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В Петербурге из-за прорыва трубы улицу залило кипятком
В Петербурге из-за прорыва трубы улицу залило кипятком
"Теплосеть Санкт-Петербурга" ведет работы по ликвидации последствий дефекта трубопровода, из-за которого на улице Белы Куна около станции метро "Международная"... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T21:33
2021-01-28T21:33
ао "теплосеть санкт-петербурга"
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. "Теплосеть Санкт-Петербурга" ведет работы по ликвидации последствий дефекта трубопровода, из-за которого на улице Белы Куна около станции метро "Международная" произошел разлив горячей воды, сообщает компания."В 17.10 28 января после поступившего сообщения специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступили к ликвидации последствий технологического нарушения по адресу: улица Белы Куна дом 6, корпус 1", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно прибыли на место дефекта и обеспечили необходимые меры безопасности. Идет процесс отключения поврежденного трубопровода.Завершение ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 13.00 29 января.В соцсетях сообщают, что на улице сильный пар от разлива горячей воды, пешеходам не попасть в метро, а также размещают фото и видео.
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ао "теплосеть санкт-петербурга", санкт-петербург, происшествия

В Петербурге из-за прорыва трубы улицу залило кипятком

21:33 28.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкПрорыв трубы в Санкт-Петербурге
Прорыв трубы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. "Теплосеть Санкт-Петербурга" ведет работы по ликвидации последствий дефекта трубопровода, из-за которого на улице Белы Куна около станции метро "Международная" произошел разлив горячей воды, сообщает компания.
"В 17.10 28 января после поступившего сообщения специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступили к ликвидации последствий технологического нарушения по адресу: улица Белы Куна дом 6, корпус 1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно прибыли на место дефекта и обеспечили необходимые меры безопасности. Идет процесс отключения поврежденного трубопровода.
Завершение ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 13.00 29 января.
В соцсетях сообщают, что на улице сильный пар от разлива горячей воды, пешеходам не попасть в метро, а также размещают фото и видео.
Прорыв трубы с водой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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