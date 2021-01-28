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Житель Красноярска, бросивший бутылку в полицейского, извинился
Житель Красноярска, бросивший бутылку в полицейского, извинился
Мужчина, задержанный за нападение на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске, извинился и призвал не участвовать в незаконных массовых... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T23:04
2021-01-28T23:04
россия
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мужчина, задержанный за нападение на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске, извинился и призвал не участвовать в незаконных массовых мероприятиях, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске. Задержанный подозревался в том, что умышленно бросал в направлении сотрудников органов внутренних дел массивные куски снега и бутылку."Житель Красноярска, задержанный за нападение на сотрудника органов внутренних дел во время несанкционированного публичного мероприятия, принес свои извинения, а также призвал граждан не участвовать в незаконных массовых мероприятиях. Мужчина умышленно бросил в направлении сотрудника органов внутренних дел бутылку и попал ему в голову", - говорится в сообщении.По данным ведомства, нападавшим оказался 23-летний местный житель, в его отношении идет доследственная проверка."Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавляется в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, красноярск, происшествия

Житель Красноярска, бросивший бутылку в полицейского, извинился

23:04 28.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции у СИЗО "Матросская Тишина" в Москве
Сотрудники полиции у СИЗО Матросская Тишина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мужчина, задержанный за нападение на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске, извинился и призвал не участвовать в незаконных массовых мероприятиях, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске. Задержанный подозревался в том, что умышленно бросал в направлении сотрудников органов внутренних дел массивные куски снега и бутылку.
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"Житель Красноярска, задержанный за нападение на сотрудника органов внутренних дел во время несанкционированного публичного мероприятия, принес свои извинения, а также призвал граждан не участвовать в незаконных массовых мероприятиях. Мужчина умышленно бросил в направлении сотрудника органов внутренних дел бутылку и попал ему в голову", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, нападавшим оказался 23-летний местный житель, в его отношении идет доследственная проверка.
"Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавляется в сообщении.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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РоссияАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФКрасноярскПроисшествия
 
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