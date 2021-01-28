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Сахалинского депутата могут исключить из партии за мат в TikTok
Сахалинского депутата могут исключить из партии за мат в TikTok
Сахалинский депутат, который записывал в TikTok нецензурные песни в присутствии детей, может быть исключён из партии, сообщил РИА Новости первый секретарь... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T09:57
2021-01-28T09:57
кпрф
сахалинская область
политика
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв - РИА Новости. Сахалинский депутат, который записывал в TikTok нецензурные песни в присутствии детей, может быть исключён из партии, сообщил РИА Новости первый секретарь обкома КПРФ в Сахалинской области Павел Ашихмин."Пока мы оставили это дело на усмотрение местного отделения партии. Они рассмотрят этот поступок с учётом его (депутата) объяснений, с учётом его предыдущей деятельности и примут решение о привлечении к дисциплинарной ответственности", - сказал Ашихмин, отметив, что, безусловно, это неэтичное и недостойное члена партии поведение, за которое может последовать даже исключение из партии.Ранее Центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранителей провести проверку в отношении депутата собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова, который пел нецензурные песни в присутствии детей и снимал это в TikTok.Булатов является депутатом собрания Томаринского городского округа от партии КПРФ. Ролики из соцсети он уже удалил.
https://ria.ru/20210127/deputaty-1594725857.html
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кпрф, сахалинская область, политика

Сахалинского депутата могут исключить из партии за мат в TikTok

09:57 28.01.2021
 
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Радио Sputnik Сергей Тучин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв - РИА Новости. Сахалинский депутат, который записывал в TikTok нецензурные песни в присутствии детей, может быть исключён из партии, сообщил РИА Новости первый секретарь обкома КПРФ в Сахалинской области Павел Ашихмин.
"Пока мы оставили это дело на усмотрение местного отделения партии. Они рассмотрят этот поступок с учётом его (депутата) объяснений, с учётом его предыдущей деятельности и примут решение о привлечении к дисциплинарной ответственности", - сказал Ашихмин, отметив, что, безусловно, это неэтичное и недостойное члена партии поведение, за которое может последовать даже исключение из партии.
Ранее Центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранителей провести проверку в отношении депутата собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова, который пел нецензурные песни в присутствии детей и снимал это в TikTok.
Булатов является депутатом собрания Томаринского городского округа от партии КПРФ. Ролики из соцсети он уже удалил.
Знамя партии КПРФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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КПРФСахалинская областьПолитика
 
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