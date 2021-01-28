https://ria.ru/20210128/bayden-1594903128.html

Эксперт: НАТО хочет изучить реакцию Байдена на слова о российской угрозе

Эксперт: НАТО хочет изучить реакцию Байдена на слова о российской угрозе

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости увеличить оборонные расходы в связи с агрессивными действиями России является попыткой понять, что... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:13

2021-01-28T10:13

2021-01-28T10:13

россия

стюарт пич

нато

джо байден

китай

йенс столтенберг

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594736375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbebc4c4e3947ee4606f8a25d60fb26f.jpg

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости увеличить оборонные расходы в связи с агрессивными действиями России является попыткой понять, что думает об этом новый президент США Джозеф Байден и выстроить с ним отношения, и не связано с какой-то реальной угрозой со стороны России, заявил РИА Новости член Ассоциации военных политологов подполковник запаса Александр Перенджиев.Ранее председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Столтенберг настоятельно призвал союзников увеличить оборонные расходы, а также инвестировать в современные возможности. Это, утверждают в Альянсе, должно гарантировать, что военные НАТО останутся в готовности для реагирования на "агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая"."Заявление Столтенберга, это что-то вроде информационной разведки, я бы сказал, или, зондирование почвы … Ну вот я сказал, надо увеличить расходы, и вот мы тут в Брюсселе считаем, что надо увеличить. А какое мнение Байдена?", - сказал Перенджиев.Он подчеркнул, что подобное заявление достаточно характерно для генсека Североатлантического Альянса. Последние несколько лет он, по словам Перенджиева, постоянно говорит либо о необходимости увеличить расходы на оборону из-за России и Китая, либо заявляет о том, что такое увеличение бюджета уже идет.Кроме того, одной из причин нового сообщения от НАТО может быть обида от того, что США и Россия так быстро решили вопрос с продлением договора СНВ-III, считает эксперт.Ежегодный оборонный бюджет США составляет больше 700 миллиардов долларов, что значительно выше, чем суммарный бюджет стран, также входящих в первую пятерку по этому показателю. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, российский оборонный бюджет составляет 46 миллиардов долларов.Страны НАТО должны вносить в бюджет НАТО 2 процента от своего ВВП. Ранее США неоднократно обвиняли других членов Альянса, что они этого не делают.

https://ria.ru/20210128/nato-1594901342.html

https://ria.ru/20210128/pushkov-1594886939.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стюарт пич, нато, джо байден, китай, йенс столтенберг, сша