https://ria.ru/20210128/dopros-1595031526.html

Появилось видео допроса подравшегося с силовиками чеченца

Появилось видео допроса подравшегося с силовиками чеченца

СК показал кадры с допроса Саид-Мухамада Джумаева, задержанного за драку с бойцами ОМОНа на несанкционированной акции в центре Москвы. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T19:49

2021-01-28T19:49

2021-01-28T19:49

россия

омон россии

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. СК показал кадры с допроса Саид-Мухамада Джумаева, задержанного за драку с бойцами ОМОНа на несанкционированной акции в центре Москвы. У Джумаева спросили, понимает ли он, за что его задержали. Мужчина ответил, что за сопротивление сотруднику полиции. Следователь спросил, за что еще. "За то, что пошел в бега, не сдался властям сразу", — добавил задержанный. Он признал вину. Позднее Пресненский суд арестовал Джумаева на два месяца. Также демонстрируются кадры допроса женщины, участвовавшей в беспорядках. Она рассказала, что на фоне "агрессивных настроений" вступила в драку с полицейскими. "Я сожалею и прошу прощения", — добавила женщина. Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.

https://ria.ru/20210128/lukashenko-1594978251.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, омон россии, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, москва, происшествия