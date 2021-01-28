Житель Красноярска, бросивший бутылку в полицейского, извинился
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мужчина, задержанный за нападение на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске, извинился и призвал не участвовать в незаконных массовых мероприятиях, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске. Задержанный подозревался в том, что умышленно бросал в направлении сотрудников органов внутренних дел массивные куски снега и бутылку.
"Житель Красноярска, задержанный за нападение на сотрудника органов внутренних дел во время несанкционированного публичного мероприятия, принес свои извинения, а также призвал граждан не участвовать в незаконных массовых мероприятиях. Мужчина умышленно бросил в направлении сотрудника органов внутренних дел бутылку и попал ему в голову", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, нападавшим оказался 23-летний местный житель, в его отношении идет доследственная проверка.
"Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавляется в сообщении.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".