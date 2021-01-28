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Появилось видео допроса подравшегося с силовиками чеченца
Появилось видео допроса подравшегося с силовиками чеченца
СК показал кадры с допроса Саид-Мухамада Джумаева, задержанного за драку с бойцами ОМОНа на несанкционированной акции в центре Москвы. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T19:49
2021-01-28T19:49
2021-01-28T19:49
россия
омон россии
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. СК показал кадры с допроса Саид-Мухамада Джумаева, задержанного за драку с бойцами ОМОНа на несанкционированной акции в центре Москвы. У Джумаева спросили, понимает ли он, за что его задержали. Мужчина ответил, что за сопротивление сотруднику полиции. Следователь спросил, за что еще. "За то, что пошел в бега, не сдался властям сразу", — добавил задержанный. Он признал вину. Позднее Пресненский суд арестовал Джумаева на два месяца. Также демонстрируются кадры допроса женщины, участвовавшей в беспорядках. Она рассказала, что на фоне "агрессивных настроений" вступила в драку с полицейскими. "Я сожалею и прошу прощения", — добавила женщина. Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
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россия, омон россии, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, москва, происшествия
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. СК
показал кадры с допроса Саид-Мухамада Джумаева, задержанного за драку с бойцами ОМОН
а на несанкционированной акции в центре Москвы
.
У Джумаева спросили, понимает ли он, за что его задержали. Мужчина ответил, что за сопротивление сотруднику полиции. Следователь спросил, за что еще.
"За то, что пошел в бега, не сдался властям сразу", — добавил задержанный. Он признал вину.
Позднее Пресненский суд арестовал Джумаева на два месяца.
Также демонстрируются кадры допроса женщины, участвовавшей в беспорядках. Она рассказала, что на фоне "агрессивных настроений" вступила в драку с полицейскими.
"Я сожалею и прошу прощения", — добавила женщина.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России
. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального
. МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.