https://ria.ru/20210128/deputat-1594901901.html

Сахалинского депутата могут исключить из партии за мат в TikTok

Сахалинского депутата могут исключить из партии за мат в TikTok

Сахалинский депутат, который записывал в TikTok нецензурные песни в присутствии детей, может быть исключён из партии, сообщил РИА Новости первый секретарь... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T09:57

2021-01-28T09:57

2021-01-28T09:57

кпрф

сахалинская область

политика

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв - РИА Новости. Сахалинский депутат, который записывал в TikTok нецензурные песни в присутствии детей, может быть исключён из партии, сообщил РИА Новости первый секретарь обкома КПРФ в Сахалинской области Павел Ашихмин."Пока мы оставили это дело на усмотрение местного отделения партии. Они рассмотрят этот поступок с учётом его (депутата) объяснений, с учётом его предыдущей деятельности и примут решение о привлечении к дисциплинарной ответственности", - сказал Ашихмин, отметив, что, безусловно, это неэтичное и недостойное члена партии поведение, за которое может последовать даже исключение из партии.Ранее Центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранителей провести проверку в отношении депутата собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова, который пел нецензурные песни в присутствии детей и снимал это в TikTok.Булатов является депутатом собрания Томаринского городского округа от партии КПРФ. Ролики из соцсети он уже удалил.

https://ria.ru/20210127/deputaty-1594725857.html

сахалинская область

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кпрф, сахалинская область, политика