https://ria.ru/20210128/butylka-1595049622.html

Житель Красноярска, бросивший бутылку в полицейского, извинился

Житель Красноярска, бросивший бутылку в полицейского, извинился

Мужчина, задержанный за нападение на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске, извинился и призвал не участвовать в незаконных массовых... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T23:04

2021-01-28T23:04

2021-01-28T23:04

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

красноярск

происшествия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мужчина, задержанный за нападение на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске, извинился и призвал не участвовать в незаконных массовых мероприятиях, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске. Задержанный подозревался в том, что умышленно бросал в направлении сотрудников органов внутренних дел массивные куски снега и бутылку."Житель Красноярска, задержанный за нападение на сотрудника органов внутренних дел во время несанкционированного публичного мероприятия, принес свои извинения, а также призвал граждан не участвовать в незаконных массовых мероприятиях. Мужчина умышленно бросил в направлении сотрудника органов внутренних дел бутылку и попал ему в голову", - говорится в сообщении.По данным ведомства, нападавшим оказался 23-летний местный житель, в его отношении идет доследственная проверка."Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавляется в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210128/arest-1595036667.html

https://ria.ru/20210128/aktsii-1594960308.html

россия

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, красноярск, происшествия