Суд оставил под арестом главу штаба Навального в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил под арестом главу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, обвиняемого в проведении несогласованной акции, сообщает в четверг пресс-служба суда.
Ранее Гресько был признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления" и арестован на 10 суток. Защита Гресько обжаловала данное решение.
"Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал РИА Новости адвокат Алексей Бушмаков, в отношении Гресько также возбуждено дело по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) за то, что он, находясь в аэропорту "Внуково" 17 января, якобы нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания полиции, относился к сотрудникам полиции с пренебрежением, судебное заседание пройдет в Москве 5 февраля.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".