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Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции
Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции
Распространение призывов участвовать в несогласованных публичных мероприятиях создает угрозу нарушения общественного порядка, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:31
2021-01-28T14:31
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Распространение призывов участвовать в несогласованных публичных мероприятиях создает угрозу нарушения общественного порядка, сообщается в пресс-релизе столичной прокуратуры, посвященном акциям, запланированным на 31 января."Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", — отмечается в сообщении.Также в релизе отмечается, что прокуратура вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения, чтобы избежать возможных нарушений закона.Предостережения о недопустимости противоправных действий также получили шесть граждан, призывавшие к участию в незаконных акциях 31 января в Москве. Их личности не уточняются.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел по всей России.Накануне Роскомнадзор сообщил, что оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Сумма штрафов будет варьироваться от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. Ранее в ведомстве отметили, что всего соцсети удалили 89 процентов материалов с такого рода призывами.
https://ria.ru/20210128/proisshestviya-1594947200.html
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россия, tiktok, одноклассники, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте, москва, twitter, происшествия

Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции

14:31 28.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Распространение призывов участвовать в несогласованных публичных мероприятиях создает угрозу нарушения общественного порядка, сообщается в пресс-релизе столичной прокуратуры, посвященном акциям, запланированным на 31 января.
"Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", — отмечается в сообщении.
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Также в релизе отмечается, что прокуратура вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения, чтобы избежать возможных нарушений закона.
Предостережения о недопустимости противоправных действий также получили шесть граждан, призывавшие к участию в незаконных акциях 31 января в Москве. Их личности не уточняются.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел по всей России.
Накануне Роскомнадзор сообщил, что оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Сумма штрафов будет варьироваться от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. Ранее в ведомстве отметили, что всего соцсети удалили 89 процентов материалов с такого рода призывами.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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