгария, Румыния и Турция – являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина – близкие партнеры. В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе, строго привержен безопасности Черного моря", - говорится в распространенном пресс-службой альянса сообщении.Ранее в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ) сообщили, что вооруженный крылатыми ракетами эсминец военно-морских сил США "Портер" зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота.В свою очередь, посольство США в Украине информировало, что эсминец ВМС США проведет учебные операции по поддержанию морской безопасности в регионе. Ранее в Черное море вошел также американский боевой корабль Donald Cook и судно обеспечения Laramie.Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, в НАТО пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ, хотя прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо. Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210128/agressiya-1594928239.html
https://ria.ru/20201224/nato-1590733312.html
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оана лунгеску, военно-морские силы сша, сергей лавров, нато, москва, оон, сша, грузия

В НАТО объяснили заход американского эсминца в Черное море

21:45 28.01.2021
 
© U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy Эсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США Портер - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала заход эсминца ВМС США "Портер" в Черное море и объяснила проводимые союзниками по альянсу учебные операции в регионе "продолжающимся наращиванием военной мощи" России.
"Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала развертывание, заявив: "Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника – Болгария, Румыния и Турция – являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина – близкие партнеры. В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе, строго привержен безопасности Черного моря", - говорится в распространенном пресс-службой альянса сообщении.
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Ранее в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ) сообщили, что вооруженный крылатыми ракетами эсминец военно-морских сил США "Портер" зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота.
В свою очередь, посольство США в Украине информировало, что эсминец ВМС США проведет учебные операции по поддержанию морской безопасности в регионе. Ранее в Черное море вошел также американский боевой корабль Donald Cook и судно обеспечения Laramie.
Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, в НАТО пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ, хотя прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо. Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Оана ЛунгескуВоенно-морские силы СШАСергей ЛавровНАТОМоскваООНСШАГрузия
 
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