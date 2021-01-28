Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/dopros-1595031526.html
Появилось видео допроса подравшегося с силовиками чеченца
Появилось видео допроса подравшегося с силовиками чеченца
СК показал кадры с допроса Саид-Мухамада Джумаева, задержанного за драку с бойцами ОМОНа на несанкционированной акции в центре Москвы. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T19:49
2021-01-28T19:49
россия
омон россии
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595016350_0:24:2000:1149_1920x0_80_0_0_98039238b5304945833934c88d35f610.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. СК показал кадры с допроса Саид-Мухамада Джумаева, задержанного за драку с бойцами ОМОНа на несанкционированной акции в центре Москвы. У Джумаева спросили, понимает ли он, за что его задержали. Мужчина ответил, что за сопротивление сотруднику полиции. Следователь спросил, за что еще. "За то, что пошел в бега, не сдался властям сразу", — добавил задержанный. Он признал вину. Позднее Пресненский суд арестовал Джумаева на два месяца. Также демонстрируются кадры допроса женщины, участвовавшей в беспорядках. Она рассказала, что на фоне "агрессивных настроений" вступила в драку с полицейскими. "Я сожалею и прошу прощения", — добавила женщина. Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
https://ria.ru/20210128/lukashenko-1594978251.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595016350_9:0:1953:1458_1920x0_80_0_0_111c5f35477d6afdb426a17fdd8ef452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, омон россии, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

Появилось видео допроса подравшегося с силовиками чеченца

19:49 28.01.2021
 
© СК РФСайд-Мухамад Джумаев
Сайд-Мухамад Джумаев - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. СК показал кадры с допроса Саид-Мухамада Джумаева, задержанного за драку с бойцами ОМОНа на несанкционированной акции в центре Москвы.
У Джумаева спросили, понимает ли он, за что его задержали. Мужчина ответил, что за сопротивление сотруднику полиции. Следователь спросил, за что еще.
"За то, что пошел в бега, не сдался властям сразу", — добавил задержанный. Он признал вину.
Позднее Пресненский суд арестовал Джумаева на два месяца.
Также демонстрируются кадры допроса женщины, участвовавшей в беспорядках. Она рассказала, что на фоне "агрессивных настроений" вступила в драку с полицейскими.
"Я сожалею и прошу прощения", — добавила женщина.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 15:45
Лукашенко назвал отличия протестов в России и Белоруссии
 
РоссияОМОН РоссииАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
02:10Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
02:09Во Владивостоке арестовали напавшего на полицейских на акции 23 января
01:59Бастрыкин отметил высокие офицерские качества Ланового
01:53Ростуризм выступил против запрета на деятельность Booking.com в России
Лента новостейМолния