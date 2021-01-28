Эксперт: НАТО хочет изучить реакцию Байдена на слова о российской угрозе
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости увеличить оборонные расходы в связи с агрессивными действиями России является попыткой понять, что думает об этом новый президент США Джозеф Байден и выстроить с ним отношения, и не связано с какой-то реальной угрозой со стороны России, заявил РИА Новости член Ассоциации военных политологов подполковник запаса Александр Перенджиев.
Ранее председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Столтенберг настоятельно призвал союзников увеличить оборонные расходы, а также инвестировать в современные возможности. Это, утверждают в Альянсе, должно гарантировать, что военные НАТО останутся в готовности для реагирования на "агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая".
"Заявление Столтенберга, это что-то вроде информационной разведки, я бы сказал, или, зондирование почвы … Ну вот я сказал, надо увеличить расходы, и вот мы тут в Брюсселе считаем, что надо увеличить. А какое мнение Байдена?", - сказал Перенджиев.
Он подчеркнул, что подобное заявление достаточно характерно для генсека Североатлантического Альянса. Последние несколько лет он, по словам Перенджиева, постоянно говорит либо о необходимости увеличить расходы на оборону из-за России и Китая, либо заявляет о том, что такое увеличение бюджета уже идет.
Кроме того, одной из причин нового сообщения от НАТО может быть обида от того, что США и Россия так быстро решили вопрос с продлением договора СНВ-III, считает эксперт.
"Русские с американцами решают напрямую все вопросы в системе безопасности. А мы-то тут тоже есть, вы про нас не забывайте, мы же НАТО, мы же ваши, куда вы там поехали? Не забывайте нас когда решения принимаете, мы же тоже должны как-то участвовать в каких-то процессах", - добавил Перенджиев.
Ежегодный оборонный бюджет США составляет больше 700 миллиардов долларов, что значительно выше, чем суммарный бюджет стран, также входящих в первую пятерку по этому показателю. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, российский оборонный бюджет составляет 46 миллиардов долларов.
Страны НАТО должны вносить в бюджет НАТО 2 процента от своего ВВП. Ранее США неоднократно обвиняли других членов Альянса, что они этого не делают.