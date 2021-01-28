Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Распространение призывов участвовать в несогласованных публичных мероприятиях создает угрозу нарушения общественного порядка, сообщается в пресс-релизе столичной прокуратуры, посвященном акциям, запланированным на 31 января.
"Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", — отмечается в сообщении.
Также в релизе отмечается, что прокуратура вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения, чтобы избежать возможных нарушений закона.
Предостережения о недопустимости противоправных действий также получили шесть граждан, призывавшие к участию в незаконных акциях 31 января в Москве. Их личности не уточняются.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел по всей России.
Накануне Роскомнадзор сообщил, что оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Сумма штрафов будет варьироваться от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. Ранее в ведомстве отметили, что всего соцсети удалили 89 процентов материалов с такого рода призывами.