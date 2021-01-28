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Суд оставил под арестом главу штаба Навального в Екатеринбурге

Суд оставил под арестом главу штаба Навального в Екатеринбурге

Свердловский областной суд оставил под арестом главу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, обвиняемого в проведении несогласованной акции,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:34

2021-01-28T13:34

2021-01-28T13:34

свердловский областной суд

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил под арестом главу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, обвиняемого в проведении несогласованной акции, сообщает в четверг пресс-служба суда.Ранее Гресько был признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления" и арестован на 10 суток. Защита Гресько обжаловала данное решение."Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении.Как ранее сообщал РИА Новости адвокат Алексей Бушмаков, в отношении Гресько также возбуждено дело по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) за то, что он, находясь в аэропорту "Внуково" 17 января, якобы нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания полиции, относился к сотрудникам полиции с пренебрежением, судебное заседание пройдет в Москве 5 февраля.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210128/ryazan-1594941662.html

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свердловский областной суд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, екатеринбург, происшествия