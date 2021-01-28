https://ria.ru/20210128/antitela-1594960493.html
Антитела не появляются у 17% бессимптомных пациентов с COVID-19
Антитела не появляются у 17% бессимптомных пациентов с COVID-19
Исследования показывают, что у 17% бессимптомных пациентов с COVID-19 антитела не вырабатываются, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:38
2021-01-28T14:38
2021-01-28T14:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Исследования показывают, что у 17% бессимптомных пациентов с COVID-19 антитела не вырабатываются, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."К сожалению, у 17% лиц с подтвержденной коронавирусной инфекцией антитела не вырабатываются", - сказал Горелов на пресс-конференции "Вакцинация от COVID-19. Мифы и реальность".Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется 7-8 месяцев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество