https://ria.ru/20210128/antitela-1594960493.html

Антитела не появляются у 17% бессимптомных пациентов с COVID-19

Антитела не появляются у 17% бессимптомных пациентов с COVID-19

Исследования показывают, что у 17% бессимптомных пациентов с COVID-19 антитела не вырабатываются, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:38

2021-01-28T14:38

2021-01-28T14:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Исследования показывают, что у 17% бессимптомных пациентов с COVID-19 антитела не вырабатываются, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."К сожалению, у 17% лиц с подтвержденной коронавирусной инфекцией антитела не вырабатываются", - сказал Горелов на пресс-конференции "Вакцинация от COVID-19. Мифы и реальность".Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется 7-8 месяцев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество